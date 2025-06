In vigore la Convenzione Internazionale sul riciclaggio delle navi

(Foto courtesy Lloyd’s Register)

Dal 26 giugno, è entrata ufficialmente in vigore la Convenzione Internazionale di Hong Kong per il riciclaggio sicuro e compatibile con l’ambiente delle navi (HKC).

Londra. Segna un punto di svolta a lungo atteso nel modo in cui il mondo smantella e ricicla le navi a fine vita.

Dopo oltre due decenni di lavoro, la Convenzione, per la quale la piena conformità non è obbligatoria prima del 2030, stabilisce standard globali per gli armatori, gli Stati di bandiera e i cantieri di riciclaggio, cercando di portare la responsabilità attesa da tempo a un settore a lungo afflitto da abusi in materia di sicurezza e ambiente.

“Crediamo che la Convenzione abbia il potenziale per cambiare il volto del riciclaggio delle navi, sostenere l’economia circolare e fornire posti di lavoro sicuri alle persone che ne hanno bisogno”, ha osservato David Loosley, segretario generale e CEO dell’associazione marittima BIMCO.

BIMCO esorta anche l’UE ad includere cantieri indiani nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio navale.

La Convenzione di Hong Kong è stata adottata per la prima volta nel maggio 2009 in occasione di una conferenza diplomatica in Cina. È stata realizzata con il contributo degli Stati membri dell’IMO e delle organizzazioni non governative, nonché in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e le parti della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (altrimenti nota come Convenzione di Basilea).

L’HKC rappresenta un quadro completo per il ciclo di vita delle navi, dalla progettazione e costruzione al funzionamento e alla preparazione delle navi, in modo da facilitare un riciclaggio sicuro e rispettoso dell’ambiente.

Impone che le navi ≥ 500 GT mantengano un inventario dei materiali pericolosi (IHM), un elenco documentato dei tipi, delle quantità e della posizione delle sostanze a bordo, come amianto, PCB, sostanze chimiche che riducono lo strato di ozono, metalli pesanti, idrocarburi e agenti antivegetativi. Questo inventario deve essere verificato, mantenuto aggiornato (quando vengono aggiunti o rimossi materiali tossici) e certificato tramite un certificato internazionale su IHM.

Il trattato impone anche regole severe sulle infrastrutture di riciclaggio: solo gli impianti autorizzati possono smantellare le navi. Questi devono preparare un piano per gli impianti di riciclaggio delle navi (SRFP), che copra la sicurezza dei lavoratori, i controlli ambientali, la risposta alle emergenze, la gestione dei rifiuti e la tenuta dei registri.

La ratifica dell’HKC, tuttavia, procedette lentamente. Regioni come l’Unione Europea (UE) hanno implementato il ‘Regolamento UE sul riciclaggio delle navi (UE SRR)’ entro il 2013, con l’obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi associati al riciclaggio delle navi, in particolare per quanto riguarda la salute umana e l’ambiente.

Nel frattempo, l’IMO ha sviluppato linee guida tecniche dettagliate entro il 2012, con un ulteriore aggiornamento nel 2023 quando i protocolli IHM sono stati ‘perfezionati’.

Per entrare in vigore, l’HKC richiedeva la ratifica da parte di almeno 15 Stati, pari al 40% del tonnellaggio mercantile mondiale. Nonostante lo slancio iniziale, queste soglie non sono state raggiunte fino a giugno 2023, quando il Bangladesh e la Liberia hanno depositato i loro strumenti, sbloccando un conto alla rovescia di 24 mesi.

Ora, ventiquattro paesi in totale hanno ratificato l’HKC. Quattro delle più grandi nazioni che si occupano di riciclaggio delle navi, vale a dire Pakistan, Bangladesh, India e Turchia, sono tra queste, che hanno autorizzato un certo numero di cantieri di riciclaggio nell’ambito di questo quadro. In India, ad esempio, si dice che ben oltre 100 impianti di riciclaggio delle navi abbiano ottenuto il Documento di Autorizzazione (DASR).

Ciononostante, sebbene la Convenzione di Hong Kong tutte le carte in regola necessari per l’industria marittima per raggiungere lo zero netto ‘in modo più sicuro’, alcuni critici hanno sottolineato che occorre si ferma prima di affrontare e, in ultima analisi, vietare alcuni dei metodi di riciclaggio e smantellamento più pericolosi tipicamente eseguiti in un certo numero di paesi dell’Asia meridionale: spiaggiamento.

Metodo definito come la pratica di incagliare deliberatamente le navi nelle piane di marea per la demolizione, l’arenamento è stato un problema colossale nei settori della demolizione navale/riciclaggio delle navi, attirando notevole attenzione e critiche in paesi come l’India e il Bangladesh in particolare.

Le due nazioni ospitano cantieri famigerati per le spiagge, come Alang, dove una serie di tragici incidenti ha già causato la morte di numerosi lavoratori.

Alcuni di questi cantieri hanno anche affermato di essere conformi all’HKC, nonostante la realtà sia diversa. Come ha osservato l’organizzazione belga, molti di questi siti non hanno ospedali nelle vicinanze in caso di incidenti, nessuna capacità di smaltire materiali pericolosi e nessuna esperienza nel monitoraggio della salute dei loro lavoratori.

Ad aggravare la questione ci sono gli operatori del settore marittimo che aggirano le regole internazionali sul riciclaggio delle navi con l’obiettivo di ‘trarre profitto’ dalle operazioni di demolizione delle navi.

L’ONG belga Shipbreaking Platform ha rivelato che queste aziende tendono a cambiare bandiera alle loro unità per navigare sotto le bandiere di St Kitts e Nevis, Comore, Tuvalu e Mongolia, che sono attualmente le scelte più popolari per le parti interessate che inviano le loro navi per essere demolite nell’Asia meridionale.

Queste cosiddette bandiere di comodo sono state un anello piuttosto debole nella catena HKC, in quanto possono consentire l’elusione di una supervisione più severa e, quindi, minacciare le fondamenta del trattato.

I numeri lo confermano, con uno studio condotto dall’organizzazione belga che mostra che, solo nel 2024, ben l’80% dell’invecchiamento della flotta mondiale è stato demolito in queste condizioni. Un certo numero di unità è stato precedentemente ri-bandierato.

Alla luce dell’entrata in vigore della Convenzione di Hong Kong, e in particolare perché, secondo

BIMCO, ci sono oltre 15.000 navi che devono essere riciclate, l’ONG Shipbreaking Platform ha sottolineato ancora una volta l’importanza di affrontare questi problemi.

Lloyd’s Register (LR) ha lanciato una nuova serie di webinar per aiutare gli armatori e gli impianti di riciclaggio a superare i complessi requisiti di conformità della Convenzione Internazionale di Hong Kong per il riciclaggio sicuro e compatibile con l’ambiente delle navi (HKC), entrata in vigore il 26 giugno 2025.

Abele Carruezzo