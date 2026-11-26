Roma – A Crotone, territorio dalla consolidata vocazione marinara e profondamente legato alla tradizione peschereccia del Mediterraneo, si terrà il convegno “Blueconomy: risposte concrete, bandi e contributi”, organizzato da Agripesca nell’ambito del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura (PNT) 2025-2027, annualità 2026, sostenuto dal MASAF.

«La pesca italiana costituisce un patrimonio economico, sociale e culturale che abbiamo il dovere di tutelare e valorizzare – dichiara Mario Serpillo, presidente nazionale di Agripesca –. Non possiamo chiedere alle imprese di affrontare la transizione ecologica, investire nell’innovazione e garantire la salvaguardia degli ecosistemi marini senza assicurare loro strumenti adeguati, risorse accessibili e condizioni di lavoro economicamente sostenibili”.

Con il progetto “Custodi del Mare”, nell’ambito del PNT 2025-2027, Agripesca intende rafforzare il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica e mondo produttivo, riconoscendo ai pescatori il ruolo di protagonisti nella tutela della biodiversità e nella gestione responsabile delle risorse marine. Non può esserci un futuro sostenibile per il mare senza un futuro dignitoso per i pescatori, le loro famiglie e le comunità costiere. Particolare attenzione sarà riservata alle opportunità offerte dai bandi e dagli strumenti di finanziamento, all’innovazione tecnologica, all’ammodernamento delle imprese e alla necessità di rendere maggiormente accessibili le misure di sostegno pubblico. Il convegno rappresenterà un’importante occasione di dialogo tra rappresentanti istituzionali, esperti e operatori della filiera ittica, con l’obiettivo di individuare percorsi condivisi per il rilancio del settore e favorire la conoscenza delle opportunità di finanziamento.

Custodi del Mare: l’impegno di Agripesca nell’ambito del PNT 2025-2027

La tappa di Crotone si inserisce nel più ampio percorso nazionale intrapreso da Agripesca attraverso il progetto “Custodi del Mare”, nell’ambito del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura 2025-2027.

Il progetto promuove un approccio integrato che coinvolge ricerca scientifica, innovazione tecnologica, formazione degli operatori, sensibilizzazione ambientale e valorizzazione delle comunità costiere.