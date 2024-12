CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE RINNOVATO OGGI, 6 DICEMBRE, FINO AL 31 DICEMBRE 2027

Milano – Fedespedi, Federazione Nazionale Imprese Spedizioni Internazionali, annuncia che a 9 mesi dalla sua scadenza e dopo 4 giorni di trattativa serrata, è stato rinnovato nella notte il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione e, conseguentemente, sono state revocate le due giornate di sciopero proclamatedalle organizzazioni sindacali per il 9 e 10 dicembre 2024.

Con riferimento al profilo economico, il rinnovo prevede un aumento medio di 260 euro per il personale viaggiante e di 230 euro per il restante personale e alcune novità che hanno aperto la strada a un nuovo sistema retributivo. Il rinnovo è intervenuto anche sul profilo normativo soprattutto in termini di flessibilità, bilanciando le esigenze organizzative delle aziende e quelle di equilibrio tra vita privata e professionale dei lavoratori.

Altro punto di valore del rinnovo è la durata del nuovo CCNL, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2027.

Il segretario generale di Fedespedi, Stefano Brambilla, evidenzia: “L’accordo raggiunto è, come sempre, frutto di un negoziato e quindi di compromessi che hanno permesso di fare significativi passi avanti sugli obiettivi tradizionali perseguiti dalle componenti datoriali, soprattutto in termini di flessibilità necessaria a rafforzare la competitività delle aziende del nostro settore. Al contempo, l’accordo risponde alle esigenze di recupero del potere di acquisto da parte dei lavoratori”.

Il presidente di Fedespedi, Alessandro Pitto, commenta: “Si tratta di un risultato per noi equilibrato, a cui si è pervenuti grazie alla collaborazione attiva di tutte le parti al tavolo, all’unitarietà delle delegazioni datoriali e alla consapevolezza dell’importanza di ottenere un rinnovo contrattuale in grado di incidere sull’evoluzione del mercato del lavoro”.

Fedespedi è tra le parti datoriali firmatarie del Contratto Collettivo nazionale del lavoro “Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”, rappresentate dalla capo delegazione Confetra – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica.