Il presidente iraniano ordina di sospendere la cooperazione con l’AIEA

Masoud Pezeshkian partecipa a una campagna elettorale a Teheran, Iran, 3 luglio 2024. (Foto: Xinhua)

Teheran (Agenzia Nuova Cina, Xinhua). Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha emesso un ordine per emanare una legge per sospendere la cooperazione del paese con l’Agenzia internazionale per l’Energia Atomica (AIEA).

La legge prevede la sospensione della cooperazione con l’AIEA fino a quando la sovranità dell’Iran, l’integrità territoriale e la sicurezza dei suoi impianti nucleari e dei suoi scienziati non saranno pienamente garantite, ha dichiarato il portavoce del Consiglio Costituzionale Hadi Tahan Nazif.

Pezeshkian ha emesso l’ordine ieri, martedì, in una lettera all’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran, al Ministero degli Esteri iraniano e al Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, afferma il rapporto.

La legge, approvata dal Parlamento iraniano mercoledì scorso e approvata dal Consiglio Costituzionale il giorno successivo, è stata promulgata a causa della “violazione della sovranità nazionale dell’Iran da parte degli Stati Uniti e di Israele, e dei loro attacchi all’integrità territoriale del paese e agli impianti nucleari pacifici”, ha detto Tahan Nazif.

Il 13 giugno, Israele ha lanciato importanti attacchi aerei su diverse aree dell’Iran, tra cui siti nucleari e militari, uccidendo alti comandanti, scienziati nucleari e molti civili. L’Iran ha risposto con molteplici ondate di attacchi missilistici e droni contro Israele.

Il 22 giugno, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti avevano effettuato attacchi aerei su tre siti nucleari iraniani: Fordow, Natanz ed Esfahan. In risposta, l’Iran ha lanciato attacchi missilistici sulla base aerea statunitense di Al Udeid in Qatar.

Dopo 12 giorni di combattimenti, il 24 giugno è stato raggiunto un cessate il fuoco tra Iran e Israele.

Abele Carruezzo