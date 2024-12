Sicurezza marittima: firmato al MIT un accordo per semplificare le procedure di verifica

Gli Organismi riconosciuti potranno svolgere le attività per conto dell’amministrazione

Roma. È stato firmato al MIT, alla presenza del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, un accordo di delega agli Organismi riconosciuti dei servizi di verifica e certificazione delle navi di bandiera italiana, per i fini di sicurezza marittima, con il Comando Generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

Ogni nave italiana, a seguito della costruzione, effettua una prima visita per il rilascio di un certificato internazionale, chiamato International Ship Security Certificate, che attesta la conformità della stessa alla normativa internazionale sulla sicurezza.

Il procedimento di rilascio prevedeva che un ispettore specializzato, della Guardia Costiera, si recasse a bordo della nave ovunque si trovasse, con una lunga permanenza nel porto della stessa e del personale incaricato della visita.

Al fine di semplificare la procedura, il Comando Generale, in quanto Autorità Nazionale per la Sicurezza Marittima, per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha dato avvio ad un provvedimento di delega agli Organismi appositamente accreditati, per poter svolgere le attività ispettive e di certificazione riducendo tempi e costi di rilascio dei certificati.

Questo accordo segna un traguardo di semplificazione dei procedimenti amministrativi, garantendo e mantenendo elevati standard di sicurezza.

(Foto courtesy MIT)