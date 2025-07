Germania e Svezia impongono controlli assicurativi dal 1° luglio sulle petroliere per combattere la ‘flotta ombra’

(Foto courtesy Gurdia Costiera svedese)

Le acque del Mar Baltico sotto controlli severi da parte della Germania e dalla Svezia

Berlino. Il Mar Baltico è diventato una zona das controllare la ‘flotta ombra russa’. Le Autorità tedesche hanno iniziato (via radio) a chiedere alle petroliere in transito di verificare che abbiano una copertura assicurativa valida per i danni causati dall’inquinamento da petrolio.

Le navi interessate sono quelle che viaggiano verso est attraverso la cintura di Fehmarn.

Spesso non si conosce la copertura assicurativa di queste navi, poiché non hanno contratti con compagnie assicurative affidabili e non scalano i porti europei.

“La nuova politica di interrogatorio contribuirà a intensificare ulteriormente il coordinamento con i nostri amici e partner nella regione. Il nostro obiettivo è molto chiaro: aumentare la pressione sulla flotta ombra russa e proteggere l’habitat del Mar Baltico”, ha sottolineato il Ministro degli Esteri Federale tedesco Johann Wadephul annunciando le misure.

Il meccanismo di applicazione prende di mira la flotta ombra di petroliere che la Russia ha schierato per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l’invasione dell’Ucraina.

La misura fa parte di una serie di sforzi europei per respingere la ‘flotta ombra’ russa e per migliorare la sicurezza del trasporto marittimo e la protezione dell’ambiente marino.

Anche la Svezia si è unita alla Germania nel lanciare la politica delle domande di controllo assicurativo il 1° luglio, intensificando controlli più severi sugli assicuratori delle navi straniere.

A partire dal 1° luglio, la Guardia Costiera e l’Amministrazione Marittima svedesi avranno il compito di raccogliere informazioni assicurative non solo dalle navi che transitano nelle acque territoriali svedesi o nella Zona Economica Esclusiva, ma anche da quelle che fanno scalo in un porto svedese.

I documenti richiesti dai Centri di Controllo dei Trasporti saranno esaminati dalla Divisione per la Sicurezza delle navi, ha evidenziato il Ministero federale degli Esteri tedesco.

Anomalie nella documentazione possono portare a un’osservazione a livello europeo, a misure imposte dallo Stato di bandiera e, se sono soddisfatti ulteriori criteri, all’inclusione delle navi nell’elenco delle navi sanzionate.

Abele Carruezzo