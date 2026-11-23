Le 5 tendenze individuate da Transporeon per il settore logistico

Di Philipp Pfister, Sector Vice President di Transporeon, società di Trimble

Il 2026 si è rivelato un anno intenso, lo avevamo definito l’anno dell’accelerazione e, tra i vari sviluppi, l’intelligenza artificiale è entrata ufficialmente nell’operatività quotidiana del settore logistico e, anche se le dinamiche commerciali e geopolitiche impongono a tutti vigilanza costante e budget spesso limitati, le aziende vogliono vedere il valore dei loro investimenti tecnologici. Avvicinandoci al 2027, notiamo che l’attenzione delle aziende si sta spostando dalla fase di adozione dell’AI, al bilancio dei risultati e, in questo scenario, le persone e le partnership giuste continueranno ad essere determinanti.

Ecco le 5 tendenze che ci aspettiamo per il 2027

1.Instabilità e rotte commerciali in continua evoluzione

Politiche commerciali, prezzo dell’energia, costi dei carburanti e dinamiche geopolitiche sono tutti segnali di volatilità. L’Europa continuerà a risentirne da vicino, con conflitti che avranno ancora ripercussioni dirette sulle sue supply chain. In aggiunta, le prossime elezioni in alcuni dei principali mercati europei, dalle presidenziali francesi alle parlamentari in Italia, Spagna e Polonia, potrebbero modificare gli orientamenti sugli investimenti infrastrutturali, sui pedaggi stradali e sui tempi di applicazione delle norme sulle emissioni.

Il Nord America, d’altra parte, è altrettanto esposto ai costi di carburanti ed energia e deve anche affrontare altre pressioni. Gli scambi transfrontalieri con il Messico e il Canada sono in crescita, mentre controlli più rigorosi sulle merci cinesi che transitano attraverso questi Paesi potrebbero anche ridisegnare rotte commerciali consolidate.

Non va poi dimenticato il fattore meteorologico, infatti, nell’estate del 2026, il basso livello delle acque del Reno ha costretto le chiatte a viaggiare con carichi pari a circa un quinto della capacità. Considerando che una sola chiatta può trasportare l’equivalente di 50-150 carichi di camion, si tratta di una quantità considerevole di merci per cui trovare percorsi alternativi: un esempio che ricorda come non tutte le interruzioni di supply chain siano riconducibili a conflitti o controversie commerciali.

Il trasporto ferroviario può assorbire parte delle merci che le chiatte non riescono a trasportare, ma per trasferire su rotaia volumi più consistenti, occorrerà potenziare l’intera rete. In Germania, ad esempio, sono in corso ingenti investimenti nelle infrastrutture ferroviarie, ma serviranno anni perché se ne vedano i benefici e, nel frattempo, è probabile che il trasporto intermodale si sviluppi prima lungo alcuni corridoi e poi lungo altri.

2.Intelligenza artificiale: dall’automazione a un’autonomia governata

Nelle previsioni per il 2026 avevamo affermato che l’«AI come collega» stava prendendo il posto dell’«AI come strumento» e nel 2027, quel collega otterrà una promozione.

A breve, le aziende affideranno agli agenti AI un numero crescente di compiti ben definiti, mantenendo queste azioni all’interno di ambienti sicuri e soggetti a regole e controlli rigorosi, anche se un’operatività pienamente autonoma resta ancora un obiettivo lontano. Oggi, la maggior parte delle applicazioni di AI attende che sia una persona ad attivarle, ma nel 2027, ci aspettiamo che la maggioranza inizi ad agire in modo proattivo, con le persone sempre presenti a supervisionarne i risultati. L’interazione con queste intelligenze si evolverà da: «Fammi un riepilogo» a «Questa spedizione subirà un ritardo? E come dovremmo intervenire?».

L’autonomia comincia a manifestarsi anche sulle strade, dove sono in corso test di camion a guida autonoma sulla viabilità pubblica e, sebbene una diffusione più ampia in Europa dipenda ancora in larga misura dal quadro normativo, questi veicoli rappresentano, anno dopo anno, un’opzione sempre più concreta.

Rispondere a domande come quelle appena descritte richiede dati di qualità, e questo tema rappresenta ancora un problema da risolvere. Le aziende, però, hanno smesso di cercare di ripulire ogni singolo dato prima di mettere l’AI al lavoro, scelgono quindi un caso d’uso, individuano con precisione i dati necessari all’operazione e iniziano a integrare quelli.

3.Le PMI riducono il divario digitale

Tecnologie che un tempo richiedevano budget consistenti e team IT ancora più strutturati sono ormai alla portata di mittenti e vettori di piccole e medie dimensioni. Grazie a processi più snelli e a una minore complessità dei sistemi ERP da integrare, queste aziende possono procedere rapidamente, purché il vertice aziendale sostenga il percorso. Naturalmente, ne beneficiano anche i grandi operatori, che possono continuare il percorso di digitalizzazione aggiornando quei processi minori per i quali, in passato, l’investimento poteva non sembrare giustificato. In questo scenario, le aziende che scelgono di non investire rischiano di perdere terreno, una dinamica che sta già alimentando fusioni ed acquisizioni nel settore.

4.Come cambiano i ruoli nelle attività logistiche e non solo

Nonostante la crescente diffusione della tecnologia, il trasporto resta prima di tutto un settore fondato sulle persone: a partire dagli autisti. La loro carenza non è destinata a scomparire, ma la digitalizzazione può contribuire significativamente a compensarla, migliorando i processi di pianificazione e riducendo così i viaggi a vuoto.

Nei team logistici continuerà a diminuire il peso dei ruoli dedicati alle attività ripetitive, un’evoluzione che orienterà il lavoro delle persone verso la supervisione e la gestione delle eccezioni. Anziché verificare e convalidare le spedizioni ordinarie, i professionisti della logistica si occuperanno dei casi particolari, delle situazioni al limite dei requisiti di conformità e delle criticità operative individuate dall’AI.

I clienti apprezzano la rapidità dall’intelligenza artificiale e la velocità con cui può risolvere alcuni problemi.

Quando si tratta di questioni delicate o complesse, però, vogliono ancora poter parlare con una persona, chiedendo: «Possiamo continuare a chiamarvi?» – questa è una domanda che i team di assistenza e supporto si sentiranno rivolgere ancora a lungo, perché le relazioni e la collaborazione restano essenziali.

Cambiare il proprio modo di lavorare richiede impegno, soprattutto quando si tratta di ridefinire processi consolidati. Proprio per questo, a guidare con successo il cambiamento saranno proprio i leader capaci di spiegarne le ragioni e di coinvolgere i propri collaboratori nel tradurre la strategia in pratica.

5.Dati connessi: un collegamento alla volta

Nella logistica esiste un grande potenziale ancora inutilizzato, racchiuso in dati che non escono mai dal sistema in cui sono stati generati. Operazioni di magazzino, esecuzione dei trasporti, programmazione delle attività alle baie di carico e nei piazzali, visibilità in tempo reale e verifica delle fatture di trasporto: ciascuno di questi ambiti custodisce una parte essenziale del quadro complessivo; eppure, i rispettivi sistemi raramente dialogano tra loro. Collegare queste informazioni consente ai team di chiedere all’AI «Quali sono le cinque criticità che hanno maggiori probabilità di verificarsi oggi?» e ottenere una risposta su cui poter basare azioni concrete: gli agenti AI contribuiranno all’ottenimento del risultato, offrendo alle persone un’interfaccia comune per accedere a sistemi frammentati.

Quando le aziende collegano un primo tassello, comprendono rapidamente quali vantaggi potrebbe offrire l’aggiunta del successivo, e ciò dimostra che il progresso sarà fisiologicamente graduale: caso d’uso dopo caso d’uso. Di conseguenza, più partner si connetteranno, maggiori saranno le possibilità di ottimizzare le attività lungo l’intera rete per tutti.

Condividere di più significa anche sapere con chi si stanno condividendo i dati, quindi le aziende dovranno affiancare ai controlli basati sull’AI relazioni solide con partner affidabili all’interno del network. Questo perché, come sappiamo, le frodi digitali nel trasporto merci diventano sempre più sofisticate e attaccano sistemi, credenziali e identità digitali.

Verso il 2027

Quale scenario ci attende, dunque? Un anno in cui le aziende valuteranno ogni investimento, anche in ambito AI, sulla base dei risultati, perché il contesto continuerà ad evolversi e l’AI dovrà giustificare il proprio impiego attraverso risultati concreti, come qualsiasi altro investimento. Gli operatori di piccole e medie dimensioni continueranno a ridurre la distanza dai più grandi e le aziende che condivideranno i dati con i propri partner commerciali riusciranno ad intervenire sulle criticità prima di quelle che operano da sole. Nonostante l’avanzare della tecnologia, la logistica resta sempre un settore fondato sulla collaborazione tra persone. I risultati che le aziende potranno ottenere grazie a queste innovazioni dipenderanno da chi guida i mezzi, da chi coordina ogni giorno i trasporti dall’ufficio traffico e dalla fiducia che si costruisce tra i partner della rete di trasporto.

Transporeon

La missione di Transporeon, società di Trimble, è “Sincronizzare il trasporto con il mondo”.

Alimentiamo la più grande rete globale di trasporto merci, con oltre 1.500 mittenti e retailer e più di 220.000 vettori e fornitori di servizi logistici. Ogni giorno sulla nostra piattaforma vengono eseguiti più di 120.000 trasporti e prenotati oltre 115.000 appuntamenti di carico e scarico. La nostra piattaforma leader di gestione dei trasporti collega tutti gli attori lungo la supply chain, facilita la collaborazione tra le parti, aiuta ad automatizzare i processi manuali e fornisce preziose informazioni in tempo reale.

Le soluzioni modulari della piattaforma risolvono sfide logistiche specifiche e spaziano dalla pianificazione dei trasporti, all’approvvigionamento, all’esecuzione e alla gestione delle baie e dei piazzali, fino alla revisione delle spese di trasporto. La piattaforma fornisce anche informazioni sulle operazioni logistiche, gli sviluppi del mercato e i dati di sostenibilità, garantendo al contempo trasparenza nella supply chain attraverso la visibilità in tempo reale. La piattaforma funziona in tutto il mondo e per tutte le modalità di trasporto, consentendo ai team logistici di spostare, gestire e monitorare le merci in modo efficiente. Per ulteriori informazioni, visitare: www.transporeon.com.