Porto di Bari e di Brindisi verso una maggiore capacità logistica nell’agroalimentare

(Rendering progettuale; foto courtesy AdSPMAM)

Il vecchio ‘Terminal Brindisi’ si ri-struttura

Bari. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha reso noto che con Determina del Commissario Straordinario Contrammiraglio (CP) Vincenzo Leone è stato disposto di avviare la procedura di gara aperta, per l’affidamento dell’appalto denominato “Affidamento congiunto dei servizi tecnici attinenti all’ingegnaria e all’architettura relativi alla progettazione esecutiva ed esecuzione del progetto di adeguamento infrastrutturale nei porti di Bari e di Brindisi per il miglioramento della capacità logistica agroalimentare”.

L’Appalto dovrà essere concluso entro e non oltre giorni 270 (duecentosettanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il bando di gara è stato pubblicato in data 27/03/2025 ore 09:00:00; il Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 30/04/2025 ore 12:00:00 (il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive); – Termine per effettuare il sopralluogo facoltativo: 16/04/2025 previa richiesta entro e non oltre il giorno 15/04/2025 ore 12:00:00.

Il progetto in argomento riguarda l’adeguamento infrastrutturale nei Porti di Bari e di Brindisi, al fine di migliorarne la capacità logistica a vantaggio del settore agroalimentare. Nell’ambito del lotto I dell’intervento, l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è da intendersi a valenza esclusiva per il previsto progetto da eseguirsi nel Porto di Brindisi di riorganizzazione funzionale degli spazi all’interno di un Terminal di proprietà dell’Autorità nel Porto di Brindisi, il c.d. Terminal Brindisi, al fine di introdurre in esso specifiche caratteristiche e servizi in favore della logistica agroalimentare, con interventi a ciò destinati e anche con azioni volte al miglioramento in generale dell’efficienza della struttura in termini funzionali, formali ed energetici.

Lo ricordiamo che, già per i porti di Bari e di Brindisi, sono stati approvati due progetti per la realizzazione dei sistemi cold ironing, comprensivi di coperture fotovoltaiche per l’alimentazione degli stessi, da installare su aree destinate a parcheggio. Pertanto, con il presente progetto si intende installare alcune colonnine elettriche (n.20 nel porto di Brindisi e n.15 nel porto di Bari) al di sotto di una parte delle coperture fotovoltaiche, per l’alimentazione dei generatori dei veicoli a temperatura controllata, a supporto appunto della logistica dell’agroalimentare.

Il progetto, in considerazione della composizione del gruppo di lavoro, di cui alla Determina del Presidente n.190 del 29.05.2023, è stato, per la sua parte preponderante, redatto dalla società di architettura YAS Architecture Associati. A seguito del finanziamento del più ampio intervento indicato in oggetto, a superare la previsione di cui alla sopra citata determina di formazione del gruppo di lavoro, è stato individuato quale RUP dell’intervento, l’ing. Francesco di Leverano; il personale interno all’Ente che ha supportato l’attività di progettazione è individuato nell’ ing. Cristian Casilli, nell’ Ing. Lilia Mary Clara Lore’, nel geom. Giorgio Conoci e nel Geom. Davide Boasso, tecnici in servizio presso il Dipartimento Tecnico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Con determina presidenziale n. 242 del 25.06.2024 si è concluso l’iter autorizzativo con presa d’atto della conclusione della conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. per l’acquisizione dei pareri propedeutici all’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica ZES di cui all’art. 15 del DECRETO-LEGGE 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023.

Per quanto riguarda l’mporto di quadro economico del progetto esecutivo, risulta pari a € 5.700.335,00 (Euro cinquemilionisettecentomilatrecentotrentacinque/00), distinti in € 5.157.585,14 (Euro cinquemilionicentocin quantasettemilacinquecentottantacinque/14) per lavori e progettazione esecutiva, comprensivi di € 51.991,96 (Euro cinquantunomilanovecentonovantuno/96) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 53.733,10 (Euro cinquantatremilasettecentotrentatre/10) per progettazione esecutiva, ed € 542.749,86 (Euro cinquecentoquarantaduemilasettecentoquarantanove/86) per somme a disposizione dell’Ente.

Gli atti di gara, sono presenti sulla Pad dell’Ente https://gare.adspmam.it/e sulla pagina istituzionale nella sezione https://www.adspmam.it/bandi-e-gare/e sul profilo di committente https://adspmam.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.

Abele Carruezzo