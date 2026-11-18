La collaborazione tra Piloda Building e Piloda Shipyard concretizza un progetto di sviluppo industriale orientato al mercato delle opere marittime. Una filiera produttiva integrata, lavorazioni coordinate tra Brindisi e Manfredonia e interventi realizzati garantendo la continuità delle attività portuali.

Manfredonia – Completati e consegnati in anticipo rispetto ai tempi programmati i primi 27 impalcati nell’ambito del progetto di rifunzionalizzazione del Bacino ad Alti Fondali del porto di Manfredonia. Un risultato che rappresenta un importante traguardo operativo per Piloda Group e, soprattutto, la concretizzazione di una precisa visione industriale, sviluppata dalla governance del Gruppo con l’obiettivo di entrare nel comparto delle infrastrutture marittime e affermarsi progressivamente tra i principali operatori del settore.

Il progetto nasce infatti dalla volontà di individuare nelle opere marittime una direttrice strategica di crescita, valorizzando la complementarità tra Piloda Building e Piloda Shipyard, le due divisioni del Gruppo attive rispettivamente nel settore dell’edilizia, delle costruzioni e delle infrastrutture e in quello della cantieristica navale.

La collaborazione tra le due realtà ha consentito di affrontare un intervento infrastrutturale di particolare complessità, integrando competenze ingegneristiche, capacità produttive e risorse specialistiche.

Le operazioni più delicate sono state programmate nelle ore notturne, permettendo allo scalo di proseguire regolarmente le attività di movimentazione e scarico delle merci, comprese le componenti destinate all’industria eolica.

Un intervento infrastrutturale di elevata complessità

La prima fase dei lavori ha previsto la separazione e la rimozione degli impalcati esistenti in calcestruzzo armato, con elementi del peso complessivo di circa 140 tonnellate e una lunghezza di 25 metri.

Successivamente, dopo il trasferimento delle strutture nelle aree destinate alla demolizione e al recupero dei materiali, sono stati eseguiti i rilievi topografici necessari al corretto posizionamento dei nuovi impalcati.

Le strutture metalliche, realizzate e assemblate presso il cantiere Piloda Shipyard di Brindisi, sono state trasportate via mare fino a Manfredonia, dove si è proceduto alla preparazione, al varo e al posizionamento mediante un pontone galleggiante con capacità di sollevamento di circa 100 tonnellate.

Le successive lavorazioni hanno riguardato la posa delle armature in acciaio e il getto delle solette in calcestruzzo.

L’intervento ha coinvolto circa 70 unità operative, tra personale specializzato proveniente dai cantieri di Brindisi e Napoli e maestranze locali, attraverso un’organizzazione coordinata delle attività e delle risorse.

Le infrastrutture marittime al centro della strategia di sviluppo del Gruppo

Il progetto di Manfredonia rappresenta una tappa fondamentale di un percorso industriale concepito e perseguito con determinazione dalla governance di Piloda Group, che ha individuato nel settore delle infrastrutture marittime un ambito prioritario di diversificazione e sviluppo.

Una scelta fondata sulla rilevanza strategica e operativa che le infrastrutture portuali rivestono per l’economia nazionale, per la competitività del sistema logistico e per il rafforzamento dei collegamenti marittimi e delle attività industriali connesse.

In questo scenario, il Gruppo intende costruire un posizionamento industriale solido e competitivo, facendo leva sulle competenze maturate nei rispettivi settori di attività e sulla capacità di gestire interventi complessi attraverso un modello operativo integrato.

Manfredonia costituisce, in questo senso, il passaggio dalla visione strategica alla sua concreta attuazione: un progetto che dimostra come la convergenza tra costruzioni civili, ingegneria e cantieristica navale possa rappresentare un elemento distintivo per operare nel mercato delle grandi opere marittime.

L’obiettivo è consolidare progressivamente questa presenza, sviluppando competenze, capacità produttive e opportunità di crescita che consentano a Piloda Group di competere in un comparto di crescente rilevanza industriale.

Un progetto strategico per il sistema portuale

La consegna dei primi 27 impalcati costituisce una tappa significativa del programma di rifunzionalizzazione del Bacino ad Alti Fondali, che interessa complessivamente circa 2,5 chilometri di pontile.

Il progetto prevede la sostituzione delle strutture esistenti in calcestruzzo armato, ormai deteriorate, con nuovi elementi metallici progettati per migliorare la durabilità, la sicurezza e la funzionalità dell’infrastruttura.

L’ammodernamento del Bacino contribuirà a rafforzare il ruolo del porto di Manfredonia nella logistica marittima e nella movimentazione di carichi eccezionali, con particolare riferimento alle componenti destinate al settore delle energie rinnovabili.

L’intervento si inserisce nel più ampio percorso di potenziamento delle infrastrutture portuali italiane, volto a incrementarne l’efficienza e la competitività nel Mediterraneo.

Un modello industriale integrato tra Piloda Building e Piloda Shipyard

La realizzazione dell’intervento valorizza la complementarità tra le competenze e le strutture produttive delle due divisioni.

Piloda Building, specializzato nella realizzazione e riqualificazione di opere civili, edifici e infrastrutture, mette a disposizione le proprie competenze nella gestione e nell’esecuzione di interventi complessi.

Piloda Shipyard, attivo nella cantieristica navale, nelle riparazioni, nel refitting e nelle nuove costruzioni, contribuisce attraverso le proprie capacità produttive, le strutture industriali e le attrezzature specialistiche dedicate alle lavorazioni metalliche e alle operazioni marittime.

Il progetto vede inoltre il coinvolgimento di Nautilus, realtà specializzata nelle costruzioni marittime, nell’ambito della collaborazione sviluppata attraverso la società consortile NA.VE. Scarl.

La filiera produttiva si articola tra il cantiere di Manfredonia, dedicato alle attività in mare e alla posa in opera, il polo industriale di Piloda Shipyard a Brindisi, coinvolto nell’assemblaggio e nella logistica degli impalcati, e i centri produttivi esterni incaricati della realizzazione dei componenti metallici.

Questa organizzazione consente di valorizzare le risorse industriali disponibili e mantenere un controllo diretto sulle principali fasi operative, confermando l’efficacia di un modello che integra competenze e professionalità provenienti da settori differenti.

Sostenibilità e valorizzazione del territorio

L’organizzazione della filiera produttiva ha consentito di concentrare nel porto di Manfredonia principalmente le operazioni di installazione, limitando l’occupazione delle aree portuali e riducendo gli impatti logistici delle lavorazioni.

I materiali provenienti dalla demolizione delle strutture esistenti vengono inoltre destinati ad attività di recupero e trattamento, favorendone il reimpiego come materie prime seconde.

Particolare rilievo assume anche il coinvolgimento delle professionalità locali: circa il 90% delle unità lavorative opera sul territorio, mentre l’occupazione complessivamente generata dal progetto, considerando le attività dirette e l’indotto, potrà raggiungere circa 200 addetti.

Il completamento dell’intervento è previsto entro la metà del 2027.

Donato Di Palo – CEO di Piloda Shipyard e Co-Founder di Piloda Group

«Il progetto di Manfredonia nasce da una precisa scelta strategica della governance di Piloda Group: entrare con determinazione nel mercato delle infrastrutture marittime, un settore che consideriamo fondamentale per lo sviluppo industriale del Paese e nel quale intendiamo costruire un posizionamento di primo piano. Non si tratta semplicemente dell’acquisizione di una nuova commessa, ma della concretizzazione di una visione imprenditoriale che individua nelle opere marittime una delle principali direttrici di crescita del nostro Gruppo. Abbiamo riconosciuto il valore strategico e le potenzialità di questo comparto, scegliendo di investire nella complementarità tra Piloda Building e Piloda Shipyard per sviluppare un modello industriale capace di affrontare interventi infrastrutturali complessi.

La consegna anticipata dei primi 27 impalcati dimostra la validità di questa impostazione e la capacità delle nostre strutture di tradurre una strategia in risultati concreti. Il nostro obiettivo è proseguire lungo questo percorso, rafforzando progressivamente la presenza nel settore fino ad affermarci tra i principali operatori delle infrastrutture marittime. Parallelamente, continueremo a sviluppare le attività di cantieristica navale, refitting, nuove costruzioni e Difesa, investendo in innovazione tecnologica, capacità produttiva e valorizzazione delle competenze. Vogliamo costruire un Gruppo industriale sempre più strutturato e competitivo, capace di generare opportunità di sviluppo, occupazione e valore per i territori nei quali operiamo».

Antonio Di Palo – Project Manager Infrastrutture e Opere Marittime, Piloda Building

«Il progetto di Manfredonia rappresenta una sfida ingegneristica e organizzativa particolarmente significativa. La complessità dell’intervento ha richiesto un’attenta pianificazione delle attività e un costante coordinamento con le autorità portuali e gli operatori dello scalo. Uno degli obiettivi principali era consentire il regolare svolgimento delle operazioni portuali durante l’esecuzione dei lavori. Attraverso una programmazione mirata, che ha previsto anche interventi notturni, siamo riusciti a rispettare questa esigenza e ad anticipare il primo traguardo previsto dal programma. Un risultato che valorizza le competenze delle nostre squadre e la capacità di coordinare risorse e lavorazioni su più siti produttivi».

Franco Maiotti – Operations Manager, NA.VE. Scarl

«Le operazioni hanno richiesto un’attenta gestione delle diverse fasi esecutive, dalla rimozione delle strutture esistenti al posizionamento dei nuovi impalcati metallici, fino al completamento delle opere in calcestruzzo. La movimentazione di elementi di grandi dimensioni, le attività di sollevamento in mare e la necessità di operare in un contesto portuale attivo hanno rappresentato le principali complessità tecniche. Il contributo delle maestranze specializzate e del personale locale, insieme a un’efficace organizzazione del cantiere, è stato determinante per raggiungere il risultato nei tempi previsti, mantenendo elevati standard operativi».

Fabrizio Schiavone – Operations Manager, Piloda Shipyard Brindisi

«Il contributo del cantiere di Brindisi è stato determinante nella realizzazione delle strutture metalliche destinate al progetto. Abbiamo curato le attività di progettazione, costruzione, assemblaggio e saldatura degli impalcati, ciascuno delle dimensioni di circa 6,5 per 25 metri e del peso di circa 40 tonnellate.Un lavoro che ha richiesto competenze specialistiche, capacità produttiva e un coordinamento costante con il cantiere di Manfredonia. Questo progetto dimostra come le infrastrutture e le professionalità della cantieristica navale possano trovare applicazione anche nella realizzazione di grandi opere marittime, creando nuove opportunità industriali e occupazionali».