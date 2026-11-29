LA NUOVA AMMIRAGLIA È ATTESA IN ITALIA IL 6 DICEMBRE. UN ITINERARIO NEL MEDITERRANEO CON HOME PORT A GENOVA

-La cerimonia ufficiale di battesimo ha celebrato l’arrivo della nuova ammiraglia di MSC Crociere, una nave progettata per rendere ogni viaggio un’esperienza unica, dove design, innovazione e intrattenimento si fondono per dare vita a un nuovo modo di vivere il mare e riscoprire tutto il piacere della crociera: The Art of Cruising

-L’evento e i festeggiamenti sono stati ricchi di spettacoli e performance, con la partecipazione del celebre comico Gad Elmaleh, nel ruolo di presentatore della serata, del coreografo Sadeck Berrabah insieme ai suoi ballerini e del DJ di fama internazionale Bob Sinclar

-La nuova ammiraglia dal 6 dicembre sarà posizionata nel Mediterraneo e in Italia con home port a Genova e un itinerario che in Italia toccherà Civitavecchia, Messina e Napoli (dalla primavera) oltre a La Valletta, Barcellona e Marsiglia.

Le Havre– MSC Crociere ha celebrato il battesimo della sua attesissima nuova ammiraglia, MSC World Asia, con una spettacolare cerimonia a Le Havre, in Francia. La nave riunisce il meglio dell’innovativa World Class di MSC Crociere, unendo le caratteristiche che hanno decretato il successo di questa generazione di navi.

Progettate secondo un concept che si sviluppa in diversi distretti tematici, le navi World Class offrono aree, spazi e attrazioni pensati per rispondere alle esigenze e ai desideri delle diverse tipologie di viaggiatori. Con ogni nuova nave, MSC Crociere arricchisce ulteriormente l’esperienza degli ospiti, introducendo ambienti, proposte e innovazioni inedite, che rendono ogni nave una destinazione da vivere e scoprire, oltre che il punto di partenza per raggiungere nuove mete.

La cerimonia di battesimo, svoltasi il 28 novembre, ha riunito partner del settore travel, media internazionali, ospiti speciali e personalità del mondo dello spettacolo, insieme ai vertici di MSC Crociere, per una serata speciale dedicata alla nuova ammiraglia della Compagnia.

La serata è stata animata da un programma di intrattenimento internazionale che ha riunito tre protagonisti del mondo della comicità, della danza e della musica. A condurre l’evento è stato il celebre comico e attore Gad Elmaleh, nel ruolo di Master of Ceremonies, che ha accompagnato gli ospiti attraverso i diversi momenti della celebrazione, portando sul palco la sua inconfondibile ironia e il talento che lo ha reso noto tra teatro e cinema.

Tra i momenti più attesi, l’esibizione del coreografo Sadeck Berrabah, che insieme ai suoi ballerini ha presentato una performance speciale ispirata al tema The Art of Innovation. A chiudere i festeggiamenti è stato invece Bob Sinclar, DJ e produttore musicale di fama internazionale, protagonista di un esclusivo DJ set che ha portato in scena alcuni dei suoi successi più conosciuti in tutto il mondo, trasformando il finale della serata in una grande festa all’insegna della musica e dello spettacolo.

Gianni Onorato, CEO di MSC Crociere, ha dichiarato: “La cerimonia di battesimo di MSC World Asia rappresenta una tappa importante per MSC Crociere e conferma il nostro continuo investimento nella World Class. La soddisfazione degli ospiti rimane al centro di ogni nostra attività e MSC World Asia testimonia il costante impegno della Compagnia nel proporre esperienze di viaggio sempre più straordinarie. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri crocieristi a bordo in occasione del suo debutto nella stagione inaugurale nel Mediterraneo”.

A bordo di MSC World Asia, questa filosofia prende forma attraverso sette distretti tematici, che ospitano 24 esperienze nuove o rinnovate, pensate per arricchire ogni momento della vacanza: dalla ristorazione all’intrattenimento, fino alle attività immersive dedicate alle famiglie. Gli ospiti potranno inoltre scegliere tra un numero mai così ampio di proposte gastronomiche incluse nella crociera, accanto a spazi ed esperienze che celebrano la ricchezza della cultura, dell’arte e dei paesaggi asiatici.

La nave ospita oltre 40 tra bar, lounge e ristoranti, spettacolari produzioni teatrali, lo scivolo a secco più lungo mai realizzato a bordo di una nave da crociera e un’ampia offerta di strutture dedicate al benessere e al tempo libero. Tra gli elementi più scenografici spicca Yaoyao, una suggestiva scultura a forma di drago in acciaio inossidabile, sospesa a 10 metri di altezza sopra la World Promenade esterna, destinata a diventare uno degli scorci più iconici e fotografati della nave.

Dopo la cerimonia di battesimo, MSC World Asia farà il suo debutto da Genova, il suo nuovo home port, il 6 dicembre dando ufficialmente inizio alla sua stagione inaugurale nel Mediterraneo. Un itinerario suggestivo con tappe a Civitavecchia, Napoli (dalla primavera), Messina, La Valletta, Barcellona e Marsiglia, offrendo l’opportunità di esplorare città dal fascino unico e territori ricchi di tradizioni.

Gli ospiti avranno inoltre l’opportunità di salire a bordo di MSC World Asia anche nei Caraibi meridionali durante la stagione invernale 2027/2028, scegliendo tra itinerari di 7 o 14 notti, per scoprire alcune delle località più affascinanti del territorio.

La flotta World Class continuerà a crescere con l’arrivo di MSC World Atlantic, che inizierà a operare da Port Canaveral, in Florida, a novembre 2027. MSC Crociere ha inoltre commissionato altre quattro navi appartenenti alla piattaforma World Class, il cui ingresso in servizio è previsto entro il 2031.