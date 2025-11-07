Nuovo magazzino di 2000 mq di SDC Servizio Doganale Containers a Porto Marghera nell’area ex MonteSyndial

Venezia-SDC Servizio Doganale Containers, amplia la propria attività a Porto Marghera con un nuovo magazzino di 2000 mq di superficie coperta destinato alle attività di stoccaggio e movimentazione di merci a temperatura ambiente. Il nuovo asset che SDC ha preso in affitto dall’Autorità Portuale, si trova nella zona industriale sud di Porto Marghera all’interno dell’area ex MonteSyndial, avrà la qualifica di magazzino doganale, dispone di ampi spazi per i mezzi pesanti, e si trova vicino alla futura area di ormeggio.

Stefano Coccon presidente di SDC spiega: “L’Autorità Portuale ha un progetto di riconversione dell’area MonteSyndial molto ambizioso e significativo, un progetto che è già partito con i lavori per la realizzazione del primo stralcio, cioè l’infrastrutturazione della banchina e di una fascia di piazzale di circa 50 metri alle sue spalle. E’ un progetto concreto nel quale crediamo molto, importante per il futuro del Porto di Venezia. Nell’ambito più complessivo del piano di recupero dell’area, l’Autorità Portuale ha messo a disposizione delle imprese anche alcuni immobili che avevano bisogno solo di limitati interventi di manutenzione non troppo gravosi.

Noi abbiamo deciso di cogliere al volo questa opportunità. Essere titolari di un magazzino in questo luogo ha, in primis, lo scopo di dare sostanza alla nostra fiducia nel progetto di riqualificazione. Poi siamo certi che avere un magazzino che sarà oggettivamente fronte banchina sia un ottimo investimento per SDC, per essere pronti a cogliere nuove opportunità di lavoro per le quali abbiamo già concreti segnali. Io credo che le potenzialità per far vedere al mercato come il sistema portuale di Venezia sia vivo e capace di proporre soluzioni innovative, e competitive sia davvero reale e come SDC vogliamo essere protagonisti di questo cambiamento” .

La filosofia che guida SDC è quella di non essere semplicemente un operatore doganale, ma un partner che, grazie anche a un team di collaboratori esperti, e di partnership qualificate affianca con autorevolezza le imprese nel complesso mondo delle spedizioni internazionali in import ed export. Quindi SDC ha sviluppato e continua a proporre altri servizi ed attività: negli ultimi anni ha dato vita a Venice Cold Stores & Logistics, una piattaforma logistica moderna ed efficiente per il magazzinaggio di prodotti freschi, e ha una partecipazione in Euro Rijn Italia., società di servizi logistici specializzata nello stoccaggio, nella movimentazione e nella distribuzione di ferroleghe.

Sempre attenta alle innovazioni, SDC ha recentemente avviato una partnership con svariate aziende che spaziano dalla logistica coi droni, allo sviluppo delle energie rinnovabili, in particolare idrogeno, ed ha fondato MDS Maritime Drone Services, che si occupa di fornire servizi con droni alle navi mercantili, dai controlli radiometrici ad ispezioni e verifiche che evitano rischi correlati con operatori che diversamente dovrebbero avvicinarsi fisicamente alla merce da controllare.

SDC Servizio Doganale Containers ha il suo headquarter a Marghera e uffici a Padova, Trieste, Koper, Rijeka, Mantova Ravenna ed Ancona.