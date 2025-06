Accordo in Consiglio dell’UE sulla riforma del Codice Doganale Unionale

L’unione doganale dell’UE crea uno spazio tariffario unico per tutte le merci importate da paesi terzi, consentendo la loro libera circolazione tra gli Stati membri senza dogane.

Posizione di CLECAT (Associazione Europea per le Spedizioni, i Trasporti, la Logistica e i Servizi Doganali) sui concetti di Trust & Check e di Single Liability Person della Riforma Doganale.

Bruxelles. Istituita nel 1968, l’unione doganale dell’UE è stata una pietra angolare dell’integrazione economica europea. Facilita gli scambi commerciali, protegge i cittadini, promuove l’innovazione e aiuta l’UE a mantenere la sua leadership economica mondiale.

Tutti gli Stati membri dell’UE fanno parte dell’unione doganale. Ciò significa che: – applicano le stesse aliquote o gli stessi dazi all’importazione alle merci che entrano nel loro territorio dal resto del mondo; i dazi doganali sono basati sul tipo di prodotto e sul paese di origine; – non impongono dazi doganali interni sulle merci che scambiano tra di loro; una volta sdoganate, le merci possono circolare liberamente all’interno dell’UE, senza tariffe supplementari o controlli alle frontiere.

All’interno dell’unione doganale, gli Stati membri utilizzano un sistema uniforme per gestire l’importazione, l’esportazione e il transito delle merci e applicano un insieme comune di norme doganali. Tali norme, entrate in vigore nel 2016, sono note come “Codice Doganale dell’Unione”.

Tra gli obiettivi principali del codice figurano: – modernizzare le procedure doganali attraverso strumenti digitali (ad esempio, dichiarazioni elettroniche e sistemi automatizzati); – accelerare le procedure commerciali e ridurre gli oneri amministrativi; – garantire trasparenza ed efficienza negli scambi transfrontalieri.

Nel maggio 2023 la Commissione ha proposto una riforma del codice doganale dell’Unione per semplificare le procedure, rafforzare la sicurezza e migliorare l’efficienza degli scambi.

L’unione doganale è stata determinante per creare posti di lavoro, rafforzare la competitività e promuovere l’innovazione. Il mercato unico ha generato milioni di posti di lavoro e ha aumentato la ricchezza dell’UE di centinaia di miliardi di euro.

Nel 2023 le esportazioni di merci da paesi dell’UE verso altri paesi dell’UE hanno totalizzato 4135 miliardi di euro. I benefici economici stimati oscillano tra l’8% e il 9% del Prodotto Interno Lordo (PIL) dell’UE.

Intanto, ieri, il Consiglio dell’Unione Europea, sotto la presidenza polacca, ha approvato un parziale mandato per negoziare una riforma radicale del codice doganale dell’UE con lo scopo di fornire alle Autorità Doganali dell’Unione strumenti idonei ad affrontare nuovi scenari quali l’enorme aumento dei volumi degli scambi, in particolare nel segmento del commercio elettronico.

Il nuovo accordo consente l’avvio di negoziati interistituzionali con il Parlamento europeo su temi chiave della riforma, tra cui l’istituzione di una nuova Agenzia decentrata per le dogane – l’EU Customs Authority – che sosterrà e coordinerà le attività di gestione del rischio delle Autorità Doganali nazionali e gestirà il Centro Dati Doganale dell’UE; la creazione di un hub online unico a livello UE di dati doganali – l’EU Customs Data Hub -, ovvero un’unica piattaforma informatica centrale per interagire con le dogane e rafforzare l’integrità dei dati, la tracciabilità e i controlli doganali; l’introduzione di semplificazioni doganali avanzate per gli operatori più affidabili; lo sviluppo di un approccio più moderno all’e-commerce, adattato alle realtà di uno scenario in rapida evoluzione.

Tempo addietro, l’Associazione Europea per le Spedizioni, i Trasporti, la Logistica e i Servizi Doganali (CECLAT), quando fu proposta la riforma del Codice Doganale dell’Unione (R-UCC) da parte della Commissione europea, aveva manifestato preoccupazione sull’introduzione del concetto di “persona unica responsabile” (SLP) e il quadro per gli operatori commerciali Trust & Check (T&C).

Se da un lato la riforma mira a migliorare la conformità e l’efficienza doganale, dall’altro rischia di compromettere la redditività operativa delle piccole e medie imprese (PMI) e del settore logistico, che sono fondamentali per l’economia europea e la competitività globale.

CLECAT sostiene che la concentrazione di tutte le agevolazioni commerciali nell’ambito della riforma doganale, nell’ambito di Trust and Check (T&C) e la limitazione dell’accesso a tali agevolazioni tramite intermediari mediante l’obbligo di rappresentanza indiretta, sono i due elementi essenziali che richiedono un ulteriore esame per garantire che la proposta rimanga praticamente praticabile.

“Di fronte alle crescenti sfide e alle tendenze globali – ha commentato Andrzej Domański, Ministro delle Finanze polacco – le dogane dell’UE necessitano urgentemente di strumenti moderni per proteggere il nostro mercato unico. L’accordo odierno rappresenta un passo fondamentale verso un quadro normativo a prova di futuro che consenta alle nostre autorità di agire all’unisono”.

CLECAT, pur accogliendo con favore il mandato concordato ieri dal Consiglio dell’UE, ha manifestato, ancora una volta, preoccupazione per la persistenza nel testo del concetto di “Single Liable Person” che – ha rilevato CLECAT – potrebbe comportare la responsabilità degli intermediari doganali per obblighi al di fuori del loro controllo.

In particolare – ha specificato l’associazione – la proposta prevede ancora che l’agente doganale, in caso di rappresentanza indiretta quando agisce in nome proprio per conto dell’importatore, sia designato come importatore e ritenuto responsabile per gli obblighi di conformità non fiscali, come la sicurezza dei prodotti, i vincoli di natura ambientale e l’etichettatura, anche per i prodotti non destinati al mercato dell’UE.

CLECAT ha ricordato che la maggior parte degli agenti doganali non ha accesso ai dati necessari per verificare il rispetto di tali obblighi, in quanto non possiede le merci, e ciò rischia di escludere intermediari responsabili ed esperti dalla fornitura di servizi nell’ambito della riforma dato che non accetterebbero un’esposizione legale illimitata per azioni e dati al di fuori del loro controllo.

CLECAT ha sottolineato che, pertanto, “l’assenza di garanzie giuridiche per i rappresentanti doganali che operano in regime di rappresentanza indiretta, nonostante un notevole aumento della responsabilità, rimane una grave lacuna nella posizione del Consiglio”.

CLECAT ha quindi invitato il Parlamento europeo e la prossima presidenza danese del Consiglio dell’Unione Europea “a prendere in considerazione una soluzione più equilibrata che si allinei alle realtà del commercio e della logistica dell’UE, tuteli gli intermediari legittimi ed eviti conseguenze indesiderate che potrebbero indebolire la competitività dell’UE”.

Abele Carruezzo