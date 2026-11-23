Presenti l’Onorevole Roberta Pinotti, Presidente Fondazione Polo Nazionale Subacquea e il Senatore Nello Musumeci Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare

Roma – Protezione delle infrastrutture sottomarine, sviluppo delle attività economiche subacquee e nuove regole per gli operatori. Questi i temi al centro del convegno «La nuova dimensione subacquea tra economia e diritto», un momento di confronto tra istituzioni, industria e professionisti organizzato da Deloitte Legal giovedì 26 novembre 2026, dalle 10 alle 12, nella sede di via Molise 11 a Roma.

Nel corso dell’evento sarà presentato il position paper «La nuova dimensione subacquea tra economia e diritto», dedicato alla cornice normativa e alle principali questioni che interessano gli operatori del settore e gli attori istituzionali. Si discuterà delle implicazioni economiche, strategiche e giuridiche della dimensione subacquea, con focus sull’evoluzione del quadro normativo, le competenze degli operatori e le prospettive di collaborazione tra settore pubblico e privato.

I lavori saranno aperti dal Ceo di Deloitte Central Mediterranean, Fabio Pompei e dal Managing Partner di Deloitte Legal, Francesco Paolo Bello. Del position paper discuteranno il Professore di diritto amministrativo e Advisor scientifico di Deloitte Legal, Bernardo Giorgio Mattarella e il Senior Partner Head of Economics Deloitte Advisory, Marco Vulpiani,

Al dibattito parteciperanno Edoardo Balestra, Capo presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Andrea Luberti Vice Capo dell’Ufficio legislativo Ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare, Francesco Milazzo, Capo del 5° Reparto Stato Maggiore della Marina Militare e MARICOSOM, il Ministro Plenipotenziario Stefano Pontesilli, Coordinatore infrastrutture digitali strategiche e tecnologie emergenti nei domini spaziali e subacqueo.

Le conclusioni saranno affidate all’Onorevole Roberta Pinotti, Presidente Fondazione Polo Nazionale Subacquea e al Senatore Nello Musumeci Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare. A moderare l’incontro sarà il Direttore di Formiche, Flavia Giacobbe. L’accreditamento e il welcome coffee sono previsti dalle ore 9 e 30 alle 10. Al termine dell’incontro seguirà un aperitivo di networking.