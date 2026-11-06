VENEZIA, AL VIA IL BANDO PER LA CONCESSIONE DELL’ART TERMINAL A SAN BASILIO

La concessione avrà una durata compresa tra un minimo di 10 e un massimo di 20 anni. Obbiettivo: favorire l’insediamento di servizi e attività, rivolti sia agli operatori portuali sia ai residenti, alla popolazione universitaria e alle realtà economiche e sociali.

Venezia – Il percorso di valorizzazione dei beni demaniali avviato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale segna un nuovo traguardo. Prende avvio, infatti, la pubblicazione del bando per una procedura aperta finalizzata all’affidamento in lotti funzionali della concessione demaniale marittima relativa al Fabbricato Demaniale 1, già noto come Art Terminal, situato a San Basilio, a Venezia.

L’immobile, originariamente destinato a stazione marittima e trasformato nel 2015 in spazio espositivo, costituisce la porzione ovest del complesso immobiliare denominato Arterminal. Si tratta di un tipico opificio degli anni Venti del Novecento, con una superficie utile di circa 1.587 metri quadrati.

La concessione avrà una durata compresa tra un minimo di 10 e un massimo di 20 anni, con decorrenza dalla stipula dell’atto concessorio o dall’effettiva presa in consegna dei beni.

Gli elementi qualitativi dell’offerta verteranno sulle ipotesi di recupero e rifunzionalizzazione del bene, sulla connessione porto-città e sulla sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.

L’obiettivo è favorire l’insediamento di servizi e attività, rivolti sia agli operatori portuali sia ai residenti, alla popolazione universitaria e alle realtà economiche e sociali, attraverso funzioni ricreative, di intrattenimento, culturali, sportive, di scoperta del territorio, promozione dei prodotti locali e ristorazione.

La decisione, assunta all’unanimità nel corso della seduta del Comitato di Gestione, si aggiunge alle attività che, nel corso del 2026, hanno fatto emergere la volontà dell’Ente di recuperare spazi demaniali, come accaduto ad esempio con la Tesa 4 inaugurata nel marzo di quest’anno, e aprire le aree alla città anche attraverso un nutrito calendario di manifestazioni che hanno interessato la zona portuale come contesto d’elezione per lo svolgimento di eventi culturali e sportivi.

“Le aree di Santa Marta e San Basilio conservano una funzione portuale ben definita” dichiara il Presidente dell’AdSP MAS, Matteo Gasparato, “ma l’interazione e l’apertura con la città sono un elemento evidente che vogliamo valorizzare sempre di più. Per questo crediamo in una interlocuzione costante con l’Amministrazione comunale così da compiere, insieme, quei passi necessari per mantenere vivo il lavoro e la cultura portuale veneziana e, al contempo, accogliere esigenze e ascoltare i bisogni dei cittadini in un’ottica istituzionale e di leale collaborazione”.

“Questa operazione è la dimostrazione concreta di come l’Autorità di Sistema Portuale intenda costruire un dialogo fruttuoso con la città”, dichiara il sindaco di Venezia Simone Venturini. “Il Porto è uno dei cuori pulsanti di Venezia, parte integrante della sua storia, della sua economia e del suo tessuto sociale. Per questo guardiamo con favore alla possibilità che anche nell’area di San Basilio possano mettere radici nuove attività, nuovi investimenti e formule innovative, capaci di portare valore aggiunto al territorio e offrire opportunità a chi vive e lavora in questa zona.

L’auspicio è che questi spazi possano tornare a essere luoghi vivi, frequentati, capaci di accogliere idee e iniziative di qualità. È una delle direttrici lungo le quali ci stiamo muovendo, tanto in laguna quanto in terraferma: lavorare, anche insieme alle altre istituzioni e realtà cittadine, per favorire l’ingresso di nuove funzioni in immobili o aree rimasti troppo a lungo inutilizzati. Perché restituire vita a uno spazio non significa soltanto recuperare un edificio, ma creare le condizioni per generare nuove energie, attrarre persone e attività e innescare un circolo virtuoso in grado di produrre benefici per un intero quartiere o sestiere”.