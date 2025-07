Diritto dell’Ambiente Marittimo, la Finlandia vieta lo scarico di rifiuti delle navi

(Foto aerea del porto di Helsinki, courtesy by Authority Port of Helsinki)

1° luglio 2025, la Finlandia vieta gli scarichi di rifiuti delle navi per la prima volta per il Diritto dell’Ambiente Marittimo

Helsinki. A partire da oggi, sarà illegale per le navi da carico scaricare acque reflue dei servizi igienici, acque di lavaggio sulfuree e fanghi di lavaggio nelle acque costiere finlandesi, segnando una prima mondiale nella regolamentazione ambientale marittima.

Le nuove regole, approvate dal Parlamento finlandese nel dicembre 2024 (in vigore dal 1° luglio 2025), pongono la nazione nordica in prima linea nel controllo dell’inquinamento marino, basandosi sui precedenti divieti già in vigore per le navi passeggeri.

La norma rende la Finlandia il primo paese al mondo ad attuare un divieto così completo di scarico delle acque reflue per le navi mercantili commerciali che operano vicino alle sue coste.

Le acque reflue dei servizi igienici scaricate dalle navi sono ricche di batteri intestinali, solidi sospesi e sostanze nutritive: un potente cocktail che contribuisce direttamente all’eutrofizzazione.

Questo processo, causato dall’eccesso di nutrienti nell’acqua, innesca fioriture di alghe dannose, in particolare alghe blu-verdi, che riducono i livelli di ossigeno e devastano gli ecosistemi marini.

Gli scienziati di oceanografia e i gruppi ambientalisti hanno accolto con favore le nuove regole come un passo importante verso la protezione del fragile Mar Baltico, a lungo identificato come uno dei mari chiusi più inquinati del mondo.

Sebbene il divieto riguardi alcuni dei flussi di rifiuti più dannosi, la legislazione consente periodi di grazia estesi per altri tipi di acque reflue. Le acque grigie, compresa l’acqua dei lavandini, delle docce e degli scarichi delle cambuse, saranno ancora consentite nelle acque finlandesi per quasi altri cinque anni.

Inoltre, tutte le forme di scarico delle acque reflue delle navi rimarranno legali al di fuori delle acque territoriali della Finlandia, il che significa che un’applicazione più rigorosa si applicherà solo all’interno della sua Zona Marittima Esclusiva.

Il divieto si estende anche ai fanghi di depurazione e alle acque di lavaggio solforate, prodotti di scarto legati alle navi che utilizzano sistemi di depurazione dei gas di scarico, noti anche come depuratori, per soddisfare le norme sulle emissioni di zolfo.

Questi sottoprodotti sono stati oggetto di un controllo crescente per essere stati scaricati in mare, spostando di fatto l’inquinamento dall’aria all’oceano.

Le compagnie di navigazione che operano nella regione baltica dovranno aumentare la capacità dei serbatoi di contenimento o organizzare impianti portuali di raccolta per scaricare i rifiuti in sicurezza.

Abele Carruezzo