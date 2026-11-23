(Porto di Santa Cruz de Tenerife; foto courtesy Autorità Portuale)

SEA-LNG amplia la rete fino al Mid-Atlantic e rafforza la sua presenza lungo le principali rotte internazionali di navigazione

Tenerife. Il porto di Tenerife si afferma come un importante hub di bunkering GNL nell’Oceano Atlantico medio.

L’Autorità Portuale di Santa Cruz de Tenerife è entrata a far parte della coalizione SEA-LNG. L’Autorità Portuale, che gestisce sei porti nelle Isole Canarie, è il primo membro di SEA-LNG con sede nel Mid-Atlantic. Questo permette di estendere la portata della SEA-LNG lungo le principali rotte marittime che collegano Europa, Africa e Americhe.

Già nel 2018, il Porto di Santa Cruz de Tenerife aveva ospitato un’operazione di rifornimento di GNL da nave-a-nave (Ship-To-Ship) per una nave da crociera come primo porto al mondo.

Dal settembre scorso, il porto fornisce GNL alle navi della compagnia Baleària attraverso regolari operazioni di bunkering camion-to-nave. Oltre 30 chiamate per il rifornimento di GNL sono già programmate per la stagione crociera 2026/2027, riflettendo l’importanza del porto come luogo strategico di rifornimento per le navi alimentate a GNL che operano nell’Atlantico.

I porti dell’Autorità Portuale, in particolare il porto di Granadilla, offrono opportunità significative per sviluppare l’infrastruttura GNL, il bunkering e lo stoccaggio, rafforzando ulteriormente il ruolo di Tenerife nella decarbonizzazione marittima globale.

L’adesione alla coalizione SEA-LNG da parte dell’Autorità Portuale arriva mentre il percorso del metano continua a consentire la transizione energetica del settore delle crociere.

Il GNL è – per ora – il combustibile più favorito per le navi da crociera, apportando benefici immediati sulla qualità dell’aria locale, eliminando praticamente gli ossidi di zolfo (SOx) e i particolati, riducendo significativamente gli ossidi di azoto (NOx), riducendo al contempo le emissioni di gas serra (GHG).

La stessa infrastruttura di bunkering può quindi fornire biometano liquefatto (LBM/bio-LNG), che riduce le emissioni di gas serra fino all’80% rispetto al diesel marino su base completa well to wake, con alcuni operatori di crociere che già oggi operano le loro imbarcazioni su LBM.

Airam Díaz Pastor, vicedirettore dell’Autorità Portuale di Santa Cruz de Tenerife, ha dichiarato che la domanda di rifornimento di GNL da parte delle navi operanti nell’Atlantico continua a crescere.

Il GNL è stato descritto come un combustibile marino transitorio che offre benefici immediati sulla qualità dell’aria creando al contempo opportunità per adottare alternative a basso contenuto di carbonio, incluso il biometano liquefatto.

Steve Esau, COO di SEA-LNG, ha accolto con favore l’adesione dell’Autorità Portuale, sottolineando la posizione strategica di Tenerife e il suo potenziale a sostenere lo sviluppo di carburanti marini alternativi.

Ha inoltre osservato che l’infrastruttura GNL esistente potrebbe eventualmente essere utilizzata per fornire bio-LNG ed e-metano, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione dell’industria marittima.

L’Autorità Portuale di Santa Cruz de Tenerife diventa così una ‘gateway’ nella prospettiva strategica alla coalizione, grazie alla sua posizione sulle rotte marittime atlantiche, e rafforza la rete di punti di bunkering di GNL disponibili per la flotta globale alimentata a GNL.

I bunker GNL sono ora disponibili in 222 porti in tutto il mondo, con piani in corso per ulteriori 62, mentre le navi LNG a doppio combustibile rappresentano circa il 90% del portafoglio degli ordini di carburanti alternativi.

Intanto, SEA-LNG ha pubblicato la sua posizione sulla revisione del Sistema UE di scambio delle emissioni (ETS) e sul regolamento di monitoraggio, segnalazione e verifica (MRV) per il trasporto marittimo alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli Stati membri.

La revisione rappresenta un’occasione per accelerare la decarbonizzazione, se l’UE riuscirà a sostenere il settore marittimo a investire, invece di limitarsi ad aggiungere costi.

SEA-LNG evidenzia – nel suo rapporto – che i fondi raccolti dal trasporto tramite l’ETS devono essere reinvestiti nella decarbonizzazione del trasporto marittimo.

Di conseguenza, SEA-LNG chiede un’assegnazione molto più ampia di Sustainable Maritime Alternative Propulsion (SMAP); chiede inoltre che gli Stati membri restituiscano al settore una quota molto maggiore dei loro ricavi dell’ETS marittimo.

Per la SEA-LNG una catena globale del valore dei carburanti marini basata sul percorso di decarbonizzazione del metano, è capace di affrontare le sfide ambientali, commerciali e operative dell’industria marittima nel XXI secolo.

Abele Carruezzo