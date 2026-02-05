AdSP MTS: Procedono speditamente i lavori di riqualificazione della Darsena Vecchia

Prevista l’estensione delle aree di cantiere per favorire il corretto svolgimento dei lavori. Dal 9 febbraio interdette le aree a nord del Pennello Mediceo, dal 16 febbraio interdette quelle a sud. Riservato un percorso esclusivamente pedonale al personale marittimo delle unità da pesca ormeggiate

Procedono speditamente i lavori di riqualificazione della Darsena Vecchia, affidati a gennaio dall’AdSP alla Carbone Costruzioni e consistenti nella realizzazione di una nuova passeggiata illuminata che partendo dalla Fortezza Medicea costeggia la darsena fino a rendere accessibile l’antico Molo del Pennello.

L’obiettivo è quello di riqualificare entro fine giugno la banchina di attracco dei pescherecci e di consegnare alla cittadinanza un nuovo percorso turistico dotato di innovativi sistemi a led di illuminazione e di pannelli solari montati su pensiline che fungeranno anche da strutture ombreggianti.

La Port Aiuthority, che con l’ordinanza n.29 di dicembre aveva già interdetto al pubblico il Pennello del Mediceo e l’area adibita alla pesca per consentire lo svolgimento dei lavori, ha oggi pubblicato una nuova ordinanza nella quale paventa la necessità di estendere le aree del cantiere per favorire il pieno rispetto del cronoprogramma da parte della ditta.

Su queste aree, su cui dovrà essere eseguito un intervento di pulizia e rimozione dei rifiuti, è anche presente materiale di proprietà, costituito prevalentemente da attrezzature da pesca o, comunque, connesso alle operazioni di pesca, che dovrà essere preventivamente rimosso.

Per questo motivo, l’ente portuale ha disposto a partire dal 9 febbraio l’interdizione delle aree a nord del Pennello del Mediceo, compresi la banchina e il piazzale prospiciente la Fortezza Vecchia (area evidenziata in azzurro nella foto qui sotto). Mentre dal 16 febbraio sarà interdetta la parte terminale a sud del Pennello del Mediceo (area evidenziata in verde nella foto);

L’accesso del personale marittimo alle unità da pesca ormeggiate in corrispondenza delle aree interdette sarà consentito lungo un percorso esclusivamente pedonale, ad esso riservato.

Il transito lungo tale percorso pedonale è consentito esclusivamente agli equipaggi delle unità da pesca ormeggiate, al personale delle Autorità/Istituzioni/Enti che debbano accedervi per motivi connessi all’espletamento delle loro funzioni istituzionali ed a coloro che debbano accedere alle unità da pesca per motivi correlati a urgenti necessità manutentive.