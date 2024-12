Assologistica accoglie con favore le nuove norme sulla disciplina del Reverse Charge nella Legge di Bilancio 2025

Milano– Assologistica esprime grande soddisfazione per l’approvazione della Legge di Bilancio 2025, che include specifiche norme relative alla disciplina del reverse charge per il settore della logistica.

Assologistica ringrazia sia il Governo e il Parlamento per aver attentamente valutato e accolto le proposte normative elaborate nel corso degli ultimi 12 mesi, sia il dottor Parolini per l’innovativo contributo professionale fornito a supporto dell’Associazione nel percorso propositivo sul tema reverse charge.

Le nuove norme costituiscono un evidente miglioramento del quadro legislativo e si ritiene possano generare una forte diminuzione dei rischi di subire contestazioni per abusi e frode per le imprese che sceglieranno di applicarle.

In particolare, vengono introdotti meccanismi trasparenti che permettono al committente di recuperare l’IVA qualora la stessa fosse dichiarata indetraibile in conseguenza di una riqualificazione contrattuale. La disposizione opzionale prevista dalle nuove norme costituisce un presidio più solido in materia di gestione del rischio fiscale da parte delle imprese.

Assologistica auspica che l’Agenzia delle Entrate provveda rapidamente all’emanazione del provvedimento attuativo, per consentire alle imprese di beneficiare delle innovazioni introdotte.

Con questa approvazione si raggiunge una tappa importante di un processo pluriennale di regole e innovazioni concrete volto a rendere la filiera logistica più sostenibile e trasparente. Nei prossimi mesi, l’Associazione continuerà il dialogo con le istituzioni per favorire l’introduzione di ulteriori innovazioni normative.

Nelle prime settimane del 2025, Assologistica promuoverà una serie di incontri e webinar destinati ai propri associati che si svolgeranno anche sulla piattaforma “Cultura e Formazione”, sviluppata in collaborazione con Randstad, per approfondire i contenuti della nuova normativa.