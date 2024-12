Il Prefetto Giuseppe Forlenza in visita oggi all’Interporto di Padova

Padova-Il Prefetto di Padova Giuseppe Forlenza ha visitato questa mattina le strutture di Interporto Padova e in particolare, accompagnato dal presidente Luciano Greco e dal direttore generale Roberto Tosetto, il grande terminal intermodale, cuore dell’attività logistica della piattaforma padovana.

“E’ stato un grande piacere poter illustrare al nostro Prefetto non solo il funzionamento dell’Interporto con il passaggio delle merci dai treni ai camion e viceversa – ha spiegato il presidente Luciano Greco – ma anche il ruolo fondamentale che svolgiamo a servizio dell’economia non soltanto della città ma di tutto il nord est. Abbiamo voluto anche evidenziare i grandi investimenti realizzati con successo, per rendere ancora più sostenibile da un punto di vista ambientale l’attività logistica”.

Il Prefetto Giuseppe Forlenza ha espresso ” le sue più vive congratulazioni per la complessiva organizzazione e gestione dell’Interporto, un vero fiore all’occhiello della realtà patavina e regionale con un’importante proiezione anche a livello internazionale”