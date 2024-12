Nuovo Regolamento: FuelEU Maritime entra in vigore il 1° gennaio

(Nina Porst, Direttore del Clima, dell’Ambiente e della Sicurezza; foto courtesy Danish Shipping)

Danish Shipping sostiene il nuovo Regolamento, ma sottolinea la necessità di una regolamentazione globale del clima dell’industria marittima

Copenaghen. FuelEU Maritime mira a promuovere l’uso di carburanti verdi e a basse emissioni nel trasporto marittimo dell’UE.

FuelEU Maritime fa parte del pacchetto legislativo dell’UE sul clima, “Fit for 55”. Le nuove norme mirano a ridurre significativamente le emissioni di CO2 prodotte dal trasporto marittimo.

Il Regolamento non solo cerca di ridurre l’impronta di carbonio del settore, ma anche di creare incentivi per lo sviluppo e l’uso di combustibili alternativi che sostengano una transizione più rispettosa dell’ambiente per l’intera industria marittima.

“L’UE ha obiettivi climatici ambiziosi, che noi di Danish Shipping sosteniamo pienamente. Sono fiduciosa che le compagnie di navigazione danesi siano ben preparate per i nuovi requisiti dell’UE. Le compagnie di navigazione danesi stanno già investendo molto in navi ecologiche, carburanti e tecnologie in grado di ridurre il consumo di carburante e migliorare l’efficienza energetica”, ha dichiarato Nina Porst, Direttore per il Clima, l’Ambiente e la Sicurezza di Danish Shipping.

FuelEU Maritime è l’ultima aggiunta alla regolamentazione dell’UE nel settore marittimo. Il 1º gennaio 2024 il trasporto marittimo è stato incluso nel sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS). Le quote di emissioni consentite saranno gradualmente ridotte, rendendo sempre più costosa per le aziende emettere gas serra.

“Spero che FuelEU Maritime possa contribuire a stimolare sia la domanda che la produzione di carburanti verdi per il trasporto marittimo. Attualmente, la mancanza di carburanti verdi a prezzi competitivi è la sfida più grande per la transizione ecologica del trasporto marittimo. Inoltre, è importante sottolineare che, sebbene la regolamentazione dell’UE sulle emissioni del trasporto marittimo sia senza dubbio un passo nella giusta direzione verso la neutralità climatica, è fondamentale che i paesi dell’UE spingano anche per regole internazionali all’interno dell’IMO, applicabili indipendentemente dal luogo in cui operano le navi”, ha affermato Nina Porst.

Abele Carruezzo