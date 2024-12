Delegazione dell’UE in USA presenta documento contro la legge marittima Jones Act

L’Unione Europea intende indebolire una delle leggi marittime fondamentali dell’America, anche attraverso una campagna di influenza

Washington. Al centro di questa iniziativa c’è IBF Connect SA, una società con sede a Bruxelles che opera sotto la supervisione della Delegazione dell’UE negli Stati Uniti a Washington D.C. L’azienda è specializzata nell’organizzazione di eventi e progetti per diverse istituzioni dell’UE.

I piani per la campagna sono stati rivelati in una recente dichiarazione del Foreign Agents Registration Act (FARA). La campagna mira a “facilitare la partecipazione delle aziende dell’Unione Europea al mercato statunitense sia dell’energia eolica offshore sia del dragaggio”. Parte di questa strategia include la produzione di due video, in stile social, che prendono di mira il Jones Act, una legge secolare che richiede che le navi che trasportano merci tra i porti degli Stati Uniti siano costruite e registrate in America.

Il Jones Act, ufficialmente il Merchant Marine Act del 1920, richiede che le merci trasportate tra i porti degli Stati Uniti siano dislocate con navi costruite, possedute, gestite e con equipaggio negli Stati Uniti.

La campagna prevede di evidenziare i presunti “effetti negativi” del Jones Act, tra cui le affermazioni di un duopolio aziendale statunitense e l’aumento dei costi.

“L’Unione europea ha da tempo condotto attività di sensibilizzazione negli Stati Uniti sulla questione dell’accesso al mercato per vari servizi marittimi”, ha dichiarato Adriana Brassart, portavoce della Delegazione dell’UE.

“Il nostro interesse è di lunga data. Ad esempio, i servizi di accesso al mercato marittimo sono stati oggetto di negoziati nell’ambito del partenariato transatlantico su commercio e investimenti e rimangono un settore di interesse per le imprese europee che forniscono tali servizi. L’Unione europea si adopererà sempre per un mercato libero, equo e aperto per conto delle imprese europee”.

È interessante notare che una versione precedente della divulgazione del FARA ha anche attirato l’attenzione per aver rivelato un’apparente “partnership” in natura tra IBF e il CATO Institute con sede negli Stati Uniti, un think tank politico noto per la sua forte opposizione al Jones Act. Da allora il think tank ha respinto questa affermazione di partnership come “errata”. CATO ha sempre negato fermamente qualsiasi coinvolgimento, affermando: “Il CATO Institute non è coinvolto con IBF Connect e non li ha mai incontrati o avuto relazioni”.

Il CATO Institute sostiene una filosofia politica di chiaro stampo libertario, caldeggiando un ruolo limitato per il Governo negli Affari Interni ed Esteri, a tutto favore di una piena economia di mercato. Tale posizione politica si sostanzia nel supporto ad una serie di politiche-bandiera, tra cui: abolizione delle leggi sul salario minimo; opposizione all’assistenza sanitaria universale; privatizzazione di molte Agenzie governative (tra cui il servizio postale e il sistema scolastico); politica estera non-interventista.

Questa settimana CATO ha presentato un rapporto al nuovo Dipartimento per l’Efficienza del Governo (DOGE), guidato da Elon Musk e Vivek Ramaswamy, sostenendo importanti riforme o l’abrogazione completa non solo del Jones Act, ma anche del Foreign Dredge Act e del Passenger Vessel Services Act.

Il Department of Govemment Efficiency (DOGE) nasce con il compito di identificare le riduzioni della burocrazia federale e gli sprechi della spesa pubblica in coordinamento con il Presidente e l’Office of Management and Budget, soprattutto in questo periodo difficile per gli USA.

Il Jones Act, che è stato una pietra miliare della politica marittima degli Stati Uniti per oltre un secolo, richiede che le navi che trasportano merci tra i porti degli Stati Uniti siano costruite e registrate in America. Protezioni simili sono fornite dal Foreign Dredge Act e dal Passenger Vessel Services Act per i rispettivi settori.

Poiché il presidente eletto Donald Trump non ha ancora pronunciato la sua posizione sul Jones Act, questi sviluppi mostrano come gli interessi stranieri e i think tank come il CATO Institute stiano intensificando i loro sforzi di riforma normativa, ponendo potenzialmente le basi per un significativo dibattito sulla politica marittima nell’amministrazione Trump entrante.

Il Presidente eletto Trump ha detto che DOGE, guidato dagli imprenditori Elon Musk e Vivek Ramaswamy, “diventerà, potenzialmente, ‘Il Progetto Manhattan’ del nostro tempo”, ma si sottovaluta l’entità della sfida.

Questi fatti accadono mentre il Senatore Mark Kelly (D-AZ) e il membro del Congresso Mike Waltz (R-FL 6th District) si preparano a rilasciare il loro attesissimo Ships For America Act, volto a rafforzare la posizione marittima dell’America sulla scena globale.

L’Unione europea (UE) è rappresentata negli Stati Uniti dalla sua Delegazione a Washington, D.C., che opera in stretto coordinamento con le ambasciate dei 27 Stati membri dell’UE. La Delegazione dell’UE promuove le politiche dell’Europa negli Stati Uniti. Ciò include la presentazione e la spiegazione delle politiche e delle azioni dell’UE ai diversi rami e livelli dell’amministrazione statunitense, del Congresso e in tutto il paese, nonché la promozione della cooperazione UE-USA in tutti i settori. E’ impegnata con politici, accademici, media, imprese e società civile, nell’aumentare la consapevolezza delle questioni e delle preoccupazioni dell’UE, promuovendo l’importanza delle relazioni UE-USA tra il pubblico americano. Analizza e riferisce anche sulla situazione politica, sociale ed economica negli Stati Uniti alla sede di Bruxelles.

Adriana Brassart è una diplomatica dell’Unione Europea con oltre 20 anni di esperienza professionale in relazioni internazionali, diplomazia, politica estera dell’UE, peacebuilding, finanza e politica di sviluppo. Attualmente dirige la Sezione Diplomazia Pubblica e Stampa presso la Delegazione dell’Unione Europea a Washington, D.C.

Abele Carruezzo

(Adriana Brassart, Consiglio di Amministrazione di Institute For Integrated Transitions; foto courtesy by IFIT)