(Rappresentazione artistica della nuova nave PCTC a doppio combustibile GNL da 7.000 CEU, Car Equivalent Unit,; foto courtesy SSC)

La consegna delle due navi è prevista rispettivamente intorno al 31 marzo 2031 e al 30 giugno 2031

Singapore. Singapore Shipping Corporation Limited (SSC) con una sua nota ha annunciato di aver stipulato contratti di costruzione navale con Guangzhou Shipyard International Company Limited (GSI) e China Shipbuilding Trading Company Ltd (CSTC) per la realizzazione di due nuove navi Pure Car and Truck Carrier (PCTC) da 7.000 CEU (Car Equivalent Unit).

I contratti rappresentano un importante obiettivo del programma di rinnovamento della flotta a lungo termine di SSC e riaffermano l’impegno del Gruppo a possedere e noleggiare navi portacontainer moderne, efficienti e rispettose dell’ambiente.

Le navi

Le navi incorporeranno la tecnologia di propulsione a doppio combustibile a gas naturale liquefatto (GNL), offrendo maggiore flessibilità di alimentazione e migliori prestazioni in termini di emissioni rispetto alle navi alimentate con combustibili convenzionali.

Le navi saranno costruite da GSI, una delle principali imprese cantieristiche statali della Cina meridionale, con comprovate capacità nella costruzione di navi sofisticate e ad alto valore aggiunto.

Il costo

Il costo totale stimato per l’acquisizione delle due navi, comprensivo del prezzo del contratto di costruzione navale, dei costi di finanziamento previsti e dei costi previsti per materiali, pezzi di ricambio e altre forniture, è di circa 210 milioni di dollari USA.

Si prevede che l’investimento sarà finanziato attraverso una combinazione di risorse di cassa interne del Gruppo e finanziamenti esterni.

Forte della consolidata esperienza di SSC nel settore delle PCTC, la Singapore Shipping

Corporation è specializzata da 18 anni nella proprietà e nel noleggio di PCTC, sviluppando una solida competenza commerciale, tecnica e finanziaria in questo segmento specializzato del settore marittimo.

La vision futura

Il programma di rinnovamento della flotta del Gruppo riflette il suo approccio a lungo termine all’armamento e l’importanza di sostituire progressivamente il tonnellaggio obsoleto con navi moderne in grado di soddisfare i requisiti operativi e ambientali in continua evoluzione degli operatori internazionali di trasporto auto.

La decisione di investire in queste nuove costruzioni è quindi guidata principalmente dalle esigenze aziendali a lungo termine di SSC, piuttosto che dalle fluttuazioni a breve termine dei mercati marittimi.

Si prevede che le nuove navi rafforzeranno il programma di rinnovamento della flotta di SSC e sosterranno la sua capacità di servire i noleggiatori attuali e potenziali nel lungo termine.

Dichiarazione di C K Ow Presidente Esecutivo di SSC

“La firma di questi contratti di costruzione navale rappresenta una pietra miliare significativa nello sviluppo di SSC e un importante impegno per il futuro della nostra attività armatoriale.

Negli ultimi 26 anni, abbiamo maturato una notevole esperienza e competenza nella proprietà e nel noleggio di PCTC.

I nostri rapporti di lunga data con i principali operatori internazionali di trasporto auto hanno rafforzato la nostra convinzione che il mantenimento di una flotta moderna, efficiente e competitiva sia fondamentale per la sostenibilità della nostra attività.

Sebbene il mercato del trasporto auto abbia beneficiato di condizioni favorevoli di domanda e offerta negli ultimi anni, la nostra decisione di investire in queste navi non si basa sulla continuazione delle attuali condizioni di mercato. Piuttosto, riflette il nostro riconoscimento che il rinnovamento della flotta è essenziale per il futuro a lungo termine di SSC.

Le navi sono beni a lungo termine e decisioni di questa portata devono essere guidate da una valutazione disciplinata delle prospettive a lungo termine del settore piuttosto che dai cicli di mercato a breve termine.

Queste nuove costruzioni consentiranno a SSC di rinnovare progressivamente la sua flotta obsoleta, rafforzare la sua posizione competitiva e continuare a servire il requisiti degli operatori internazionali di trasporto auto.

Siamo inoltre lieti di instaurare questa collaborazione con GSI, le cui capacità ed esperienza saranno fondamentali per la costruzione e la consegna di successo di queste navi.

Consideriamo questo investimento un passo importante per garantire la sostenibilità a lungo termine e il continuo sviluppo dell’attività armatoriale di SSC”.

Singapore Shipping Corporation Limited è un gruppo armatoriale consolidato in Asia, attivo nei settori dell’armamento, della gestione navale, dell’agenzia marittima, delle operazioni terminalistiche e dei servizi logistici. La storia del Gruppo nel settore marittimo risale al 1935, quando Hai Sun Hup Co. iniziò le sue attività nel settore del trasporto merci su chiatte. SSC è quotata sul mercato principale della Borsa di Singapore dal 2000, a seguito dello scorporo delle attività di trasporto marittimo e logistico di Hai Sun Hup Group (ora nota come Stamford Land Corporation Ltd). Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.singaporeshipping.com.sg

Abele Carruezzo

(Il presidente di GSI, William Zhou, il presidente esecutivo di SSC, C K Ow e il vicedirettore del Dipartimento di tonnellaggio specializzato di CSTC, Lai Lihua; foto courtesy SSC)