IMO e la sua proposta di carbon pricing

IMO HQ London

47 nazioni e l’industria marittima sostengono l’audace proposta di carbon pricing dell’IMO

Londra. Una coalizione di 47 Governi e l’industria marittima sta proponendo un innovativo meccanismo di determinazione del prezzo delle emissioni di gas serra (GHG) per il trasporto marittimo internazionale, segnando uno sviluppo potenzialmente fondamentale per la decarbonizzazione del settore dei trasporti marittimi.

La proposta, presentata all’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), introduce un sistema obbligatorio di contributi ai gas serra che richiede alle navi che effettuano viaggi internazionali di pagare in base alle loro emissioni di CO2e in un “Fondo per l’attuazione della strategia dei gas serra dell’IMO” di nuova istituzione.

L’iniziativa ha raccolto un sostegno impressionante da parte delle principali nazioni marittime, tra cui Grecia, Giappone, Corea e Regno Unito, oltre ai più grandi Stati di bandiera del mondo come Bahamas, Liberia, Isole Marshall e Panama. La coalizione comprende anche tutti gli Stati membri dell’UE, le nazioni africane come la Nigeria e il Kenya e vari piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

La proposta ha ricevuto anche un forte sostegno da parte del settore dello shipping internazionale.

“Il testo congiunto presentato da questa ampia coalizione è una soluzione pragmatica e il modo più efficace per incentivare una rapida transizione energetica nel trasporto marittimo per raggiungere l’obiettivo concordato dall’IMO di zero emissioni nette entro il 2050 o in prossimità di esso”, ha dichiarato il segretario generale della International Chamber of Shipping Guy Platten.

Il meccanismo proposto ha l’obiettivo di colmare il divario di costo tra i combustibili marini convenzionali e le alternative a emissioni zero/quasi zero come il metanolo verde, l’ammoniaca e l’idrogeno. I ricavi generati non solo incentiveranno l’adozione di combustibili più puliti, ma forniranno anche un sostanziale sostegno finanziario agli sforzi di decarbonizzazione marittima dei paesi in via di sviluppo.

Sebbene la proposta goda di un ampio sostegno, Platten, della ICS, ha riconosciuto che “una minoranza di Governi continua ad avere preoccupazioni”, aggiungendo che le parti interessate lavoreranno per affrontare questi problemi durante i negoziati finali.

La proposta è ora oggetto di una revisione critica in occasione della riunione del Gruppo di lavoro intersessionale sulla riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) delle navi (ISWG-GHG 18) prevista per febbraio prossimo.

Se approvato poi all’83a sessione del Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino dell’IMO ad aprile 2025, il meccanismo potrebbe entrare in vigore a livello globale all’inizio del 2027, con contributi ai gas serra a partire dal 2028.

La proposta, che fa parte di un paniere di “misure a medio termine” proposte per la riduzione dei gas serra, si basa su precedenti misure a breve termine, che hanno introdotto uno standard per i combustibili per uso marittimo basato su obiettivi che imporrà l’adozione graduale di combustibili a minore intensità di gas a effetto serra. Tali modifiche della Convenzione MARPOL sancirebbero di fatto le nuove misure nel Diritto internazionale.

Abele Carruezzo