L’Egitto inaugura il primo terminal container semi-automatizzato e rilancia il Canale di Suez nella Vision 2030

(Inaugurazione delle operazioni del Red Sea Container Terminal; foto courtesy CMA CGM)

Il Red Sea Container Terminal No. 1 situato nel porto di Ain Sokhna, nel Golfo di Suez, ha iniziato le operazioni con l’arrivo della mega container vessel CMA CGM IRON, gestita dalla compagnia francese del Gruppo CMA CGM

Il Cairo. Il lancio delle operazioni avviene un mese dopo l’inizio dei test prova del terminal e coincide con l’attracco del CMA CGM Iron, arrivata da Beirut trasportando circa 13.000 container.

Red Sea Container Terminal (RSCT) è gestito da un consorzio internazionale composto da Hutchison Ports, CMA e COSCO Shipping, ed è parte di una più ampia strategia statale per modernizzare i porti egiziani e rafforzare il ruolo del paese come hub regionale di logistica e trasbordo.

Alla cerimonia – presente il Primo Ministro egiziano Mostafa Madbouly – il quale ha detto che l’evento rappresenta un passo importante nella storia dei porti egiziani.

“Il progetto – ha aggiunto – fa parte del piano di modernizzazione del porto di Ain Sokhna, un elemento chiave del corridoio logistico integrato Sokhna–Alessandria, che collega il Mar Rosso e il Mediterraneo”.

Infatti, questo progetto rappresenta una tappa cruciale della strategia marittima e logistica Vision 2030 dell’Egitto, sostenuto da un accordo di concessione trentennale con il governo egiziano. La strategia Vision 2030 dell’Egitto, guidata dal Ministero dei Trasporti, prevede investimenti di quasi 300 miliardi di sterline egiziane, ovvero circa 6,35 miliardi di dollari, nel settore marittimo.

La strategia si basa su tre assi principali: espandere le infrastrutture portuali attraverso la costruzione di 70 km di moli con profondità che variano da 18 a 25 metri e aumentare la superficie totale del porto a oltre 100 milioni di mq.; rafforzare la flotta nazionale, che dovrebbe raggiungere 40 navi entro il 2030; e lo sviluppo di partnership strategiche con i principali operatori marittimi internazionali.

Il terminal opera come hub di collegamento tra Asia, Africa ed Europa all’interno della Zona Economica del Canale di Suez, avendo una maggiore capacità nell’accogliere le più grandi navi portacontainer. L’obiettivo del progetto è quello di migliorare le operazioni di navigazione internazionale con una maggiore efficienza dei trasporti per importatori ed esportatori egiziani.

Il terminal dispone di quasi 2.600 metri lineari di ormeggi e un pescaggio di 18 metri, permettendo di ricevere grandi navi portacontainer fino a 400 metri di lunghezza. Queste specifiche collocano Ain Sokhna tra i porti in grado di catturare il traffico di mega portacontainer, in un contesto di continua crescita del commercio marittimo globale.

Con i Red Sea Container Terminal a Sokhna si combinano infrastrutture automatizzate di livello mondiale con una connettività ferroviaria Nord/Sud (Sokhna-Alessandria), offrendo agli esportatori e importatori egiziani una strategica porta d’accesso a tutti i mercati globali, aumentandone produttività e competitività.

L’Egitto è impegnato nella modernizzazione dei suoi porti, una strategia messa in campo per rafforzare la posizione geografica dell’Egitto come ‘gate way’ globale al commercio e sostenere la più ampia agenda di sviluppo economico dello Stato.

Ed ancora, l’Egitto prevede che i ricavi del Canale di Suez miglioreranno ulteriormente nella seconda metà del 2026, supportati da un graduale ritorno di alcune linee di navigazione e dal miglioramento delle condizioni di sicurezza nel Mar Rosso.

Le prospettive sono state illustrate durante un incontro – ieri domenica – tra il Presidente Abdel Fattah El-Sisi e il Presidente dell’Autorità del Canale di Suez (SCA) Osama Rabie.

Il presidente El-Sisi ha sottolineato la necessità di soddisfare efficacemente le esigenze dei porti egiziani per rimorchiatori e varie unità marine, nonché per sviluppare e modernizzare la flotta peschereccia egiziana.

El-Sisi ha inoltre diretto la continuazione della strategia di sviluppo globale per il Canale di Suez, il suo Canale di navigazione, le sue strutture e le infrastrutture. Ha sottolineato l’importanza di garantire che il Canale mantenga le sue prestazioni, efficienza e capacità riconosciute a livello globale, in linea con il suo ruolo unico e fondamentale nella navigazione marittima internazionale e nel commercio globale.

Abele Carruezzo

(Foto courtesy Suez Canal Authority)