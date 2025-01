Trasporto aereo, firmato il decreto per i ristori agli operatori

Domande entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Roma. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.9 del 13 gennaio 2025, il decreto interministeriale siglato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, con il quale sono stabiliti criteri e modalità per l’accesso ai ristori per gli ulteriori danni subiti dagli operatori del trasporto aereo a seguito dell’epidemia da Covid-19, per il periodo dal 1 gennaio – 31 dicembre 2021.

Il decreto, interamente consultabile sul sito del Ministero, prevede che le domande, da inviare via PEC, debbano essere prodotte entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta e sui modelli da compilare per l’accesso ai fondi, anch’essi allegati al decreto.

Ricordiamo che l’altro giorno, Enrico Maria Puja è stato nominato dal Ministro Matteo Salvini, capo “ad interim” del Dipartimento Trasporti e Navigazione del Dicastero, posto occupato fino a qualche giorno fa da Maria Teresa Di Matteo, scomparsa prematuramente.

Pujia, già responsabile del Dipartimento Infrastrutture e Reti dello stesso Ministero, assumerà il nuovo incarico a titolo temporaneo, con la possibilità che la nomina venga confermata in via definitiva.

Enrico Maria Puja, originario di Soriano Calabro, 55 anni, laureato in Scienze Politiche presso l’Università la Sapienza di Roma, specializzato in Economia e Politiche dei trasporti ed in Diritto Internazionale Tributario, ha collaborato con diverse Università nazionali quale docente per le materie economico-giuridiche connesse alle materie dei trasporti ed in particolare: alle attività portuali, ai trasporti marittimi, ferroviari ed alla navigazione marittima ed interna.