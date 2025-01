Il TAR del Veneto da ragione all’Autorita’ di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale sul ricorso contro il Comune di Venezia

Le disposizioni in materia assegnano preminenza al Piano Regolatore Portuale nel suo rapporto con i piani urbanistici generali di altri Enti

Venezia. Il TAR del Veneto con la sentenza pubblicata il 30.12.2024, annulla la Deliberazione n. 217 del 29.9.2022 (doc. 1), adottata dalla Giunta Comunale del Comune di Venezia, avente ad oggetto “Variante al Piano di Recupero di iniziativa pubblica denominato ‘Area Sirma-Boschetto’ in via della Meccanica – Porto Marghera”.

L’area ex Sirma, a porto Marghera, con la delibera approvata, all’unanimità, dalla Municipalità e dalla Giunta comunale, aveva acquisito un recupero per il distretto dell’autotrasporto.

Il piano di recupero prevedeva una nuova riconfigurazione urbanistica dell’area, prevedendo, a fronte dei 33.369 metri quadrati già destinati a lotti esistenti, ulteriori 35.143 di superfici di nuova realizzazione, da assegnare ad aziende di autotrasporto, per complessivi 68.512 metri quadrati. Una serie di opere di urbanizzazione di nuova realizzazione (strade, marciapiedi, sottoservizi), un nuovo parcheggio (posto a nord dei nuovi lotti), e l’eliminazione dell’attuale parcheggio posto a nord, necessario per la viabilità prevista dall’Accordo di Programma, cosiddetto “Vallone Moranzani”. Il costo delle opere ammonta a 1.005.851,65 euro.

Con il ricorso esaminato dal TAR del Veneto, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha impugnato la deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 29 settembre 2022 con la quale il Comune di Venezia ha approvato la Variante al Piano di recupero di iniziativa pubblica denominato “Area Sirma-Boschetto” in via della Meccanica in località Porto Marghera, deducendo, in estrema sintesi, la nullità della citata deliberazione e, in ogni caso, la sua annullabilità per insussistenza di una potestà pianificatoria dell’Amministrazione comunale in ambito portuale e, in subordine, per mancato coinvolgimento dell’Autorità ricorrente nel procedimento di approvazione della suddetta variante.

Il Piano approvato (che interessa alcune aree di proprietà/competenza dell’AdSP MAS) come si legge nella citata Deliberazione, “ha lo scopo di dare nuova conformazione all’area denominata “Sirma-Boschetto” prevedendo nuovi lotti edificatori ed una serie di opere di urbanizzazione necessarie all’insediamento delle future attività produttive”.

Il Piano mirava, da un lato, a ricollocare nel territorio veneziano alcune attività produttive impropriamente collocate nel territorio e, dall’altro, a trasferire ed insediare alcune attività artigianali e di autotrasporto/logistica.

Tale delibera comunale oltre a ledere la competenza esclusiva dell’AdSP in ambito portuale e retro-portuale, si sovrapponeva ad un’area di competenza dell’AdSP, incidendo inevitabilmente sulla viabilità portuale e ostacolando la realizzazione di un’importante opera pubblica, finanziata dal PNRR, consistente nel progetto di “adeguamento ferroviario e stradale del nodo di via della Chimica a Porto Marghera”, che prevede il raddoppio del fascio di binari che corre lungo il lato ovest dell’area “Sirma-Boschetto”.

La sentenza del TAR ricorda anche che la giurisprudenza (da ultimo Consiglio di Stato Sez. V n. 8263 del 15 ottobre N. 00034/2023 REG.RIC. 2024) ha, invero, chiarito che il Piano Regolatore Portuale è un piano territoriale di rilevanza statale che rappresenta l’unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza; e nella pianificazione di tale perimetro (aree portuali e retro-portuali) ha esclusiva competenza l’Autorità di Sistema, che acquisisce il solo parere di Regione e Comune sulla coerenza con la pianificazione delle aree contigue.

Le disposizioni in materia, tanto singolarmente quanto nel loro complesso, assegnano preminenza al Piano Regolatore Portuale nel suo rapporto con i piani urbanistici generali. Il principio ora enunciato è stato espresso dalla giurisprudenza costituzionale, la quale ha statuito che il Piano Regolatore Portuale è l’atto amministrativo generale che regola lo sviluppo dello specifico ambito portuale con prescrizioni che stabiliscono la caratterizzazione e destinazione delle aree nonché la localizzazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità. (cfr. ad es. Corte Costituzionale, 26/1/2023, n. 6).

La riforma portuale, approvata con l’entrata in vigore del D.L. 121/2021, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, ha confermato che la pianificazione delle aree portuali e retro-portuali è competenza esclusiva dell’Autorità di Sistema Portuale e che le relative previsioni danno vita ad un piano territoriale di rilevanza statale, che rappresenta l’unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza, tanto che l’apporto consultivo regionale e comunale su di esso è di mera coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici per le aree di cerniera.

Per questi motivi, le previsioni urbanistiche adottate dal Comune di Venezia vanno annullate, laddove incidono sulle scelte pianificatorie dell’area, sottraendo competenze riservate all’AdSP MAS e ostacolando la realizzazione del progetto di adeguamento stradale e ferroviario finanziato dal PNRR.

Alla luce di tutte le considerazioni espletate, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei limiti dell’interesse della N. 00034/2023 REG.RIC. ricorrente. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del giorno 17 ottobre 2024 con l’intervento dei Magistrati: Grazia Flaim Presidente, Marco Rinaldi Consigliere Estensore, Elena Garbari Primo Referendario.

Abele Carruezzo

*si allega la sentenza per motivi di studio.