L’UE discute la risoluzione del conflitto tariffario negli Stati Uniti

I leader dell’Unione europea hanno invitato stamane la Commissione europea per un rapido accordo commerciale con gli Stati Uniti a condizioni migliori delle attuali

Bruxelles. Occorre smascherare Washington se effettivamente vuole un accordo migliore o se intende intensificare la lotta nella speranza di qualcosa di meglio.

Un accordo rapido sembra essere l’opzione preferita dalla maggior parte dei funzionari e diplomatici UE per cercare di affrontare misure di riequilibrio.

La Commissione, che negozia accordi commerciali per conto dell’Ue, ha chiesto ai leader dei 27 membri dell’Ue riuniti a Bruxelles come intendono rispondere alla scadenza del 9 luglio del presidente Donald Trump per un accordo, ora a meno di due settimane di distanza.

Mentre Washington sembra destinata a mantenere le sue tariffe generalizzate del 10% sulla maggior parte dei beni dell’UE e a minacciare tariffe più elevate con colloqui prolungati, i diplomatici dell’UE hanno detto che un numero crescente di paesi dell’UE è ora favorevole a una risoluzione rapida.

“È… nell’interesse di tutti che il conflitto commerciale con gli Stati Uniti non si intensifichi ulteriormente”, ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz. “So che la Commissione europea sta negoziando con grande cautela a questo proposito, e ha il nostro pieno sostegno. Spero che raggiungeremo una soluzione con gli Stati Uniti entro l’inizio di luglio”, ha detto Merz.

Il blocco sta già affrontando dazi all’importazione statunitensi del 50% su acciaio e alluminio, del 25% per auto e parti di automobili, insieme a una tariffa del 10% sulla maggior parte degli altri beni dell’UE, che Trump ha minacciato potrebbe salire al 50% senza un accordo.

L’unico accordo commerciale completato dagli Stati Uniti fino ad oggi è con la Gran Bretagna, con l’ampia tariffa del 10% ancora in vigore. I funzionari statunitensi dicono che non scenderà per nessun partner commerciale. C’è un gruppo di paesi dell’UE che nel proteggere le loro aziende si sono convinti per una linea di base del 10%.

L’Unione Europea ha concordato, ma non imposto, tariffe su 21 miliardi di euro di merci statunitensi e sta discutendo un ulteriore pacchetto di tariffe su un massimo di 95 miliardi di euro di importazioni statunitensi.

Tra le opzioni di riequilibrio dell’UE c’è una tassa sulla pubblicità digitale, che colpirebbe giganti statunitensi come Alphabet Inc’s Google, Meta, Apple, X or Microsoft MSFT e intaccare il surplus commerciale dei servizi che gli Stati Uniti hanno con l’UE. Il blocco ha un surplus commerciale con gli Stati Uniti in termini di merci.

La Commissione ha proposto un accordo UE-USA per ridurre a zero le rispettive tariffe sui prodotti industriali, insieme a potenziali ulteriori acquisti da parte dell’UE di gas naturale liquefatto e soia.

Washington sta mostrando scarso interesse, preferendo evidenziare elementi che considera barriere, come l’imposta sul valore aggiunto dell’UE, gli standard ambientali e le regole sulle piattaforme online, su cui l’UE non vuole muoversi.

Sempre stamane i leader dell’UE stanno cercando anche di dissipare le preoccupazioni si Slovacchia e Ungheria sulla fine del loro accesso al gas russo, come previsto dal piano dell’UE di eliminare gradualmente tutte le importazioni di gas russo entro la fine del 2027.

I diplomatici dell’UE hanno affermato che le assicurazioni dei leader dell’UE sul gas dovrebbero consentire ai due Paesi di sostenere il 18° pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia, che ora stanno bloccando. Le sanzioni potrebbero essere adottate dai Governi dell’UE domani, venerdì.

In cambio, l’UE potrebbe dover eliminare dal pacchetto la sua proposta di abbassare il tetto di prezzo del petrolio russo trasportato via mare a 45 dollari al barile dagli attuali 60 dollari, perché la misura non è riuscita a ottenere il sostegno degli Stati Uniti e anche i paesi dell’UE con le grandi industrie petrolifere – Grecia, Malta e Cipro – sono contrari.

Abele Carruezzo