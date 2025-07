Eolico offshore olandese non più competitivo… mulini al vento

(Hollandse Kust Zuid, varato nel 2023, è il più grande parco eolico offshore dei Paesi Bassi; foto courtesy by Ministero per il Clima e la Crescita verde)

Il Governo olandese afferma che gli obiettivi per l’eolico offshore non sono più realistici

L’Aia, palazzo del Binnenhof. Rivolgendosi al Parlamento olandese, il Ministro per il Clima e la Crescita verde del Governo ad interim ha affermato che gli attuali obiettivi per l’energia eolica offshore “non sono più realistici”.

Il Ministero riferisce che sta lavorando a un nuovo piano che ripristinerà gli obiettivi del paese, abbassando l’obiettivo a breve termine fino al 40%.

I Paesi Bassi stanno ridimensionando le loro ambizioni per l’energia eolica offshore, con sconcerto degli operatori del settore e di altri partner europei. Tuttavia, a maggio, il paese ha annullato due aste di eolico offshore, citando la mancanza di interesse e le preoccupazioni finanziarie.

Ieri, al Parlamento è stato detto che ci sono progressi “più lenti del previsto” nella transizione verso l’energia verde, secondo l’emittente Nederlandse Omroep Stichting (NOS). Ha evidenziato la catena di approvvigionamento e altre sfide del settore.

Un anno fa si era ipotizzato che i Paesi Bassi stessero perdendo terreno e che probabilmente avrebbero mancato i loro obiettivi. Attualmente ha 4,7 GW installati, ma il Governo aveva stabilito un piano che prevedeva lo sviluppo di 50 GW e il raggiungimento tra il 2032 e il 2040. L’obiettivo a lungo termine era di 70 GW entro il 2050. Attualmente, circa un sesto dell’energia del paese è fornita da energia eolica offshore.

I Ministri hanno detto al Parlamento che un nuovo piano sarà disponibile entro settembre, ma si aspettano che possa arrivare a 30 GW. Hanno detto che altri 10 GW per raggiungere i 40 GW potrebbero essere possibili, a seconda della velocità di sviluppo del settore.

NedZero, l’associazione olandese per l’energia eolica, ha dichiarato di essere ovviamente dispiaciuta per le ambizioni riviste, pur sottolineando che è necessario fare di più per lanciare l’elettrificazione.

Tuttavia, ha anche ammesso che i nuovi obiettivi “rimangono una sfida importante e noi, come settore, ci impegneremo pienamente a rispettarli”, ha dichiarato Jan Vos, presidente di NedZero, in una dichiarazione. “La cosa cruciale ora è sviluppare ulteriormente la domanda di energia sostenibile. Dobbiamo smettere di usare petrolio e gas … Ridurre le ambizioni mina la fiducia nell’intera catena di approvvigionamento”, ha aggiunto Vos.

Il gruppo chiede anche una politica governativa stabile e prevedibile, che ha affermato essere essenziale per attrarre investimenti privati.

All’inizio di quest’anno, un gruppo di oltre 20 aziende aveva esortato il Governo a introdurre garanzie finanziarie o sussidi per ridurre i rischi di investimento.

La politica rivista è stata delineata dal Governo ad interim, che si trova attualmente in una posizione di transizione.

Il Governo di coalizione è crollato all’inizio di giugno, dando speranze di governare all’opposizione: il piano prevede nuove elezioni in ottobre con una forte competizione da parte del partito ambientalista contro un movimento di destra. È probabile che i risultati delle elezioni influenzino ulteriormente le prospettive e i piani energetici dei Paesi Bassi.

Abele Carruezzo