Francia, sostenere parchi eolici galleggianti

(Porto di Nantes-Saint-Nazaire impegnato per l’offshore galleggianti; foto courtesy Porto di Nantes Saint-Nazaire)

La Francia assegna 300 milioni di dollari ai porti per sostenere parchi eolici offshore galleggianti

Parigi. Il governo francese fornirà circa 300 milioni di dollari di finanziamenti a cinque dei principali porti del paese per accelerare lo sviluppo delle infrastrutture a supporto di progetti eolici offshore galleggianti, con l’obiettivo di diventare leader nel supporto ai parchi eolici galleggianti in Europa, incluso il Mediterraneo.

Il governo si è nuovamente impegnato – a livello nazionale – a puntare i 6 GW di capacità di energia eolica offshore galleggiante entro il 2040. Recentemente sono stati pubblicati i dettagli per la gara di circa 10 GW di progetti che prevede di assegnare all’inizio del 2027.

AO10, la più grande gara d’appalto mai avviata sul continente, con una potenza equivalente a otto reattori nucleari distribuita su undici progetti tra parchi fissi e galleggianti. L’iniziativa punta a un prezzo medio inferiore a 100 euro per megawattora. I candidati hanno tempo fino al 12 ottobre per presentare le loro offerte alla Commissione di Regolamentazione dell’Energia (CRE) e i vincitori saranno svelati a febbraio 2027, poco prima delle presidenziali francesi.

“I porti sono un anello strategico nello sviluppo dell’energia eolica, in particolare offshore”, ha dichiarato Philippe Tabarot, Ministro dei Trasporti. “Grazie alla loro vicinanza alle coste e ai vasti spazi adattati a queste strutture eccezionali, svolgono un ruolo chiave nel loro assemblaggio, installazione e manutenzione. Contribuendo alla creazione di posti di lavoro e al valore aggiunto nel settore in Francia, i nostri porti rafforzano la nostra sovranità industriale ed energetica”.

I progetti selezionati si concentrano sulla costruzione o modifica di ormeggi, sulla bonifica del terreno e sullo sviluppo degli spazi necessari a supportare la produzione di componenti per l’energia eolica. I piani prevedono di dedicare spazio alla manovra delle attrezzature e all’assemblaggio di turbine eoliche offshore galleggianti.

I premi, per un totale di quasi 260 milioni di euro, sono destinati ai porti di Cherbourg, Brest, Nantes-Saint Nazaire, Port-la-Nouvelle e Marsiglia-Fos. Il governo prevede di sbloccare un totale di quasi 1 miliardo di euro di investimenti per consentire l’impiego di energia eolica galleggiante.

Il progetto più grande è di quasi 100 milioni di dollari per Marseille-Fos. Include lo sviluppo di 30 ettari di terreno dedicato e il dragaggio di un bacino lungo 400 metri. I lavori inizieranno entro il 2028 e saranno completati tra la fine del 2029 e la metà del 2030.

Il porto sul Mediterraneo è considerato un concorrente chiave per sostenere un’ampia gamma di progetti nel Mediterraneo. Il governo francese ha dichiarato che diventerà un leader nello sviluppo internazionale dell’eolico offshore galleggiante.

“Lo sviluppo dell’energia eolica offshore è uno dei pilastri della strategia francese per l’energia e il clima”, ha dichiarato il Ministero dell’Energia. Sottolinea che il programma è progettato per garantire la disponibilità energetica a un costo controllato e raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Il suo obiettivo è garantire la sovranità energetica della Francia.

Un elemento nuovo aggiunto al processo di gara è la valutazione per i progetti che favoriscono i produttori europei e minimizzano l’uso di componenti provenienti dalla Cina. Assegnerà i punteggi più alti ai progetti che utilizzano produttori e fornitori francesi, e prenderà in considerazione anche la promozione di progetti a basse emissioni di carbonio.

In particolare, l’industria francese spera che i miliardi di euro di investimenti futuri favoriranno quindi, non solo le fabbriche di turbine eoliche francesi, così come dei Chantiers de l’Atlantique a Saint-Nazaire, ma stimoleranno anche la creazione di una nuova fabbrica dedicata ai cavi sottomarini, che attualmente manca in Francia.

Si prevede che il Ministero francese dell’Energia assegnerà i contratti a febbraio 2027.

Abele Carruezzo

(Brest riceverà circa 66 milioni di dollari per espandere le sue capacità portuali eoliche: foto courtesy Brest, Francia)

(Mappa preliminare che mostra l’ambito dei progetti proposti; foto courtesy ACRE)