La Norvegia sequestra la seconda nave sospettata di danni ai cavi del Mar Baltico

(La Silver Dania; foto courtesy MarineTraffic)

La regione del Mar Baltico è in bilico dopo una serie di interruzioni sottomarine

Port of Tromsoe, Norvegia. La Polizia norvegese ha comunicato ieri di aver sequestrato e abbordato una nave norvegese con un equipaggio tutto russo con l’accusa di coinvolgimento nel causare danni a un cavo di telecomunicazioni nel Mar Baltico; è la seconda nave ad essere accusata dagli investigatori nel caso dei danni a cavo sottomarino.

La nave da carico, la Silver Dania è stata sequestrata su richiesta delle Autorità lettoni e per la sentenza del Tribunale norvergese e con l’aiuto della Guardia Costiera norvegese, ha detto la Polizia della città norvegese settentrionale di Tromsoe.

“Si sospetta che la nave sia stata coinvolta in gravi danni a un cavo in fibra nel Mar Baltico che collega la Lettonia all’isola svedese di Gotland”, ha affermato la Polizia in un comunicato.

Il proprietario della Silver Dania, il gruppo di navigazione Silver Sea, ha negato che la nave sia stata coinvolta nel danno al cavo in fibra ottica sottomarino, ha riferito l’emittente norvegese TV2.

Svezia e Lettonia stanno indagando sul sospetto sabotaggio di domenica scorsa del cavo che collega i due paesi, e la Polizia svedese ha sequestrato e abbordato anche l’altra nave da carico battente bandiera maltese, la Vezhen, sospettata di aver causato il danno.

La Polizia norvegese ha evidenziato che i due sequestri delle navi erano legati allo stesso incidente.

“Il sospetto è che qualcuno sulla Silver Dania abbia qualcosa a che fare con l’incidente del cavo”, ha detto l’avvocato della Polizia Ronny Joergensen in una conferenza stampam senza fornire ulteriori dettagli.

La regione del Mar Baltico è in allerta dopo una serie di interruzioni di cavi elettrici, collegamenti di telecomunicazione e gasdotti da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel 2022, e l’alleanza militare della NATO ha recentemente rafforzato la sua presenza con fregate, aerei e droni navali.

Solo negli ultimi tre mesi, sono stati danneggiati un cavo che collega la Lituania alla Svezia, un altro che collega la Germania alla Fin landia e una serie di cavi che collegano l’Estonia alla Finlandia. Tali danni sono stati collegati alla cd ‘flotta ombra’ russa di petroliere obsolete che eludono le sanzioni e assicurano a Mosca continui introiti.

Mats Ljungqvist, il Procuratore svedese che si occupa delle indagini sul sabotaggio in Svezia, ha detto di avere ora un quadro più chiaro di ciò che è accaduto e di ritenere le due navi sono coinvolte nel danno causato al cavo sottomarino.

Il capo della società bulgara che gestisce la Vezhen ha detto che la nave potrebbe aver colpito il cavo sottomarino del Baltico con la sua ancora, ma ha negato qualsiasi intento malevolo.

La nave che è stata sequestrata in Norvegia era di proprietà norvegese e batteva bandiera norvegese e stava navigando da San Pietroburgo nel Mar Baltico a Murmansk nell’Artico russo, ha affermato la Polizia.

Il proprietario e l’equipaggio della Silver Dania avevano volontariamente accettato di seguire una nave della Guardia Costiera fino al porto, ha aggiunto la Polizia.

La Polizia di Stato lettone ha confermato di aver richiesto l’arresto in Norvegia.

“Siamo in stretto contatto con le Forze dell’ordine norvegesi, ma nell’interesse delle indagini, non commenteremo ulteriormente in questo momento”, ha detto un portavoce della Polizia lettone.

Abele Carruezzo