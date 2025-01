Il porto di Amsterdam traccia il percorso verso la sua visione di hub marittimo verde

(Foto courtesy Authority Port of Amsterdam)

In Italia si parla di porti di sesta generazione, in Europa si realizzano!

Il porto di Amsterdam, il secondo porto più grande dei Paesi Bassi, ha stabilito un quadro per diventare un ‘hub’ per il trasporto marittimo pulito, le energie rinnovabili e l’industria circolare entro il 2040

Amsterdam. Secondo i dirigenti del porto, la sua visione “Green Port Amsterdam” per il 2040 è rafforzata dalla sua nuova strategia quadriennale (2025-2028) chiamata “In rotta verso un complesso portuale a prova di futuro”.

Secondo quanto è dato sapere, sia la visione sia la strategia sono state sviluppate l’anno scorso in collaborazione con altre parti interessate dell’industria marittima e sono in attesa di approvazione formale da parte del Consiglio Comunale.

Nel periodo dal 2021 alla fine del 2024, per raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità, il porto di Amsterdam si è concentrato sulla transizione dei terminal del carbone, sulla creazione e l’espansione di nuove attività in linea con i principi dell’industria circolare e sul mantenimento dell’accessibilità del porto. Attingendo a questo slancio, i rappresentanti del porto hanno sottolineato che la strategia 2025-2028 dovrebbe portare gli sforzi oltre e più vicino alla visione 2040 orientata alla decarbonizzazione.

In particolare, nei prossimi quattro anni, il porto di Amsterdam è pronto ad avviare l’eliminazione graduale delle attività basate sui combustibili fossili, aumentando allo stesso tempo le operazioni non fossili. Secondo l’Autorità portuale, l’obiettivo generale di questi sforzi è quello di mettere al centro dell’attenzione l’energia rinnovabile e la logistica a basse emissioni.

“Se c’è un luogo in cui questa transizione può prendere forma, è il porto di Amsterdam. Uno dei nostri obiettivi è quello di rafforzare lo sviluppo di Green Energy Port Amsterdam aumentando il trasporto di liquidi rinnovabili del 25% rispetto al 2024”, ha sottolineato Koen Overtoom, CEO di Port of Amsterdam.

“Entro il 2028, circa tre quarti delle entrate totali della compagnia portuale proverranno da attività non fossili. Stiamo anche rafforzando la nostra posizione di porto affidabile e prevedibile con elevati standard di sicurezza, investendo al contempo nelle infrastrutture portuali”, ha aggiunto.

Overtoom ha anche condiviso che gli impianti di alimentazione da terra, alimentati da energia verde proveniente da fonti offshore, saranno disponibili presso le banchine, insieme alle infrastrutture e alle strutture per il bunkeraggio di combustibili rinnovabili.

“L’infrastruttura necessaria, come le sottostazioni e le reti elettriche aggiuntive per l’elettrificazione, le reti per l’idrogeno, il vapore, il calore, la CO₂ e l’acqua industriale, saranno ampie e ampiamente disponibili”, ha osservato.

Gli impianti di alimentazione da terra sono in linea con un piano presentato dal Governo olandese nel maggio 2023, lo stesso mese in cui il fornitore danese di apparecchiature PowerCon ha stipulato un contratto per la fornitura di sistemi di alimentazione da terra per le navi da crociera nel porto di Amsterdam.

In particolare, il Ministero delle Infrastrutture e della Gestione delle Acque dei Paesi Bassi ha rivelato che prevede di investire 180 milioni di euro per sostenere l’implementazione di tali strutture all’interno dei porti marittimi, con ulteriori 40 milioni di euro previsti per il fondo per il clima.

Il porto di Amsterdam, insieme ai porti di Rotterdam, Groningen, Moerdijk e al porto del Mare del Nord (Vlissingen, Terneuzen e Gand), ha condiviso la sua stretta collaborazione con il Governo e i terminal interessati per trasformare il progetto in realtà.

Già dal 2022, il porto olandese di Amsterdam ha avviato la fase di progettazione per l’installazione dell’alimentazione ship-to-shore per le crociere marittime presso il Passenger Terminal Amsterdam (PTA) per rendere gli ormeggi più ecologici.

Il porto ha dato il via alla fase di progettazione insieme all’operatore di rete Liander. Come uno dei componenti di questa fase, la posa di un cavo di alimentazione deve essere pronta entro l’inizio del 2025.

Allo stesso tempo, i partner stanno lavorando alla progettazione delle installazioni necessarie presso il PTA con una sovvenzione europea che il porto ha ricevuto per questa fase.

Il porto olandese prevede che il processo di gara europea inizierà dopo l’estate, in modo che sia le navi da crociera marittime che quelle fluviali saranno in grado di utilizzare l’energia ship-to-shore presso il PTA dall’inizio della stagione crocieristica nel 2025.

Inoltre, si sta esplorando la possibilità di utilizzare l’energia disponibile per altri scopi, come l’infrastruttura di ricarica, ha dichiarato il porto.

L’installazione dell’alimentazione ship-to-shore presso il PTA fa parte della Clean Shipping Vision in cui il porto di Amsterdam traccia il percorso per rendere il traffico navale più sostenibile.

Secondo il piano, il traffico navale nel porto di Amsterdam dovrebbe essere completamente privo di emissioni entro il 2050.

Abele Carruezzo

(Foto courtesy Authority Port of Amsterdam)