L’UE adotta un nuovo ciclo di sanzioni russe per 50 petroliere ombra

(Le petroliere Aframax costituiscono la spina dorsale delle esportazioni di greggio russo verso l’India; foto courtesy Argo Tanker Group)

L’Ungheria, in qualità di attuale presidenza del Consiglio dell’Unione europea, ha annunciato l’adozione del 15° ciclo di sanzioni degli ultimi tre anni volte a interrompere il commercio petrolifero e le fonti di reddito della Russia

Bruxelles. Il pacchetto si concentra sulla flotta ombra di petroliere, aumentando drasticamente il numero di petroliere e gasiere elencate, nonché sulle entità che sostengono il commercio e forniscono droni alla Russia.

“Le sanzioni adottate limitano l’attività di ulteriori navi di Stati terzi che operano per contribuire o sostenere azioni o politiche a sostegno delle azioni della Russia contro l’Ucraina”, si legge nella nota della Presidenza ungherese di turno del Consiglio europeo. Il pacchetto, che è l’unico approvato mentre l’Ungheria era alla guida del Consiglio, era stato bloccato a causa di manovre politiche dell’ultimo minuto dopo che il Parlamento europeo aveva precedentemente chiesto l’azione e i Ministri degli Esteri avevano riferito il loro sostegno all’espansione delle restrizioni.

I dettagli finali del nuovo pacchetto sono stati apporvati dai Ministri degli Esteri dei Paesi membri nella riunione di lunedì scorso. Il numero finale di petroliere incluse nel pacchetto varia a seconda del rapporto, ma sembra essere compreso tra 45 e 50 navi; in precedenza l’UE aveva inserito nell’elenco solo 27 navi.

Il mese scorso, il Regno Unito ha emanato il suo più grande pacchetto di sanzioni fino ad oggi, rilevando di aver raggiunto 73 petroliere, che ha notato essere in anticipo rispetto agli Stati Uniti, che ne avevano elencate 39, e all’Unione Europea, che ha sanzionato 19 petroliere.

Il nuovo pacchetto dell’UE darà il totale più alto, con circa 80 navi bloccate per azioni che minano il tetto di prezzo imposto dal G7 sul greggio russo. Saranno elencate anche diverse aziende che sostengono il commercio di petroliere, così come i rapporti di altre 30 entità e 50 persone nel 15° pacchetto.

Mentre le sanzioni e le limitazioni all’accesso ai porti, ai rifornimenti e alle assicurazioni stanno avendo un impatto sulla flotta, rimane una piccola fazione della flotta ombra. Le stime indicano il numero tra le 600 e le 800 navi che operano al di fuori delle normative internazionali per sostenere il commercio petrolifero russo, nonché l’Iran e il Venezuela. La Cina e l’India sono i maggiori acquirenti, con rapporti secondo cui la Russia tra il 2022 e la metà del 2024 ha ricevuto circa 500 miliardi di dollari di entrate petrolifere.

Per la prima volta, l’UE quoterà in borsa anche diverse società cinesi. I rapporti affermano che le società, tra cui almeno una a Hong Kong, sono state collegate agli sforzi per la fornitura di droni e attrezzature all’esercito russo.

L’adozione del pacchetto era stata ritardata da manovre politiche. Alcuni Paesi starebbero spingendo per restrizioni più ampie sul petrolio e sul gas russi. La Repubblica Ceca è stata in grado di mantenere la sua esenzione per sei mesi per i prodotti petroliferi russi provenienti dalla Slovacchia. Tuttavia, l’Agenzia di stampa Politico riferisce di aver ricevuto una lettera inviata all’UE da 10 Paesi che chiedono nuove restrizioni al commercio di gas naturale della Russia nel 2025, nonché di alluminio e combustibile nucleare.

Gli esperti prevedono che il Consiglio diventerà più aggressivo dopo che Hungry lascerà la leadership alla Polonia il 1° gennaio. La presidenza del Consiglio si svolge a rotazione semestrale tra i paesi membri. La Polonia guiderà il consiglio per la prima metà dell’anno, seguita dalla Danimarca, che è uno dei critici più accesi della flotta ombra, citando i pericoli che deve affrontare con le navi non assicurate che transitano dentro e fuori dal Baltico.

Abele Carruezzo