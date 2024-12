Lo SHIPS Act rivitalizza l’industria marittima degli Stati Uniti, contrastando il dominio della Cina

Una legge completa volta a ricostruire la cantieristica navale e le industrie marittime commerciali in declino della nazione

Washington. Lo Shipbuilding and Harbour Infrastructure for Prosperity and Security (SHIPS) or America Act, introdotto dai senatori Mark Kelly (D-AZ) e Todd Young (R-IN), insieme ai rappresentanti John Garamendi (D-CA-8) e Trent Kelly (R-MS-1), arriva in un momento critico in cui la capacità di costruzione navale degli Stati Uniti si è indebolita e la Cina domina il trasporto marittimo internazionale.

Gli Stati Uniti, un tempo potenza marittima dominante, ora si trovano di fronte a una dura realtà: meno di 200 navi oceaniche battono bandiera americana, mentre la Cina ha fatto passi avanti nella costruzione navale e nel trasporto marittimo commerciale.

“Siamo sempre stati una nazione marittima, ma la verità è che abbiamo perso terreno rispetto alla Cina, che ora domina il trasporto marittimo internazionale e può costruire navi mercantili e militari molto più rapidamente di quanto possiamo fare noi”, ha detto il senatore Kelly, primo laureato dell’Accademia della Marina Mercantile degli Stati Uniti a servire al Congresso.

Con l’approvazione di oltre 80 organizzazioni marittime e parti interessate del settore, lo SHIPS Act rappresenta quello che molti considerano lo sforzo più sostanziale degli ultimi anni per rivitalizzare il settore marittimo americano e contrastare la crescente influenza della Cina nel trasporto marittimo globale.

I punti chiave

Strategia marittima nazionale: coordinare la politica marittima degli Stati Uniti stabilendo la posizione di Consigliere per la Sicurezza Marittima all’interno della Casa Bianca, che guiderebbe un Consiglio per la sicurezza marittima (inter-agenzia) incaricato di prendere decisioni strategiche per l’intero governo su come attuare una strategia marittima nazionale. Il disegno di legge istituisce anche un fondo fiduciario per la sicurezza marittima che reinvestirebbe i dazi e le tasse pagate dall’industria marittima in programmi di sicurezza marittima e infrastrutture a sostegno del commercio marittimo.

Espansione della flotta: Stabilire l’obiettivo nazionale di espandere la flotta internazionale battente bandiera degli Stati Uniti di 250 navi in 10 anni creando il Programma Strategico della Flotta Commerciale, che faciliterebbe lo sviluppo di una flotta di navi mercantili gestite commercialmente, battenti bandiera statunitense, con equipaggio americano e costruite a livello nazionale in grado di operare in modo competitivo nel commercio internazionale.

Aumenta la competitività: Migliorare la competitività delle navi battenti bandiera degli Stati Uniti nel commercio internazionale istituendo un Comitato per la regolamentazione e gli standard marittimi commerciali per eliminare la burocrazia e la burocrazia della Guardia Costiera degli Stati Uniti che limitano la competitività internazionale delle navi battenti bandiera degli Stati Uniti, richiedendo che le merci finanziate dal governo si muovano a bordo di navi battenti bandiera degli Stati Uniti e richiedendo che una parte delle merci commerciali importate dalla Cina si sposti a bordo di navi battenti bandiera degli Stati Uniti a partire dal 2029.

Investimenti in cantiere: Espandere la base industriale dei cantieri navali statunitensi, sia per le navi militari che per quelle commerciali oceaniche, istituendo un credito d’imposta del 25% per gli investimenti nei cantieri navali, trasformando il Titolo XI Federal Ship Financing Program in un fondo rotativo e istituendo un programma di incentivi finanziari per la costruzione navale per sostenere approcci innovativi alla costruzione e alla riparazione navale nazionale.

Innovazione di nuova generazione: Accelerare la leadership degli Stati Uniti nella progettazione navale di nuova generazione, nei processi di produzione e nei sistemi energetici navali istituendo il Centro statunitense per l’innovazione marittima, che creerebbe hub regionali in tutto il paese.

Sviluppo della forza lavoro: Effettuare investimenti storici nella forza lavoro marittima istituendo una campagna di reclutamento marittimo e cantieristico, consentendo ai marinai di mantenere le proprie credenziali attraverso un programma di mantenimento della carriera della Marina Mercantile di nuova istituzione, investendo nelle esigenze infrastrutturali attese da tempo per l’Accademia della Marina Mercantile degli Stati Uniti e sostenendo le Accademie Marittime statali e i Centri di eccellenza per la Formazione e l’Istruzione della forza lavoro marittima nazionale.

Il disegno di legge apporta anche modifiche attese da tempo per semplificare e modernizzare il sistema di credenziali Merchant Mariner della Guardia Costiera degli Stati Uniti.

Poiché gli Stati Uniti devono affrontare crescenti sfide geopolitiche, in particolare nella regione indo-pacifica, la tempistica di questa legislazione è fondamentale. Con il sostegno bipartisan e l’approvazione di tutto lo spettro marittimo, SHIPS for America Act è pronto a fare scalpore al Congresso. In caso di successo, promette non solo di ricostruire le capacità di costruzione navale e di spedizione dell’America, ma anche di riaffermare il suo status di leader marittimo sulla scena globale.

Abele Carruezzo