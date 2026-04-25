Divergenze UE-USA per il piano del gasdotto balcanico

(Courtesy Guardian graphic. Source: European Network of Transmission System Operators for Gas)

L’UE rileva delle irregolarità sul contratto di una società americana per la costruzione del gasdotto in Bosnia

Bruxelles. L’Unione Europea ha comunicato alla Bosnia l’irregolarità di un contratto da 1,5 miliardi di dollari con una società statunitense, riguardante un gasdotto, il ‘Southern Interconnection’; una nuova connessione transfrontaliera sul gas con la Croazia. La questione – tecnico/politica – riguarda il progetto energetico del gasdotto che potrebbe compromettere il processo di adesione del Paese bosniaco alle istituzioni europee.

La questione riguarda l’accordo stipulato (l’Europa ha tentato di bloccarlo) che contiene alcune clausole di procedura contrarie alle normative UE: un contratto da 1,5 miliardi tra la Bosnia e la società statunitense AAFS Infrastructure and Energy.

La notizia è stata riportata dal Guardian che ha avuto accesso a documenti sul caso. Secondo fonti bosniache, dopo mesi di pressioni da funzionari statunitensi, i leader del Paese si sono impegnati per assegnare il contratto a una società poco conosciuta con sede nel Wyoming, la AAFS Infrastructure and Energy, costituita nel novembre dello scorso anno e di cui non sono stati resi noti i proprietari, ma ‘dicitur’ molto vicini a Trump.

Per Bruxelles, l’appalto non è conforme alle norme europee: infatti, nel marzo scorso, i legislatori bosniaci hanno approvato una legge che, secondo Transparency International, creerebbe un “pericoloso precedente”, stabilendo che l’appalto si doveva assegnare ad AAFS senza gara d’appalto.

Per il rappresentante di Bruxelles a Sarajevo questa legge stava mettendo in crisi le speranze della Bosnia di aderire all’UE, perdendo l’opportunità di ulteriore integrazione, oltre alle opportunità finanziarie.

La bocciatura del contratto per il gasdotto Southern Interconnection da parte di Bruxelles sta mettendo in crisi i rapporti commerciali tra l’UE e l’Amministrazione di Trump, dopo le controversie sull’Ucraina e sulle spese militari.

Il gasdotto collegherebbe la Bosnia a un terminale di GNL in Croazia, permettendo l’importazione di gas statunitense e riducendo la dipendenza totale del Paese dalla Russia; ma per Bruxelles si andrebbe sotto un controllo strategico di una società americana (vicina a Trump).

Il gas rappresenta solo il 3% del mix energetico della Bosnia Erzegovina (paese esportatore di elettricità, grazie alle sue centrali a carbone operative); gas che dalla Russia, attraverso Turchia e Serbia, e che serve a garantire il teleriscaldamento delle principali città del paese.

Il Southern Gas Interconnector, aprendo una fonte alternativa di fornitura di gas attraverso importazione di LNG dai porti della Croazia, servirebbe a diversificare l’offerta e ridurre la dipendenza da Mosca. In particolare, il gasdotto attraverserebbe Croazia, Montenegro, Bosnia e Albania, con il tratto bosniaco che si estenderebbe da Posušje passando per Mostar fino a Novi Travnik. La nuova connessione per il gasdotto mira a diversificare le rotte e le fonti di gas importando LNG americano da un terminal sull’isola di Krk in Croazia e accedendo alle risorse della regione del Caspio.

Il progetto è controverso sulla gestione, con alcuni leader politici (croati-bosniaci) che pretendono l’affido ad una società di Mostar, contro l’azienda statale BH Gas; mentre per Trump il gasdotto sarà costruito e gestito direttamente dagli Stati Uniti.

Una volta completato, il gasdotto sarebbe il primo interconnettore a gas tra Bosnia e Croazia, con una capacità di circa 1,5 miliardi di metri cubi.

L’Interconnessione Meridionale fa parte delle priorità strategiche dell’Unione Europea, insieme al Piano Economico e di Investimenti per i Balcani Occidentali, come misura temporanea per la transizione dal carbone a un’energia più pulita. Sono inoltre in atto piani per adattare il gasdotto all’uso dell’idrogeno una volta eliminati i combustibili fossili.

Secondo gruppi ambientalisti, il progetto contraddice gli obiettivi climatici e ritarda la transizione del paese verso le fonti rinnovabili espandendo le infrastrutture del gas e promuovendo una maggiore gassificazione.

L’accordo sarà ufficialmetne presentato durante il meeting “Three Seas Initiative Summit” che si terrà a Dubrovnik a fine mese.

Abele Carruezzo