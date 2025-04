Il più grande porto-base al mondo per le attività eoliche offshore è danese

(Port of Esbjerg: esempio di stoccaggio di elementi eolici offshore; foto courtesy Autorità Portuale di Esbjerg)

Quando Autorità Portuale ed Enti locali perseguono le stesse strategie di sviluppo

Esbjerg, Danimarca. Il porto di Esbjerg è in costante crescita. L’area portuale e retro stanno crescendo sempre di più, le banchine si allungano sempre di più.

Il settore energetico ha una sete insaziabile di turbine eoliche offshore sempre più grandi, uno sviluppo su cui la transizione verde ha messo un freno in più. Allo stesso tempo, sta emergendo una nuova gamba imprenditoriale con grandi opportunità di crescita.

“Siamo impegnati, davvero impegnati”, afferma il Direttore del Porto, Dennis Jul Pedersen, alla stampa con una sua nota.

“Abbiamo raggiunto una capacità che significa che possiamo gestire fino a 4,5 gigawatt all’anno, e questo è almeno 3 volte superiore a quello del porto più vicino. E guardando al futuro, abbiamo attualmente prenotato 10 gigawatt nei prossimi anni e continueremo a prenotare”, afferma Dennis Jul Pedersen.

Poco più di 150 anni fa, il porto non esisteva. Solo poche fattorie e tre case per un totale di 23 abitanti. Gli agricoltori che integravano la scarsa resa del terreno sabbioso con un po’ di pesca.

Ma poi la Danimarca ha perso una guerra.

Senza rimarcare una storia passata che è comune a molti porti europei, il porto di nuova costruzione è stato il punto di partenza per Esbjerg e un percorso di crescita senza pari nella comunità imprenditoriale danese. Una città e un porto in perenne cambiamento.

In primo luogo, sono state le esportazioni agricole a trainare il carico. Dopodiché, la pesca ha preso il sopravvento e la città è diventata rapidamente il porto di partenza della più grande flotta peschereccia del paese. Negli anni ’70 ha preso il via quella che è diventata un’avventura petrolifera e del gas.

Oggi è l’industria eolica offshore a guidare lo sviluppo. Finora nel porto di Esbjerg sono state gestite turbine eoliche per non meno di 59 parchi eolici offshore. Più di qualsiasi altro porto al mondo.

Le turbine eoliche offshore stanno diventando sempre più grandi, il che rende difficile l’assemblaggio dei componenti. Per facilitare questo lavoro, il porto di Esbjerg sta costruendo un sito di pre-assemblaggio per le turbine eoliche presso il porto, che i produttori di turbine eoliche e gli sviluppatori di progetti possono affittare.

“Crediamo che creando il nostro sito di pre-assemblaggio e rendendo possibile ai clienti di affittarlo, stiamo contribuendo a rendere il porto di Esbjerg a prova di futuro”, afferma Dennis Jul Pedersen, direttore del porto di Esbjerg.

“Allo stesso tempo, supportiamo un enorme apparato di produzione. Negli stabilimenti situati nel nostro entroterra lavorano più di 6.000 persone. Il fatto che queste fabbriche possano installare da qui contribuisce a mantenerle competitive”, afferma Dennis Jul Pedersen.

Il porto di Esbjerg, che oggi è uno dei più grandi porti al mondo per l’energia eolica, condividerà la propria esperienza con Windport, che vuole diventare un porto di spedizione per generatori di turbine eoliche e un hub logistico centrale per SNII (Southern North Sea II o Sørlige Nordsjø II) il primo grande progetto eolico offshore della Norvegia, che consisterà in 60-100 turbine con una capacità di 1,5 GW e un collegamento lungo quasi 200 km a Kvinesdal.

Le componenti a terra del progetto saranno costituite da un impianto di atterraggio, una linea elettrica, un cavo interrato, un micro tunnel e una nuova stazione di conversione. Le turbine eoliche saranno installate utilizzando navi jack-up. Avranno monopali, strutture a camicia o fondazioni in calcestruzzo a gravità.

Una rete di cavi interni di 256 km collegherà le turbine eoliche alla sottostazione offshore. Per la rete è previsto l’utilizzo di cavi XLPE isolati a secco con tre conduttori e una tensione di 66 kV CA o 132 kV CA (cavi CA ad alta tensione).

La sottostazione, dotata di un raddrizzatore ad alta tensione (HVDC), sarà installata su una fondazione a quattro gambe. Sarà dotato di un convertitore VSC (Voltage Source Converter), che convertirà la corrente alternata dal parco eolico in corrente continua a 320 kV per la trasmissione.

Due cavi di esportazione trasporteranno l’energia dalla sottostazione offshore all’impianto di atterraggio a terra. La sottostazione a terra sarà una stazione ad alta tensione in corrente continua (HVDC) per convertire +320 kV CC in 420 kV CA. L’elettricità sarà immessa nella rete principale attraverso la sottostazione esistente di Statnett a Kvinesdal.

L’espansione dell’eolico offshore accelererà ulteriormente nei prossimi 10 anni e qui l’infrastruttura portuale è fondamentale per l’implementazione. Ciò richiede l’opportunità e lo spazio per operazioni su larga scala, e il porto di Esbjerg ha questo, che è già uno dei maggiori spedizionieri al mondo di turbine eoliche offshore.

Windport, che gestisce il porto norvegese in acque profonde più meridionale a Mandal, vuole rafforzare la sua posizione nel settore eolico offshore norvegese. In questo contesto si inserisce una nuova collaborazione con il Porto di Esbjerg, che vanta una grande esperienza nel settore.

Windport ha precedentemente servito l’industria petrolifera e del gas, ma ora sta passando all’energia verde e diventerà un hub centrale per l’eolico offshore.

“Siamo incredibilmente felici che Bladt abbia scelto di trasferirsi qui. Siamo molto meglio posizionati nel Mare del Nord e nell’Atlantico settentrionale, quindi ovviamente speriamo che Bladt vinca molti progetti, in Europa, ma anche negli Stati Uniti”, ha affermato il direttore del porto di Esbjerg.

In questo momento, il porto è in procinto di approfondire l’ingresso in modo che le navi con un pescaggio fino a 12,5 metri possano fare scalo nel porto.

“L’approfondimento è importante su diversi fronti. Ha un significato militare in relazione alla ricezione di rinforzi dall’esterno. Ma ha anche un impatto sulle navi ro/ro e sulla nuova generazione di navi di installazione molto grandi. Infine, l’approfondimento avrà un impatto sulle navi da carico generale, dove saremo in grado di ricevere le navi più grandi in futuro, il che contribuirà a ridurre il costo dell’elettricità per le esportazioni danesi, comprese le turbine eoliche offshore in tutto il mondo”, afferma ancora Dennis Jul Pedersen, senza dimenticare che l’intero settore offshore svolgerà un ruolo molto centrale nella transizione verde, non da ultimo per quanto riguarda la CCS”.

La Danimarca con i suoi impianti portuali potrebbe rivoluzionare la produzione energetica mondiale verso un’economia più sostenibile e rispettosa del pianeta, necessità non più procrastinabile nel tempo.

Abele Carruezzo