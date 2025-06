Nazioni Unite a Bonn per ascoltare gli aggiornamenti sulle normative IMO sul Net-Zero delle emissioni

(Foto courtesy Ufficio stampa IMO)

L’IMO ha intrapreso la rotta per adottare nuove normative obbligatorie entro la fine dell’anno per decarbonizzare il trasporto marittimo

Bonn. Il Segretariato dell’IMO ha informato in questi giorni – durante la riunione sul clima delle Nazioni Unite a Bonn – l’Organo sussidiario per la consulenza scientifica e tecnologica dell’UNFCCC dell’azione normativa in corso nel settore marittimo per affrontare il cambiamento climatico.

La presentazione dell’IMO ha evidenziato che nell’aprile di quest’anno, il Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino (MEPC) ha finalizzato e approvato il “Quadro per lo zero netto dell’IMO”, che include progetti di regolamenti che tradurranno gli impegni climatici globali in requisiti obbligatori per tutte le navi impegnate nella navigazione internazionale.

Il testo giuridico del Net-Zero Framework dell’IMO sarà preso in considerazione per l’adozione finale quando il Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino (MEPC) dell’IMO si riunirà a Londra dal 13 al 17 ottobre. Una volta adottati, i regolamenti dovrebbero entrare in vigore 16 mesi dopo (ossia nel marzo 2027), momento in cui i Governi saranno responsabili della loro applicazione.

Il quadro per lo zero netto dell’IMO è costituito da due elementi complementari: – una norma globale in materia di combustibili, che imponga alle navi di ridurre, nel tempo, l’intensità annuale di gas a effetto serra, ossia la quantità di gas serra emessa per ciascuna unità di energia utilizzata, calcolata su base “well-to-wake”; – e una misura economica globale che fissa i prezzi sulle emissioni delle navi, per incoraggiare l’industria a ridurre le emissioni.

Le navi che emettono al di sopra di determinate soglie devono compensare il disavanzo versando al Fondo Net-Zero dell’IMO.

Tali proventi saranno destinati a premiare le navi che utilizzano combustibili a zero e quasi zero e a sostenere iniziative volte all’innovazione e alla ricerca, alle infrastrutture, al trasferimento tecnologico e a garantire una transizione giusta, tenendo conto delle esigenze dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

Il quadro dell’IMO per lo zero netto introduce inoltre disposizioni per la certificazione dei combustibili marini sostenibili; l’istituzione di un registro centrale; e azioni per affrontare gli impatti negativi sulla sicurezza alimentare.

Parallelamente, i lavori procedono su varie questioni, quali: – sostenibilità e valutazione del ciclo di vita dei combustibili per uso marittimo;- ulteriore sviluppo delle normative sull’efficienza energetica; – l’uso della cattura e dello stoccaggio del carbonio a bordo; – e sviluppo di norme di sicurezza per le navi e i marittimi che utilizzano nuove tecnologie e combustibili.

Infine, saranno rafforzate le iniziative di cooperazione tecnica e di capacity building dedicate all’azione per il clima nel settore marittimo, in stretta collaborazione con i porti, i produttori di energia rinnovabile e gli Istituti di Istruzione marittima.

Abele Carruezzo