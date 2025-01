L’UE non vieterà il GNL russo nel prossimo pacchetto di sanzioni

Due diplomatici dell’Unione Europea hanno dichiarato, il 29 gennaio, che l’UE tenterà di non includere un divieto totale sulle importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) dalla Russia nel suo nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, il sedicesimo



Bruxelles. La Commissione Europea non ha proposto un divieto sul gas naturale liquefatto russo nel suo ultimo pacchetto di sanzioni perché gli Stati membri hanno sollevato preoccupazioni sulla possibilità di ottenere prima alternative anche dagli Stati Uniti, hanno detto i diplomatici dell’Ue.

“Prima devi avere un accordo perché altrimenti rimarrai senza gas dalla Russia e senza gli Stati Uniti”, ha detto uno dei diplomatici.

Nel giugno dello scorso anno, l’Unione Europea ha vietato i trasbordi di GNL russo in un ulteriore pacchetto di restrizioni imposte alla Russia durante l’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel 2022.

Mosca aveva utilizzato i porti dell’Europa settentrionale per effettuare trasferimenti da nave a nave di GNL per i viaggi successivi verso l’Asia. Da quando il divieto è entrato in vigore, una maggiore quantità di GNL russo è rimasta in Europa, spingendo alcuni Stati membri a spingere per regole più severe e un divieto totale. Tuttavia, la Commissione non ha proposto misure più severe dopo le resistenze di alcuni Stati membri.

Fonti dell’UE hanno detto che il freddo inverno, il calo delle scorte di gas e la tempistica delle elezioni tedesche del 23 febbraio hanno ulteriormente smorzato l’idea.

Pare che più Stati membri, più intransigenti, tra cui la Finlandia, Polonia e Paesi Bassi hanno segnalato un’opposizione sufficiente perché la Commissione non ritenesse opportuno proporre una misura del genere in questo momento. Avevano chiesto alla Commissione di “vietare l’importazione di gas e GNL russi il prima possibile”.

Oltre al GNL, il pacchetto sanzionatorio prevede nuove misure contro le navi petroliere obsolete che operano nella cosiddetta “flotta ombra” della Russia.

Secondo altri due diplomatici europei, l’UE intende sanzionare 74 nuove navi coinvolte nell’esportazione di petrolio russo. Un altro elemento chiave del pacchetto è la limitazione delle esportazioni di alluminio dalla Russia, una risorsa di cui l’UE dipende ancora per circa il 6% del suo fabbisogno totale.

Inoltre, verranno imposte restrizioni sui dispositivi per videogiochi, come la console Xbox di Microsoft, che secondo le Autorità europee sarebbero utilizzati da Mosca per pilotare droni militari.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che vuole che l’UE acquisti più GNL statunitense e che ne renderà disponibile di più. Non è chiaro quando l’UE potrebbe assicurarsi più GNL statunitense a breve termine, poiché le esportazioni sono già a pieno regime.

Trump ha annullato una moratoria sui nuovi progetti di GNL messa in atto dal suo predecessore alla presidenza, Joe Biden, ma la nuova importante capacità non entrerà in funzione fino al 2030.

Gli Stati Uniti hanno esportato il 70% del loro GNL in Europa a dicembre.

Abele Carruezzo