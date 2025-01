Mimit, al via consultazione pubblica per la reindustrializzazione dell’area dell’ex centrale a carbone di Brindisi

Il Ministro Adolfo Urso: “passo in avanti decisivo per accompagnare questo territorio nella transizione dal carbone”

Roma. Al via la ‘consultazione pubblica’ per la riconversione e la reindustrializzazione dell’area dell’ex centrale a carbone nel porto di Brindisi: sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato pubblicato un invito a manifestare interesse rivolto agli imprenditori interessati a presentare progetti per quest’area.

L’iniziativa, promossa dal Comitato per il coordinamento del phase-out della centrale Enel a carbone di Cerano, presieduto dal Mimit, introduce una nuova modalità di attuazione fondata su una strategia condivisa e concertata tra tutti i soggetti istituzionali e locali coinvolti.

Gli imprenditori interessati potranno presentare le proprie manifestazioni di interesse entro la mezzanotte del 17 marzo 2025. L’obiettivo è definire un piano di sviluppo complessivo per l’intera area di Brindisi, con investimenti strategici per la riconversione e lo sviluppo economico e sociale a lungo termine, che sarà formalizzato attraverso un accordo di programma.

“Con l’avvio della consultazione pubblica, si compie un ulteriore passo in avanti decisivo per accompagnare questo territorio nella transizione dal carbone, assicurando una prospettiva chiara di riconversione e rilancio”, ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

“L’area dell’ex centrale a carbone, unitamente a tutto il territorio di Brindisi, può aspirare a diventare un polo industriale strategico per la tecnologia e i prodotti green, un punto di riferimento per la Puglia e l’Italia. Il Mimit, insieme al Comitato per il coordinamento del phase-out e alle istituzioni locali, vigilerà affinché i progetti formulati dalle imprese diventino un reale motore di sviluppo per il territorio”, è stato il commento del Sottosegretario alle crisi d’impresa del Mimit, Fausta Bergamotto.

Il Comitato per il coordinamento del phase out dal carbone della centrale Enel di Brindisi, istituito in forza dell’art 24bis del DL 50/22, al fine di promuovere la più ampia trasparenza e facilitare l’accesso del maggior numero possibile di progettualità riguardo al lavoro che sta svolgendo di raccolta e attrazione di soluzioni di riconversione e rilancio economico produttivo e sociale del territorio di Brindisi, invita i soggetti imprenditoriali potenzialmente interessati a presentare proposte progettuali da realizzare nell’area di riferimento.

I soggetti interessati possono presentare la loro proposta progettuale compilando e sottoscrivendo la ‘scheda allegata’, inoltrandola al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al seguente indirizzo email: manifestazioniinteressebrindisi@mise.gov.it, entro le ore 24.00 del giorno 17 marzo 2025.

E’ possibile allegare anche ulteriore documentazione ritenuta utile a descrivere maggiormente la proposta progettuale.

Tutte le proposte che perverranno, verranno successivamente trasmesse dal MIMIT ai componenti del Comitato di Coordinamento per le loro successive valutazioni e saranno utilizzate esclusivamente ai fini di cui sopra.

La presente richiesta di manifestazione di interesse va considerata come meramente esplorativa e tale da non ingenerare alcun tipo di affidamento e/o pretesa in capo al proponente. Le valutazioni del Comitato terranno conto, tra le altre cose, della coerenza e compatibilità delle proposte con la disponibilità delle aree da parte dei titolari delle stesse in coerenza con eventuali ulteriori utilizzi delle medesime che questi ultimi avranno eventualmente individuato, anche in relazione, a titolo esemplificativo, delle eventuali riqualificazioni, con particolare riferimento ai profili di natura ambientale, e della solidità economico-finanziarie delle proposte medesime.

La decisione finale sul futuro delle aree resterà comunque in capo ai titolari delle stesse.