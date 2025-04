IMO, paesi contrari alla tassa universale sul carbonio

Molti paesi membvri dell’IMO ritengono la tassa universale sul carbonio improbabile da realizzare

Londra. Gli Stati membri dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) discuteranno il prezzo del carbonio per il trasporto marittimo internazionale – il primo prezzo globale delle emissioni al mondo in qualsiasi settore – durante l’83a sessione del Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino (MEPC 83) che si riunisce a Londra questa settimana.

Tuttavia, ci sono abbastanza nazioni potenti – compresi gli Stati Uniti – che sono contrarie al concetto, suggerendo che non verrà concordato alcun prelievo universale.

Un testo compromesso proposto durante la riunione del gruppo di lavoro sui gas serra (GHG) della scorsa settimana esclude un prelievo universale e include invece requisiti di intensità di carburante per i gas serra a più livelli.

“Sono seriamente preoccupato che il pacchetto che sta per essere elaborato possa non essere in grado di proteggere veramente i più vulnerabili o di garantire che nessuno venga lasciato indietro”, ha commentato Albon Ishoda, inviato speciale delle Isole Marshall per la decarbonizzazione marittima.

La proposta che viene rappresentata questa settimana potrebbe non proteggere veramente i paesi più vulnerabili.

L’IMO ha promesso di adottare una misura economica per ridurre le emissioni concordate: 30% entro il 2030, 80% entro il 2040, per raggiungere lo zero entro il 2050.

Uno studio dell’UNCTAD, commissionato dall’IMO, ha rilevato che una tassa da 150 a 300 dollari a tonnellata di gas serra, se progettata correttamente, è il modo migliore per ridurre al minimo l’impatto economico della decarbonizzazione del trasporto marittimo sulla crescita del PIL globale e per promuovere l’uguaglianza economica globale.

Analisti dell’osservatorio ‘Carbon Market Watch’, sono convinti che “…mentre le nazioni si sforzano di ridurre le emissioni del trasporto marittimo in modo giusto ed equo, i colloqui dell’IMO rischiano di fallire. I Governi devono fare un passo avanti per garantire che tutte le emissioni di gas serra siano valutate, poiché è necessario concentrare gli sforzi sulla tassa sostenuta dalla maggioranza”.

“In Carbon Market Watch, dove il lavoro si concentra sulle politiche di fissazione del prezzo del carbonio progettate per garantire una transizione giusta nel rispetto dei diritti umani, si crede che solidi processi democratici siano fondamentali”.

Abele Carruezzo