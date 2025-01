Assonat-Confcommercio, il TAR del Lazio annulla aggiornamenti ISTAT dei canoni demaniali

(Presidente Luciano Serra; foto courtesy Assonat)

Il TAR del Lazio ha accolto definitivamente il nostro ricorso annullando l’aggiornamento Istat dei canoni demaniali 2023 indicato nel Decreto del MIT

Roma. Con la pronuncia definitiva del TAR del Lazio si conclude definitivamente la controversia sul Decreto del Ministerio delle Infrastrutture e dei Trasporti, che vede accolto il ricorso proposto da Assonat ed altri concessionari sull’errato aggiornamento dei canoni demaniali 2023.

Il 20 marzo 2023 (depositato il 17 aprile 2023), Gestione villaggi turistici Rosapineta s.a.s. di P. Brazzalotto & C., ricorre contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell’economia e delle finanze e Agenzia del demanio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.. per lìannullamento degli aggiornamenti Istat dei canoni demaniali 2023. E con l’intervento ad adiuvandum di Assiterminal – Associazione italiana Port & Terminal Operators, Associazione nazionale approdi e porti turistici e Marina di San Rocco s.p.a., contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella persona del Minmistro per gli stessi motivi.

E nel 2024, anche l’Associazione italiana porti turistici – Assomarinas e Marina blu s.p.a. – Marina di Rimini, ricorrono contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella persona del Ministro

per l’annullamento (tutti i ricorsi) relativi al Decreto del Direttore generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30.12.2022 (pubblicato nella G.u.R.i., s.g., n. 31 del 7.2.2023), recante “Aggiornamenti relativi all’anno 2023, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime”.

Lo ricordiamo che ogni anno, a dicembre, il MIT, con proprio provvedimento, provvede ad aggiornare i canoni per il prossimo anno. Nel 2023, tale aggiornamento era stato pesante per l’aumento dei costi energetici, adducendo il Ministero validi i criteri degli indici ISTAT

Nella sentenza del TAR del Lazio di oggi, dopo una lucida distinzione tra l’operato politico di un Ministro e l’operato amministrativo del Direttore di sezione ministeriale dichiara:

“Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti N. 06194/2023 REG.RIC. rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economicofinanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto” (comma 1). – “Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati” (comma 2).

Per stessa ammissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’incremento dei canoni del 25,15% stabilito dal decreto gravato non costituisce il risultato della “media degli indici determinati dall’ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso”, così come imposto dal legislatore (art. 04, co. 1, del d.l. n. 400/1993), bensì è stato determinato dall’amministrazione in base alla media tra il primo indice (“i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”) e quello dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.

In altri termini, l’indice espressamente individuato dalla fonte primaria (quello dei valori “per il mercato N. 06194/2023 REG.RIC. all’ingrosso” corrispondenti ai “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”) è stato sostituito, in assenza di una modifica legislativa, dal diverso indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.

(Si noti: gli indici sono quindi calcolati su beni diversi, in base a panieri differenti; dunque, non si tratta di un mero cambio di nomen, bensì di una ben diversa realtà economica sostanziale presa a riferimento dall’indice).

I concessionari con questa sentenza potranno richiedere eventuale rimborsi o anticipazioni su futuri canonie sperano in un atteggiamento pro-attivo della Pubblicqa Amminìnistrazione nella ricezione dei principi enunciati dal Giuduce Amministrativo del TAR del Lazio.

Si tratta di “Un successo di notevole importanza la sentenza emessa che riconosce le valide motivazioni a difesa della categoria di concessionari associati” – dichiara il Presidente Assonat-Confcommercio Luciano Serra.

“Ora è necessario un intervento che adotti criteri di rivalutazione basati esclusivamente sull’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” – conclude Serra.

Abele Carruezzo

*per mero studio si allega la sentenza TAR del Lazio