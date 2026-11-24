NEL 2025 PASSEGGERI A QUOTA 230 MILIONI (+5%), CARGO IN CRESCITA PIÙ CONTENUTA (+1,7%)

Le 19 società di gestione analizzate hanno generato 3,45 miliardi di euro di ricavi (+4,7%), con 680 milioni di utile e generando oltre 12.400 occupati diretti.

I dati emergono dal nuovo report promosso da ANAMA e realizzato dal Centro Studi Fedespedi.

L’Italia è terza in Europa per incremento dei passeggeri nel primo trimestre 2026 e sesta per volumi di cargo movimentati.

Milano – Il trasporto aereo in Italia consolida nel 2025 la propria crescita, con il record di 230 milioni di passeggeri (+5,0%). Il traffico merci aereo, dopo il forte balzo registrato nel 2024 (+14,9%), procede invece a un ritmo più moderato e si attesta a 1,271 milioni di tonnellate (+1,7%). È quanto emerge dal nuovo report promosso da ANAMA, l’Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree nata nel 1957 come sezione aerea di Fedespedi, e realizzato dal Centro Studi Fedespedi, che ha condotto un’analisi economico-finanziaria delle 19 società di gestione dei principali scali aerei nazionali e di quattro primari aeroporti europei.

A livello globale, nel 2025 il trasporto aereo ha raggiunto i 9,8 miliardi di passeggeri, oltre il doppio dei livelli pre-pandemia, e il cargo aereo ha superato i 69 milioni di tonnellate (+8,7%), sostenuto dallo sviluppo dell’e-commerce.

In Italia, Roma Fiumicino si conferma primo scalo per passeggeri (51,3 milioni, +4,3%), seguito da Milano Malpensa (31,4 milioni, +8,6%). Sul fronte merci, l’attività resta fortemente concentrata: Malpensa (763 mila tonnellate, +4,3%) e Fiumicino (274 mila tonnellate, +0,8%) movimentano insieme oltre l’80% del totale nazionale. Nei primi nove mesi del 2026 i passeggeri continuano a crescere (+5,5%), mentre il cargo segna una lieve flessione (-0,9%), con il calo di Malpensa (-6,0%) compensato in parte dalla crescita di Bergamo (+56,3%) e Napoli (+18,8%).

“Il cargo aereo movimenta una quota limitata dei volumi del commercio internazionale, ma una quota molto rilevante del valore del nostro export: è una leva strategica per la competitività del Made in Italy – ha dichiarato Paolo Maderna, Presidente di ANAMA. I dati positivi sulla redditività dei nostri gestori aeroportuali, emersi dall’analisi del Centro Studi Fedespedi, confermano che il nostro Paese può contare su basi solide, un presupposto incoraggiante per accelerare sul fronte dell’efficienza. Oggi, infatti, la partita si gioca soprattutto su questo piano: la vera sfida a cui siamo chiamati è rendere il cargo italiano sempre più veloce, prevedibile e connesso, investendo su infrastrutture moderne, digitalizzazione interoperabile e qualità dei servizi.

A livello europeo, nel 2025 l’Unione Europea ha trasportato 1,093 miliardi di passeggeri (+4,9%) e 15,1 milioni di tonnellate di merce (+4,2%). Nel primo trimestre 2026 l’Italia si colloca al terzo posto per incremento dei passeggeri (+5,9%, contro una media UE del +4,2%) ed è sesta per volumi cargo, con Milano Malpensa all’undicesimo posto tra gli aeroporti europei. Per connettività aerea l’Italia è quarta in Europa, dopo Gran Bretagna, Germania e Spagna.

Analisi economico-finanziaria società aeroportuali

Il report analizza le 19 principali società di gestione aeroportuale italiane, che movimentano nel complesso il 98,5% dei passeggeri e il 99,5% delle merci nazionali, confrontandole con i gestori degli hub di Amsterdam, Londra, Francoforte e Parigi sulla base dei bilanci ufficiali. Nel 2025 tali società italiane hanno realizzato un fatturato complessivo di 3,452 miliardi di euro (+4,7%), registrando un utile di 680 milioni di euro e generando 12.438 occupati diretti.

Gli indicatori confermano il buono stato di salute delle società italiane, con performance paragonabili, e in diversi casi superiori, a quelle dei gestori esteri. Per redditività operativa (ROS), GEASAR (38,1%), Aeroporti di Roma (35,2%), SAVE (32,7%), GESAC (29,3%) e SEA (28,6%) superano Amsterdam (25,7%), Parigi (21,6%) e Francoforte (19,2%); per ROE spiccano Aeroporti di Roma (71,8%), GEASAR (46%) e SEA (43,4%). L’unico indicatore in cui i gestori esteri fanno meglio è quello dei ricavi per movimento aereo: Aeroporti di Roma e SEA si attestano su 3.219 e 2.375 punti, contro i 4.905-5.953 dei quattro hub europei, grazie a volumi di traffico e a una domanda commerciale nettamente superiori.

Lo studio integrale è disponibile sul sito di Fedespedi, nella sezione Centro Studi.

