L’Alta Corte del Kerala ordina il fermo fiscale di una portacontainer MSC per l’affondamento dell’Elsa 3

(MSC Elsa 3; foto courtesy Indian Coast Guard)

Per ‘innavigabilità trasportistica’ l’Alta Corte del Kerala ferma un’altra nave MSC fuori dalle proprie acque del mare territoriale

Kerala. Sono stati osservati cumuli di minuscoli nurdles di plastica che si stanno arenando a Kovalam, in Kerala, dopo il sinistro della nave portacontainer MSC Elsa 3, affondata al largo della costa il 25 maggio scorso.

Con l’aggravarsi dei danni ambientali causati dall’incidente, l’Alta Corte del Kerala ha ordinato il fermo di un’altra nave MSC per garantire che la compagnia di linea di container, MSC leader di mercato, possa pagare un risarcimento.

Un esportatore indiano, Sans Cashew India Private Ltd., ha intentato una causa per 85.000 dollari per la perdita di un container di anacardi che si trovava a bordo di MSC Elsa 3. Il querelante ha denunciato l’impossibilità a trasportare la propria merce ed ha presentato istanza di ‘fermo’ di una seconda nave MSC – la MSC Polo 2 – per garantire il rimborso.

L’avvocato di MSC ha replicato che MSC Polo 2 si trovava fuori dalle acque del mare territoriale indiano – di 12 miglia nautiche- , e quindi fuori della giurisdizione delle Autorità locali, secondo i media locali.

Tuttavia, il Tribunale si è schierato con il querelante e ha emesso un ordine di arresto condizionale da eseguire al porto di Adani Vizhinjam (a meno che MSC non emetta una cauzione per l’importo del credito).

The Hindu riferisce che MSC ha depositato una ‘quota pro cauzione’ per l’importo dell’obbligazione nel corso della giornata di ieri.

Lo Stato del Kerala è anche in trattative con MSC per un risarcimento danni e le trattative sono in corso. Lo Stato ha segnalato che intende intentare una causa contro MSC, ma non l’ha ancora fatto e ha formato un comitato negoziale per parlare con MSC sui termini, secondo i media indiani.

Stranamente, il presidente della Corte Suprema del Kerala e un secondo Giudice della Corte hanno emesso un avvertimento di irregolarità riguardante il Governo statale per questi negoziati extragiudiziali a porte chiuse.

In genere tali colloqui tra le parti si svolgerebbero nel contesto di una causa dell’Ammiragliato o di un processo arbitrale.

“Sorgono varie domande da considerare: se una tale negoziazione si tradurrà in un accordo vincolante, se può garantire la trasparenza e se la giurisdizione del Tribunale ne risentirebbe”, hanno scritto i Giudici. “Sarebbe opportuno che la via dei negoziati fosse rinviata al momento”.

Il Governo indiano è preoccupato per il recente aumento delle vittime al largo della costa, non solo per la MSC Elsa 3, ma anche per l’incendio in corso a bordo della Wan Hai 503 e per due incendi più piccoli, precedentemente non segnalati.

Nelle ultime settimane, a bordo dell’Interasia Tenacity e del Wan Hai 613 sono scoppiati incendi di merci legate a container erroneamente dichiarate, hanno detto i rappresentanti indiani al Comitato per la Sicurezza Marittima dell’ IMO questa settimana.

Abele Carruezzo