L’Italia pone in stato di fermo per la seconda volta la barca di soccorso Banksy

(La Louise Michel – nota per l'opera d'arte di Banksy – è stata condannata per la seconda volta dalle Autorità italiane; foto courtesy Guardia Costiera italiana)

Lampedusa. Le Autorità marittime e giudiziarie italiane per la seconda volta in poco più di un anno hanno emesso un ordine di detenzione per la nave di soccorso emigranti gestita dalla Germania.La barca è diventata famosa a causa dei finanziamenti a sostegno da parte dell'artista di strada britannico ‘Banksy'. La nave del gruppo Louse Michel era appena tornata in mare dopo un lungo periodo di manutenzione e aveva completato il salvataggio di 36 persone prima di scontrarsi con le normative italiane.

A partire dal 2023, l'Italia ha emanato nuove normative che controllano le operazioni della flotta di navi di soccorso delle ONG che operano nel Mediterraneo. Tra le regole, la Guardia Costiera ha il diritto di designare la destinazione portuale per le navi di soccorso di ritorno e la mancata osservanza delle istruzioni comporterà la detenzione per 20 giorni.

Secondo l'ONG tedesca Louise Michel, le navi di soccorso sono state fermate dalle Autorità italiane 13 volte nel 2023. La sua nave con lo stesso nome è stata detenuta nel marzo 2023 e ieri hanno segnalato il secondo ordine di detenzione per la nave. Il gruppo sta ‘esigendo l'immediata richiesta di annullamento della detenzione', citando il pericolo continuo per i migranti che tentano di attraversare il Mediterraneo.

Il gruppo Louise Michel riferisce che quest'anno oltre 1.000 morti o persone scomparse sono state registrate nel Mediterraneo. Per tutti i 2023, riportano che oltre 2.100 persone hanno perso la vita mentre ci si aspetta che molti altri siano scomparsi e non siano mai stati trovati. Affermano che oltre 53.000 persone sono state respinte in Libia o in Tunisia nella crisi in corso.

Secondo quanto riferito, il noto artista di strada Banksy si è avvicinato al gruppo nel 2019 dicendo che voleva donare i proventi dell'arte fatta sulla crisi dei migranti. Il gruppo ha utilizzato i fondi per acquistare una motovedetta francese di 31 metri (102 piedi) precedentemente utilizzata dall'Autorità Doganale. Ribattezzata dopo ‘Louise Michel' da un anarchico francese. Banksy ha fornito un'opera d'arte di una ragazza in un giubbotto di salvataggio con una boa di sicurezza e per rendere la nave unica che è stata dipinta di rosa prima di iniziare le sue missioni nel 2020.

Mentre la nave è una delle navi più piccole della flotta delle ONG, è anche una delle più veloci. È in grado di raggiungere 27 nodi, una velocità che permette di superare la Guardia Costiera libica.

Il gruppo riferisce che la nave ha condotto 18 operazioni di salvataggio nel 2023 con cinque equipaggi volontari. Hanno assistito 923 persone. Alla fine del 2023, la Louise Michel si diresse verso un cantiere navale in Spagna per una revisione della nave ormai vecchia di oltre 30 anni. Ono stati eseguiti lavori sullo scafo e i motori sono stati rimossi per una revisione.

La Louise Michel ha risposto agli allarmi di Mayday dalla Guardia Costiera dell'UE Frontex lo scorso 1° luglio, ma ha trovato solo una zattera vuota. Tuttavia, ore dopo, dopo, hanno trovato 36 persone, tra cui 17 minori non accompagnati in quello che il gruppo dice essere un ‘barca di gomma in sospeso in difficoltà'. Le persone sono state portate a bordo della Louise Michel e hanno dato acqua, coperte e cure mediche. Il gruppo riferisce che la Guardia Costiera italiana ordinò loro di salpare verso il porto di Pozzallo, in Sicilia, per sbarcare gli individui salvati.

“Poiché il tempo meteo-marino sul percorso era troppo difficile per un viaggio sicuro, il nostro equipaggio ha deciso di cercare riparo più vicino a Lampedusa dove, durante la notte, abbiamo ottenuto il permesso di sbarcare tutti i sopravvissuti”, scrive il gruppo. Ore dopo, il gruppo è stato informato con un atto di detenzione per 20 giorni circa la nave per non aver seguito l'ordine di sbarcare in Sicilia.

Abele Carruezzo