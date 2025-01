Il Consorzio ASI di Brindisi perde la causa contro tutti sul caso ‘Edison’

La polifunzionalità del porto di Brindisi non è compromessa dal deposito Edison.

Se ne faccia una ragione! Da molti anni il Consorzio ASI non è più un Consorzio del Porto. Quando doveva operare per il porto pensava allo sviluppo industriale; mentre ora che deve pensare allo sviluppo industriale si interessa di porto!

Roma Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la ‘sentenza’ annullando il ricorso proposto dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale ASI di Brindisi, contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Interno, del Ministero Difesa, del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, dell’Enac – Ente Nazionale Aviazione Civile, dell’Enav – Ente Nazionale Assistenza Volo, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della Capitaneria di Porto di Brindisi, dell’Ansfisa – Agenzia Nazionale Sicurezza Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, della Edison S.p.a., della Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l., della Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.p.a., dell’Associazione Porti Italiani – Assoporti, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Comune di Brindisi, della Regione Puglia e della Provincia di Brindisi, non costituiti in giudizio.

Il Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale ASI di Brindisi ha impugnato la sentenza del T.a.r. Lazio n. 12638 del 2024, con cui è stato accolto il ricorso proposto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per l’annullamento delle note prot. n. 99 del 10 gennaio N. 06043/2024 REG.RIC. 2024 e prot. n. 211 del 17 gennaio 2024, per il cui tramite l’anzidetto Consorzio ha invocato il rispetto delle prescrizioni rese nell’ambito dell’iter di autorizzazione del “Deposito costiero di Gas Naturale liquefatto (GNL) da realizzare all’interno del porto di Brindisi”, con particolare riferimento alla distanza minima di trenta metri tra il deposito stesso e i binari dell’area portuale.

La società Edison S.p.a. (oggi società Deposito Gnl Brindisi S.r.l., a seguito del trasferimento dell’autorizzazione) ha presentato, in data 18 dicembre 2019, al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, (MASE), per la realizzazione di un impianto per il deposito di gas naturale liquefatto all’interno del Porto di Brindisi in prossimità del “Varco di Accesso Costa Morena Est”.

L’iter particolarmente complesso e articolato – con la partecipazione del Consorzio ASI alla

Conferenza Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona – la Edison, con il decreto del 10-22 agosto 2022, prot. 17487, otteneva l’autorizzazione unica alla realizzazione dell’impianto, resa da parte del Mase e del Mit. Tale provvedimento è stato inizialmente impugnato dal Comune di Brindisi con ricorso proposto al T.a.r. Puglia – Lecce. Il TAR di Lecce ha declinato la propria competenza ed il ricorso non è poi stato riassunto, sicché il provvedimento stesso è divenuto inoppugnabile.

Nel ricorso, il Consorzio ASI fa riferimento ad una sua visione: “il Piano Regolatore Territoriale dell’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi, approvato con delibera di G.R. n 287 del 25.3.2003 contemplava nella propria zonizzazione la “zona portuale” contigua alle aree produttive specificatamente normate.

Le strutture per la realizzazione del deposito costiero in oggetto sono previste in “zona portuale” per la quale l’art. 32 delle NNTA stabilisce: “L’utilizzo di questa zona è gestito dal demanio Marittimo – Autorità portuale di Brindisi”.

Si tratterebbe, dunque, di aree demaniali in cui il Consorzio ASI non esercita alcun potere in termini di pianificazione, di amministrazione e di controllo delle attività esercitate, essendo riconducibili alla esclusiva competenza dell’Autorità di Sistema Portuale ai sensi della l. 28 gennaio 1994, n. 84, che attribuisce espressamente a N. 06043/2024 REG.RIC., quest’ultima “competenza esclusiva” per la pianificazione delle aree portuali e retro-portuali.

La società appellata ha, poi, fatto presente che gli atti del procedimento di autorizzazione hanno comportato il pieno recepimento delle osservazioni della società stessa, con conseguente superamento dei rilievi del Consorzio, ferma restando, a suo avviso, l’inapplicabilità al caso di specie della disciplina sulla distanza minima dai binari invocata dal Consorzio. Infine, ha eccepito l’inammissibilità dell’adombrata contestazione concernente la mancanza della VIA, posto che il provvedimento di autorizzazione è ormai inoppugnabbile.

Secondo l’Autorità di Sistema Portuale, dunque, il Consorzio muoverebbe dall’assunto “macroscopicamente errato” che tutti i manufatti e quindi anche il deposito Edison sarebbero da realizzare ad una distanza non inferiore a trenta metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia ferroviaria (come previsto dall’art. 49 del DPR 753/1980). La distanza si sicurezza di 30 metri, come dimostrano gli atti presentati da RFI e dall’AdSPMAM, riguarda esclusivamente i binari di circolazione della rete nazionale. Dal momento che i binari del porto non sono binari di circolazione, ma di manovra, non risulta esserci per tali binari una distanza minima stabilita.

Normalmente, per prassi, si applica una distanza minima di 3 m dall’interasse, al fine di assicurare una via di sfuggita fisica a favore dell’operatore di manovra. In via cautelativa, è stata considerata ai fini progettuali una distanza di 5 metri dal binario” la distanza diN. 06043/2024 REG.RIC.

In ogni caso, le aree sulle quali deve essere realizzato l’Impianto GNL rientrano nell’esclusiva competenza dell’Autorità di Sistema Portuale ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 6 della l. 28 gennaio 1994, n. 84, che attribuisce espressamente “competenza esclusiva” all’Autorità stessa per la pianificazione e l’amministrazione delle aree portuali e retroportuali, attraverso l’adozione del Piano Regolatore Portuale (PRP), con la conseguenza che la pretesa del Consorzio è da reputarsi “del tutto estranea al perimetro delle attribuzioni definite dalla l. n. 84/1994 per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull’ambito portuale”.

Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 19 dicembre 2024 – reputa che l’appello sia infondato per le ragioni di seguito in sentenza, che si allega.

Nel merito, l’appello è infondato.

In primo luogo, per difetto assoluto di attribuzione in ragione della competenza esclusiva spettante all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con riferimento a tutti i poteri di pianificazione delle aree portuali e retroportuali in conformità con le attribuzioni definite dall’art. 6, comma 4, della l. n. 84 del 1994 a proposito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nell’ambito portuale, sicché deve ritenersi che la disposizione che attribuisce l’anzidetta competenza all’Autorità di Sistema Portuale prevalga sulla pretesa del Consorzio fondata, in modo del tutto generico, sulla propria prerogativa di “eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari”, derivante dall’art. 21 della l. n. 634 del 1957, istitutiva dei Consorzi per lo sviluppo delle aree industriali.

In altri termini, il generico potere del Consorzio “di gestione delle opere e infrastrutture che consentono una migliore utilizzazione delle aree industriali” non può essere dilatato fino al punto di interferire con le attribuzioni che l’Autorità di Sistema Portuale esercita nell’area portuale.

Per tale ragione, è, dunque, corretta la tesi sostenuta dal T.a.r. secondo cui i consorzi di sviluppo industriale hanno competenze limitate al perimetro consortile, che sono insuscettibili di essere indefinitamente estese al di là del predetto perimetro fino a ricomprendere la zona portuale e i binari di proprietà dell’Autorità di Sistema Portuale, sulla sola base di indeterminate possibili “interferenze”.

Ne consegue, che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale ASI di Brindisi alla rifusione, in favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, della società Deposito Gnl Brindisi S.r.l. e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuna delle parti vittoriose in euro 6.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati: Luca Lamberti, Presidente FF Luca Monteferrante, Consigliere Luigi Furno, Consigliere Ofelia Fratamico, Consigliere Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore.

Osservazioni: Il porto di Brindisi fino a quando dovrà subire le varie interpretazioni ambientaliste e non, del tutto generiche, senza una precisa abilitazione, sulle infrastrutture da realizzare e/o realizzandi? Le spese per i tanti processi e vari appelli chi le dovrà pagare? E poi dopo tante cause perse nessuno si dimette?

Abele Carruezzo