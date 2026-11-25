(Slide rendering del terminal courtesy Autorità Portuale di Mumbai)

Rahul Mehta Architects ha presentato il progetto architettonico del Mumbai International Cruise Terminal (MICT)

Mumbai. Situato a Indira Dock, il progetto mira a trasformare il lungomare storico di Mumbai in una destinazione che combina operazioni imbarco passeggeri oltre alla vendita al dettaglio, ospitalità e spazi pubblici.

Incaricato dal Gruppo marittimo e logistico JM Baxi, lo studio di architettura ha progettato il terminal per soddisfare gli standard operativi internazionali delle crociere, creando al contempo una destinazione pubblica aperta tutto l’anno.

Il progetto è stato sviluppato nell’ambito di una concessione di partenariato pubblico-privato (PPP) con l’Autorità Portuale di Mumbai, già avviato nel 2025.

Oltre alle strutture per la gestione passeggeri, il terminal comprende un centro commerciale, spazi pubblici flessibili e spazi per eventi in grado di ospitare mostre, programmi culturali, attività sportive ed eventi comunitari. Lo sviluppo è pensato per mantenere l’attività sul lungomare oltre la stagione delle crociere.

Aditi Kotak, direttrice di The Ballard Pier, ha dichiarato: “Ci siamo proposti di costruire lo stile di vita attorno alle crociere, non solo a un terminal. Rahul diede a quell’ambizione un’architettura: precisa dove le operazioni lo richiedono, aperta dove la città ne ha bisogno”.

La pianificazione del terminal integra rotte di circolazione separate per passeggeri di crociera, visitatori, operatori e personale di servizio, garantendo una mobilità efficiente mantenendo al contempo accessibilità e sicurezza operativa.

Rahul Mehta, fondatore di Rahul Mehta Architects, ha dichiarato: “Il significato del progetto risiedeva nel fatto che l’India non aveva mai avuto un terminal internazionale di crociere organizzato di questa portata. Rappresentava un’opportunità non solo per contribuire all’infrastruttura marittima del paese, ma anche per creare una nuova destinazione pubblica che arricchisca il tessuto urbano di Mumbai. La nostra ambizione era progettare architettura che risolva straordinaria complessità operativa in spazi intuitivi, aperti e senza sforzo”.

Il concetto architettonico trae ispirazione dal patrimonio marittimo di Mumbai. La sua forma esterna ricorda lo scafo di una nave, mentre la facciata e la palette di materiali riflettono il movimento fluido del mare. Un ampio soffitto parametrico conferisce un’identità scultorea agli interni.

Il progetto incorpora anche viste sulla vicina Alexander Gate, nota anche come Green Gate, che collega l’architettura contemporanea del terminal con l’ambiente portuale storico della città. Il risultato è un lungomare che rimane attivo tutto l’anno, non solo nei giorni interessati da una nave.

Rahul Mehta Architects ha elaborato il piano generale del progetto, comprendendo il coordinamento delle infrastrutture di servizio, il parcheggio a più livelli, la connettività con terrazze, l’architettura interna, il trattamento delle facciate e la progettazione del paesaggio. L’approccio integrato mira a bilanciare le operazioni passeggeri, le attività commerciali e il coinvolgimento pubblico all’interno di uno sviluppo unificato.

Il Terminal Internazionale delle Crociere di Mumbai è posizionato come un’aggiunta significativa all’infrastruttura marittima della città, supportando il turismo crocieristico creando al contempo nuove opportunità per la ricreazione sul lungomare, le attività culturali e lo sviluppo commerciale.

Considerazioni

E’ il classico esempio di come una “città di mare” incontra il suo mare! Un’integrazione senza soluzione di continuità della vitalità urbana di Mumbai con il design marittimo contemporaneo.

Il Terminal Crociere Internazionale di Mumbai è concepito come una destinazione di lusso di primo livello, integrando retail di alto livello, ristorazione gourmet ed esperienze immersive. Destinato a diventare una pietra miliare nella nascente cultura delle crociere in India, il terminal è progettato per incarnare in ogni viaggiatore un senso di entusiasmo e attesa.

Il pensiero va ad altre città di mare – a noi ‘vicine’ – dove per millenni l’arte e la storia ha intriso l’ambiente, dove le esperienze spaziali diventano punti di riferimento urbano e dove il rapporto tra terra e mare viene espresso già in modo naturale attraverso orizzonti dinamici dinamici. Non si può fare turismo di alto valore con un ‘terminalino’ e/o un tendone per accogliere i passeggeri.

Abele Carruezzo

(Foto e rendering courtesy Autorità Portuale di Mumbai)

(Sala di attesa per l’imbarco dei passeggeri)

(Vista dell’ Alexander Gate, nota anche come Green Gate)

(Il design abbraccia un’estetica curva, riflettendo il naturale flusso dell’oceano e l’energia dinamica della città. Questo approccio ammorbidisce l’interazione tra strutture costruite e l’ambiente circostante, creando uno spazio fluido e armonioso).

(design per guidare i passeggeri durante il processo di check-in, riducendo lo stress e migliorando l’esperienza complessiva)

(Una nuova destinazione sul lungomare per Mumbai, dove le infrastrutture marittime incontrano la vita pubblica)