Regolamento FuelEU Maritime: lo shipping si prepara all’uso di carburanti verdi per il 2025

Le compagnie di navigazione si trovano ad affrontare sfide e opportunità nell’ambito della normativa dell’UE; si prevede un aumento delle bollette del carburante

Bruxelles. Per un settore – come lo shipping – responsabile di quasi il 3% delle emissioni globali, FuelEU Maritime è una misura importante della più ampia iniziativa dell’UE Fit For 55, che mira a ridurre le emissioni complessive del 55% entro il 2030.

Il 1° gennaio 2025 entrerà ufficialmente in vigore il Regolamento Fuel EU Maritime dell’Unione Europea, aprendo una nuova stagione per la conformità alle emissioni nel settore marittimo.

Rivolto alle navi di stazza lorda superiore a 5.000 tonnellate che fanno scalo nei porti dell’UE, il Regolamento impone una riduzione graduale dell’intensità dei gas serra (GHG) derivanti dai combustibili per uso marittimo. A partire da una riduzione del 2% nel 2025, gli obiettivi salgono a un ambizioso 80% entro il 2050.

Il Regolamento si applicherà a tutte le navi che fanno scalo nei porti dell’UE, indipendentemente dalla bandiera o dalla nazionalità, sia per quanto riguarda le emissioni di viaggio che le operazioni di ormeggio.

Il Regolamento va di pari passo con il Sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS); misure che andranno a limitare la dipendenza dai combustibili convenzionali.

FuelEU Maritime è stata elogiata per il suo quadro tecnologicamente neutro e basato sugli obiettivi, che consente agli armatori di scegliere il loro percorso verso la conformità. Le opzioni includono biocarburanti, GNL, metanolo, ammoniaca, idrogeno e fonti di energia emergenti.

Sebbene la domanda di combustibili alternativi continui a crescere, i costi elevati rimangono un ostacolo significativo all’adozione diffusa. Molti operatori stanno anche sollevando preoccupazioni sulla disponibilità di carburante e sugli ostacoli logistici della transizione delle flotte.

Riconoscendo la complessità della conformità, organismi di settore come BIMCO hanno introdotto nuove clausole contrattuali per aiutare gli armatori e i noleggiatori a navigare nel cambiamento normativo.

La clausola marittima FuelEU di BIMCO per le Time Charter Parties 2024 chiarisce le responsabilità relative alla selezione del carburante, alla conformità ai gas serra e all’allocazione dei costi. La preparazione legale sarà essenziale per mitigare le controversie con l’avvicinarsi della scadenza del 2025.

Nel frattempo, la prontezza della forza lavoro rimane un punto critico. Un recente studio EMSA ha evidenziato che 450.000 marittimi avranno bisogno di formazione entro il 2030 per gestire in sicurezza combustibili alternativi come l’ammoniaca e l’idrogeno. L’apprendimento della gestione dei nuovi combustibili come l’ammoniaca, in particolare, è pericolosa e potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza dei marittimi, delle navi e dell’ambiente in generale se l’equipaggio e i lavoratori portuali non sono adeguatamente formati. Inoltre, le norme STCW per i marittimi imbarcati non vengono aggiornate dal 2010, mentre lo shipping globale ha cambiato rotta.

Si prevede che il costo della conformità ai requisiti normativi aumenterà in modo significativo con l’introduzione graduale dell’EU ETS, di FuelEU Maritime e di altre normative giurisdizionali nei prossimi anni.

Le compagnie di navigazione come Maersk – e non solo – hanno già iniziato a valutare i supplementi sulle emissioni, che saranno circa il doppio di quelli del 2024, secondo gli analisti del settore. Aumenteranno di sicuro i costi del settore, anche se gli importi precisi pagati dipenderanno, in parte, da come gli spedizionieri marittimi affronteranno le nuove regole.

Per molte compagnie di navigazione, l’economia di FuelEU Maritime è legata all’EU ETS, dove le quote di carbonio offrono un percorso di conformità più economico, almeno per ora. Tuttavia, con l’aumento dei prezzi delle quote e del controllo normativo, gli operatori devono affrontare una crescente pressione per effettuare investimenti a lungo termine nella decarbonizzazione piuttosto che soluzioni alternative a breve termine.

Sebbene le sfide rimangano, FuelEU Maritime segna un passo decisivo verso la decarbonizzazione di una delle industrie a più alta intensità di carbonio al mondo. La flessibilità del Regolamento offre agli operatori spazio per innovare e gli early adopter stanno già vedendo opportunità per ottenere un vantaggio competitivo.

La scelta dei luoghi più adatti alla produzione dei combustibili green non è un ‘affare politico’: “i luoghi migliori saranno dove c’è accesso a energia rinnovabile a basso costo, quindi è probabile che vedremo combustibili prodotti in luoghi come il Nord Africa, il Cile e l’Australia, forse anche nel Regno Unito con le sue forti risorse eoliche”, afferma Mark Button, responsabile della decarbonizzazione marittima presso la società londinese di consulenza ingegneristica Arup.

“Si tratta – infine per Button – di una grande opportunità per molti paesi del Sud del mondo, ma avranno bisogno di un’enorme quantità di capitale per sviluppare le infrastrutture e gli impianti di produzione per soddisfare questa domanda. Ciò significherà molti posti di lavoro nel settore manifatturiero e delle costruzioni”.

Ed ancora, gli analisti dell’economia blu affermano che a causa del modo in cui vengono prodotti questi nuovi combustibili sostenibili, è probabile che ci siano una serie di sistemi di approvvigionamento regionali piuttosto che l’attuale sistema globale unico.

Con l’avvicinarsi della scadenza di gennaio 2025, una cosa è chiara: la rotta del settore dei trasporti marittimi è segnata. Ora, che si tratti di biocarburanti, GNL o tecnologie di nuova generazione, la transizione ecologica del trasporto marittimo è già iniziata!

Abele Carruezzo