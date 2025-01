Cosco potenzia lo scalo di Salerno

(foto courtesy Salerno Container Terminal)

Lo scalo salernitano si conferma come uno dei più importanti del Sud Italia. La città campana inserita sulla rotta del servizio MENA (Mediterranean to North America Service)

Salerno. Nel quadro della nuova configurazione dei servizi marittimi di linea della Ocean Alliance, accordo a cui partecipa assieme ad Evergreen e OOCL, Cosco Shipping Lines annuncia il potenziamento dei suoi collegamenti transatlantici tra il Mediterraneo e gli Stati Uniti.

A partire dal mese di febbraio, i due servizi Mediterranean to North America Service (MENA) ed East Mediterranean to North America Service (EMA) subiranno infatti significativi aggiornamenti.

Una delle novità principali è l’introduzione di una chiamata diretta settimanale a Salerno sul servizio MENA. Questa aggiunta amplierà la copertura portuale in Italia offrendo tempi di transito più rapidi. Le navi da Salerno raggiungeranno New York in soli 21 giorni.

Inoltre, l’East Mediterranean Service (EMA) garantirà un’ampia copertura portuale tramite il trasbordo al Pireo, utilizzando la rete di feeder per servire i principali porti in Romania, Egitto, Turchia, Nord Africa e la costa adriatica.

Le rotazioni dei due servizi appena potenziati sono le seguenti:

MENA – Salerno, La Spezia, Genova, Vado Ligure, Valencia, Algeciras, New York, Norfolk, Savannah, Miami, Algeciras e Salerno.

EMA – Iskenderun, Aliaga, Istanbul, Pireo, New York, Norfolk, Savannah e Iskenderun.

Ulteriori novità sono attese nella prima metà dell’anno, con l’interesse manifestato verso SCT per i collegamenti marittimi offerti da parte delle linee dell’Estremo Oriente: la compagnia del Sud Corea Hyundai Merchant Marine (HMM), la giapponese Ocean Network Shipping (ONE) e la taiwanese Yang Ming Line (YML).

“La SCT, nello scenario dei mercati internazionali, per il 2025 – afferma il presidente Agostino Gallozzi – si confermerà scalo con uno dei maggiori indici di connettività del Paese, grazie alle cinque partenze settimanali dirette per le Americhe (due per il Canada, due per gli Stati Uniti/East Coast ed uno per il Centro America e Costa Ovest) ed alle tante partenze settimanali Intra-Mediterranee, verso il nord Europa, Africa, Sud Africa, Middle East e Far East. Abbiamo 18 differenti compagnie di navigazione internazionali che scalano regolarmente Salerno Container Terminal generando oltre 20 approdi regolari a settimana per ogni destinazione del mondo, nessuna esclusa”.

Il 2024 per Salerno Container Terminal si è concluso con una movimentazione complessiva di 358.134 teu e, quindi, con una crescita del traffico contenitori pari al +4% rispetto all’anno precedente. Risulta molto significativo l’incremento dell’export (2024-2023), che segna un +11%, mentre l’import conferma un +3%. Diminuisce l’imbarco di contenitori vuoti (-7,9%), che denota un migliore bilanciamento tra traffico import e traffico export, segnalando un maggiore utilizzo dei vuoti al servizio degli imbarchi per i flussi verso l’esportazione.

Le merci non containerizzate – rinfuse e general cargo – raggiungono le 256.912 tonnellate con un aumento del +20% (circa) rispetto al 2023. Il traffico dei rotabili su navi ro-ro, gestiti da SCT, sulla linea Salerno/Messina e sui servizi per la Tunisia, oltre che per la Libia, totalizza un + 8,2%. Da segnalare le 18 nuove assunzioni di dipendenti, nel 2024, da parte di Sct.

“Si consolida, quindi, conclude Gallozzi, la posizione di Salerno nella geografia dello shipping come un porto gateway, capace di attrarre le maggiori compagnie di navigazione del mondo, realizzando una vera porta d’accesso competitiva ai mercati del mondo al servizio delle imprese del Centro-Sud Italia per i traffici in import ed export”.

Abele Carruezzo