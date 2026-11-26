Secondo una nuova analisi Deloitte, le aziende italiane superano i 25 miliardi di ricavi e impiegano quasi 50 mila addetti

Bello (Deloitte Legal): “L’Italia è uno degli attori principali di questa partita e le istituzioni se ne sono accorte. Fondamentale favorire la sinergia tra pubblico e privato”

-Il settore registra un valore aggiunto di oltre 7 miliardi e un EBITDA superiore a 3 miliardi;

-26 grandi imprese generano il 90% del valore aggiunto e quasi l’88% dell’occupazione;

-Il Nord produce l’80% del valore aggiunto, con la Lombardia al 59% (4,4 miliardi). Il Centro arriva al 19,1%, Sud e Isole sotto l’1%.

Roma – La dimensione subacquea sta assumendo un ruolo centrale negli equilibri economici, energetici e geopolitici: cavi sottomarini, interconnessioni elettriche, gasdotti e oleodotti sostengono flussi essenziali di dati ed energia, la cui continuità dipende dalla protezione delle infrastrutture e dalla capacità di prevenire e gestire i rischi. Questi i temi al centro del nuovo paper Deloitte “La nuova dimensione subacquea tra economia e diritto”, che sarà presentato questa mattina alle 10 presso la sede di Deloitte in via Molise, 11 a Roma.

All’evento parteciperanno Fabio Pompei, CEO di Deloitte Central Mediterranean (Italia, Grecia, Malta), Francesco Paolo Bello, Managing Partner di Deloitte Legal, Andrea Luberti, vice capo dell’Ufficio legislativo del Ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare, Bernardo Giorgio Mattarella, professore di diritto amministrativo e advisor scientifico di Deloitte Legal, Francesco Milazzo, capo del 5° Reparto dello Stato Maggiore della Marina Militare e MARICOSOM, Edoardo Balestra, capo reparto amministrazione e logistica del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, il ministro plenipotenziario Stefano Pontesilli, coordinatore per le infrastrutture digitali strategiche e le tecnologie emergenti nei domini spaziale e subacqueo e Marco Vulpiani, Senior Partner e Head of Economics di Deloitte Advisory.

Le conclusioni saranno affidate all’onorevole Roberta Pinotti, presidente della Fondazione Polo Nazionale Subacquea, e al ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

«Per l’Italia, al centro del Mediterraneo e alla frontiera con l’Africa e il Medio Oriente, la dimensione subacquea rappresenta al contempo un vantaggio e una vulnerabilità. I fondali italiani ospitano, infatti, reti di telecomunicazione e collegamenti energetici essenziali per la sicurezza e la competitività di tutta l’Europa. Per sfruttare al meglio la collocazione geografica dell’Italia, occorre, allora, trattare l’underwater come un sistema strategico integrato, coordinando investimenti, sicurezza, pianificazione dello spazio marittimo, manutenzione e tutela degli operatori economici», dichiara Fabio Pompei, CEO di Deloitte Central Mediterranean. «Come Deloitte, vogliamo contribuire alla costruzione della sinergia tra pubblico e privato, mettendo a disposizione le esperienze del nostro network in ambito globale e creando occasioni di confronto come questa».

«L’Italia deve essere uno degli attori principali di questa partita e le istituzioni se ne sono accorte. La scelta di dotare il nostro Paese di una legge organica sulla dimensione subacquea – quale è la legge n. 9/2026 – va nella giusta direzione e dimostra l’attenzione del decisore politico nei confronti di un settore strategico ed economicamente molto rilevante. A tal proposito, dobbiamo riconoscere l’impegno profuso dal Governo e, in particolare, dal ministro Musumeci», sottolinea Francesco Paolo Bello, Managing Partner di Deloitte Legal.

Come emerso dall’evento, l’istituzione dell’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (ASAS) rappresenta un passaggio decisivo perché affida ad un unico soggetto dotato di specifiche competenze il coordinamento interistituzionale, la regolazione tecnica e la prevenzione degli eventi critici. La collaborazione tra l’ASAS, il Polo Nazionale della dimensione subacquea e la Fondazione presieduta dalla senatrice Pinotti sarà determinante per lo sviluppo delle capacità nazionali nel settore sottomarino, traguardando l’Italia al vertice europeo del mercato.

Economia underwater: un giro d’affari da 25 miliardi di ricavi al crocevia tra infrastrutture, geopolitica e trasformazione tecnologica

Secondo le stime Deloitte, il comparto subacqueo italiano genera ricavi per circa 25,4 miliardi di euro, registra un valore aggiunto di 7,4 miliardi e un EBITDA di circa 3,4 miliardi, impiegando circa 49,6 mila addetti. Il rapporto tra valore aggiunto e ricavi si attesta al 29,1%, mentre il margine EBITDA aggregato è pari al 13,4%: si tratta di un comparto a elevata intensità di competenze, in cui una quota significativa del valore generato è destinata alla remunerazione del lavoro: il costo del personale è pari a circa 3,5 miliardi di euro.

Il comparto presenta una struttura fortemente polarizzata. Nell’analisi Deloitte le grandi imprese – cioè quelle con ricavi superiori a 50 milioni di euro e personale con più di 250 addetti – sono 26, pari al 16,4% del perimetro analizzato, ma generano il 90% del valore aggiunto e l’87,9% dell’occupazione. All’estremo opposto, le 57 microimprese che rappresentano circa un terzo delle società del campione di analisi, contribuiscono per lo 0,5% del valore aggiunto. La società mediana del campione realizza ricavi attribuibili per circa 8,1 milioni di euro e impiega 32 addetti: accanto a pochi grandi operatori integrati convive quindi un tessuto diffuso di PMI specializzate in nicchie tecnologiche e di servizio.

La concentrazione è elevata anche a livello di singola impresa: le prime cinque società per valore aggiunto attribuito spiegano circa il 70,5% del valore aggiunto del comparto e le prime dieci l’82%. Il solo primo operatore pesa per il 39,1% del totale, a conferma del ruolo trainante dei grandi player dell’ingegneria e dell’impiantistica offshore.

La distribuzione geografica evidenzia una forte concentrazione nel Nord Italia, che rappresenta circa l’80% del totale del valore aggiunto del campione. La Lombardia è la regione con il contributo più elevato in termini di valore aggiunto, pari a circa 4,4 miliardi di euro (59%), anche per effetto della presenza delle sedi legali dei principali gruppi del settore. Seguono, in termini di incidenza, Lazio (15,4%), Friuli – Venezia Giulia (8,4%) ed Emilia-Romagna (6,6%). Nel complesso, il Centro contribuisce per circa il 19,1%, mentre Sud e Isole rappresentano solo lo 0,9%.

Sotto il profilo dell’attività economica, il valore aggiunto si concentra nell’ingegneria e nelle costruzioni offshore (39,1%), seguite dalla produzione di cavi e apparati elettronici (15,8%) e dalle attività di estrazione di petrolio (9,9%). In termini di numerosità, invece, le divisioni più popolate sono la fabbricazione di macchinari (20 società), le opere di ingegneria civile (17) e i servizi di ingegneria e rilievo (13): la filiera appare dunque articolata su un nucleo di grandi committenti e integratori e su una base ampia di fornitori di componentistica, servizi tecnici e lavorazioni specialistiche.

Metodologia

L’analisi ha preso in esame le società italiane potenzialmente attive nei sei mercati di riferimento del settore underwater: Defense & Security, Offshore Energy, Telecommunications and Critical Infrastructure, Scientific Research, Environmental Monitoring e Deep Sea Mining. Attraverso banche dati specializzate è stato inizialmente individuato un insieme di circa 13 mila imprese. Il perimetro è stato poi progressivamente ristretto verificando le informazioni pubblicamente disponibili e la coerenza delle attività aziendali con il mercato underwater. Per le imprese selezionate è stata infine svolta un’analisi approfondita dei bilanci, per accertare la presenza e, ove possibile, l’incidenza delle attività subacquee sul business complessivo. Il campione finale comprende circa 160 società.