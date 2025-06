La Commissione propone l’eliminazione graduale delle importazioni russe di gas e petrolio nell’UE

(Foto courtesy UE Commission)

L’UE fermerà gradualmente ed efficacemente l’importazione di gas e petrolio russi entro la fine del 2027

Bruxelles. In base a una proposta legislativa, presentata ieri, dalla Commissione europea, si porrà fine all’esposizione dell’UE ai rischi per la sicurezza economica e di mercato dovuti alla dipendenza dai combustibili fossili russi e, in ultima analisi, rafforzerà l’indipendenza energetica e la competitività dell’Unione.

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato: “La Russia ha ripetutamente tentato di ricattarci armando le sue forniture energetiche. Abbiamo adottato misure chiare per disattivare il rubinetto e porre fine definitivamente all’era dei combustibili fossili russi in Europa”.

La proposta legislativa fa seguito alla tabella di marcia REPowerEU, adottata dalla Commissione il mese scorso. Definisce un piano a livello dell’UE per eliminare gradualmente le importazioni di gas russo in modo graduale e ben coordinato, in uno spirito di solidarietà, perseguendo nel contempo la transizione pulita.

La proposta è stata concepita per preservare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’UE, limitando nel contempo qualsiasi impatto sui prezzi e sui mercati, come spiegato nell’analisi che accompagna la proposta.

I restanti volumi di gas russo possono essere gradualmente eliminati senza significativi effetti economici o rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento, a causa della disponibilità di sufficienti fornitori alternativi nel mercato globale del gas, di un mercato del gas dell’Unione ben interconnesso e della disponibilità di infrastrutture di importazione sufficienti nell’UE.

Inoltre, la proposta di ieri prevede misure di salvaguardia integrate per rispondere alla realtà dei mercati del gas, fornendo nel contempo alle imprese un solido quadro giuridico.

Nel complesso, l’eliminazione graduale dei combustibili fossili russi fornirà un importante contributo agli obiettivi della bussola per la competitività, del patto per l’industria pulita e del piano d’azione per l’energia a prezzi accessibili, che hanno sottolineato come un sistema energetico più pulito e indipendente contribuisca a rilanciare l’economia, sostenendo nel contempo le ambizioni di decarbonizzazione dell’Europa.

La proposta di regolamento prevede l’eliminazione graduale del gas da gasdotto e del gas naturale liquefatto (GNL) originari o esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa. Presenta inoltre misure per agevolare l’arresto completo delle importazioni di petrolio russo entro la fine del 2027.

Gli Stati membri saranno tenuti a presentare piani di diversificazione con misure e tappe precise per la graduale eliminazione delle importazioni russe di gas e petrolio.

In base al previsto divieto graduale di importazione, le importazioni di gas russo nell’ambito di nuovi contratti saranno vietate a decorrere dal 1° gennaio 2026. Le importazioni nell’ambito dei contratti a breve termine esistenti saranno sospese entro il 17 giugno 2026, fatta eccezione per il gasdotto consegnato ai paesi senza sbocco sul mare e collegato a contratti a lungo termine che saranno consentiti fino alla fine del 2027. Le importazioni nell’ambito di contratti a lungo termine saranno interrotte entro la fine del 2027.

Saranno vietati anche i contratti a lungo termine per i servizi di terminali GNL per i clienti provenienti dalla Russia o controllati da imprese russe. Ciò garantirà che la capacità dei terminali possa essere reindirizzata verso fornitori alternativi, migliorando in ultima analisi la resilienza dei mercati dell’energia.

Questo approccio graduale contribuirà a fermare efficacemente l’importazione di gas russo, limitando nel contempo i possibili impatti sui prezzi dell’energia nell’Unione ed evitando qualsiasi rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento.

La Commissione sosterrà gli Stati membri durante l’intero processo. Monitorerà da vicino, insieme all’Agenzia dell’UE per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), i progressi e gli impatti dell’eliminazione graduale delle importazioni russe di gas e petrolio. Qualora la sicurezza dell’approvvigionamento di uno o più Stati membri sia minacciata, la Commissione può adottare le misure di emergenza necessarie.

Le disposizioni volte a migliorare la trasparenza, il monitoraggio e la tracciabilità del gas russo all’interno dei mercati dell’UE sosterranno l’effettiva attuazione del divieto di importazione. Ai sensi della proposta di regolamento, le imprese titolari di contratti di fornitura di gas per il gas russo dovranno fornire informazioni alla Commissione. Inoltre, gli importatori di gas russo dovranno fornire alle Autorità Doganali tutte le informazioni necessarie a confermare il percorso del gas importato dalla sua origine effettiva fino al punto di importazione nell’Unione.

Il regolamento proposto seguirà il processo legislativo di codecisione, il che significa che spetterà al Parlamento europeo e al Consiglio adottarlo. L’adozione in sede di Consiglio richiederà la maggioranza qualificata.

La Commissione continuerà a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri sugli sforzi di diversificazione e sul miglioramento delle infrastrutture, in particolare con quelle maggiormente colpite.

I leader dell’UE hanno concordato l’eliminazione graduale dell’energia russa nella dichiarazione di Versailles del marzo 2022. In risposta immediata alla guerra in Ucraina e alla strumentalizzazione dell’approvvigionamento energetico da parte della Russia come arma, nel maggio 2022 la Commissione europea ha presentato il piano REPowerEU.

Nonostante i notevoli progressi compiuti nell’ambito del piano REPowerEU e attraverso sanzioni dall’invasione russa dell’Ucraina, nel 2024 l’UE ha registrato una ripresa delle importazioni di gas russo. Pertanto, nel maggio 2025 la Commissione ha presentato la tabella di marcia REPowerEU, un piano che stabilisce l’eliminazione graduale a livello dell’UE delle importazioni di energia dalla Russia.

Abele Carruezzo