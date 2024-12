(Fotoo courtesy by IMO)

L’IMO invita al rispetto della Convenzione Internazionale per il Controllo e la Gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi del 2004 (Convenzione BWM, Ballast Water Management Convention)

Londra. Nel 2024 l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ha pubblicato le Linee guida aggiornate sulla registrazione e la comunicazione delle acque di zavorra nell’ambito dei suoi continui sforzi per assistere le navi nel rispetto della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi del 2004 (Convenzione BWM).

Le presenti linee guida mirano a chiarire il processo di registrazione e comunicazione per la gestione delle acque di zavorra, garantendo che gli operatori navali comprendano come compilare accuratamente i documenti richiesti e rispettare la Convenzione.

Gli aggiornamenti sono stati approvati durante l’80a sessione del Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino (MEPC) nel luglio 2023 e ulteriori revisioni sono state apportate durante l’82a sessione nell’ottobre 2024. Tali revisioni riguardano specificamente la registrazione delle operazioni relative alle acque di zavorra in ‘condizioni di qualità dell’acqua difficili’, in linea con gli orientamenti provvisori (risoluzione MEPC.387(81)) sull’applicazione della Convenzione BWM alle navi che operano in tali condizioni.

Le linee guida aggiornate dell’IMO includono i seguenti componenti chiave: – Registro delle acque di zavorra: la guida fornisce istruzioni dettagliate su quando e come registrare le operazioni delle acque di zavorra nel registro delle acque di zavorra. Ciò include l’annotazione di operazioni come la zavorramento, la dezavorratura e il trattamento delle acque di zavorra. Le linee guida delineano anche per quanto tempo i record devono essere conservati e in quale formato. – Modulo di segnalazione delle acque di zavorra: La circolare include un esempio del modulo di segnalazione delle acque di zavorra, che le navi devono presentare alle autorità.

Questo modulo tiene traccia dei dati critici sulle operazioni delle acque di zavorra, come le posizioni, le quantità e l’eventuale applicazione del trattamento. La guida fornisce istruzioni dettagliate su come compilare correttamente questo modulo.- Registro volontario serbatoio per serbatoio: le navi possono anche mantenere un ‘registro volontario serbatoio per serbatoio’ per registrare le operazioni di zavorra in modo più dettagliato.

Questo registro può aiutare gli operatori navali a monitorare il trattamento delle acque di zavorra per singolo serbatoio e fornire informazioni supplementari al registro delle acque di zavorra. Le linee guida offrono istruzioni su come gestire questo registro. – Scenari impegnativi per la qualità dell’acqua: le linee guida riviste affrontano specificamente scenari operativi in cui le navi affrontano condizioni difficili di qualità dell’acqua (ad esempio, acque salmastre o inquinate). Questi aggiornamenti aiutano le navi a registrare e segnalare accuratamente le operazioni di zavorra anche in questi ambienti difficili.

La circolare aggiornata, identificata come BWM.2/Circ.80/Rev.1, revoca la versione precedente (BWM.2/Circ.80) e fornisce nuovi modelli ed esempi rivisti.

I Governi membri sono incoraggiati a diffondere queste linee guida a tutte le parti interessate per garantire la conformità con la Convenzione BWM. Fornendo istruzioni e modelli chiari, l’IMO cerca di aiutare gli armatori e gli operatori a mantenere registri accurati ed evitare la diffusione di specie acquatiche dannose attraverso le acque di zavorra.

Abele Carruezzo